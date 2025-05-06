Clair Obscur: Expedition 33 обошла The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered в чарте продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 29 апреля по 6 мая 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

В свежем чарте продаж Steam произошла неожиданная перестановка — Clair Obscur: Expedition 33 вырвалась вперёд и обошла громкую новинку The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, тем самым отыгравшись за прошлую неудачу.

На фоне крупных релизов в десятке уверенно держатся инди-хиты Schedule I и R.E.P.O., не спешащие покидать чарты. На этой неделе к ним присоединилась V Rising — благодаря масштабному обновлению с новым биомом, боссами и оружием проект снова оказался в центре внимания.

Также в списке остаются стабильные фавориты: Steam Deck, Rust, EA SPORTS FC 25 и Forza Horizon 5, а замыкает десятку Crusader Kings III, вернувшаяся в топ благодаря выходу нового дополнения. Steam снова доказывает, что в его чартах соседствуют и громкие хиты, и нишевые проекты — главное, чтобы был интерес игроков.