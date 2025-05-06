Clair Obscur: Expedition 33 обошла The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered в чарте продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 29 апреля по 6 мая 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.
В свежем чарте продаж Steam произошла неожиданная перестановка — Clair Obscur: Expedition 33 вырвалась вперёд и обошла громкую новинку The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, тем самым отыгравшись за прошлую неудачу.
На фоне крупных релизов в десятке уверенно держатся инди-хиты Schedule I и R.E.P.O., не спешащие покидать чарты. На этой неделе к ним присоединилась V Rising — благодаря масштабному обновлению с новым биомом, боссами и оружием проект снова оказался в центре внимания.
Также в списке остаются стабильные фавориты: Steam Deck, Rust, EA SPORTS FC 25 и Forza Horizon 5, а замыкает десятку Crusader Kings III, вернувшаяся в топ благодаря выходу нового дополнения. Steam снова доказывает, что в его чартах соседствуют и громкие хиты, и нишевые проекты — главное, чтобы был интерес игроков.
- Clair Obscur: Expedition 33
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
- Steam Deck
- Schedule I
- R.E.P.O.
- Rust
- V Rising
- EA SPORTS FC 25
- Forza Horizon 5
- Crusader Kings III
Хейтерки, что с лицом?)
Так Хонкай давно выпустили, смысл играть в это.
Все нормально. Вот если бы игру никто не купил, а это был бы как обычно реальный винчик типо ДА веилагда, тогда бы ыпало померко. А так все нормально, мухи нашли свое место и слетелись как обычно. Хотя 2 милиона мух чет все ровно слабовато все-таки, для игры миллионолетия по мнению крытыков.
Такая себе победа на самом деле, т.к. новый Обливион это тот же самый нафталин 2006 года, только в более красивой обёртке. Игра, которую Digital Foundry признала худшей игрой за всю историю тестирований. Кусок неоптимизированного кода, выехавший чисто на ностальгии.
правильно, сделать что то новое или все же выпускать конвейер ремастера