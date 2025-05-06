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Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.8 1 034 оценки

Clair Obscur: Expedition 33 обошла The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered в чарте продаж Steam за прошлую неделю

butcher69 butcher69

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 29 апреля по 6 мая 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

В свежем чарте продаж Steam произошла неожиданная перестановка — Clair Obscur: Expedition 33 вырвалась вперёд и обошла громкую новинку The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, тем самым отыгравшись за прошлую неудачу.

На фоне крупных релизов в десятке уверенно держатся инди-хиты Schedule I и R.E.P.O., не спешащие покидать чарты. На этой неделе к ним присоединилась V Rising — благодаря масштабному обновлению с новым биомом, боссами и оружием проект снова оказался в центре внимания.

Также в списке остаются стабильные фавориты: Steam Deck, Rust, EA SPORTS FC 25 и Forza Horizon 5, а замыкает десятку Crusader Kings III, вернувшаяся в топ благодаря выходу нового дополнения. Steam снова доказывает, что в его чартах соседствуют и громкие хиты, и нишевые проекты — главное, чтобы был интерес игроков.

  1. Clair Obscur: Expedition 33
  2. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
  3. Steam Deck
  4. Schedule I
  5. R.E.P.O.
  6. Rust
  7. V Rising
  8. EA SPORTS FC 25
  9. Forza Horizon 5
  10. Crusader Kings III
18
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Dark1994

Хейтерки, что с лицом?)

5
Mirabell Ivsi

Так Хонкай давно выпустили, смысл играть в это.

4
Sattarata

Все нормально. Вот если бы игру никто не купил, а это был бы как обычно реальный винчик типо ДА веилагда, тогда бы ыпало померко. А так все нормально, мухи нашли свое место и слетелись как обычно. Хотя 2 милиона мух чет все ровно слабовато все-таки, для игры миллионолетия по мнению крытыков.

UnhappyYegor
2
Shkudi

Такая себе победа на самом деле, т.к. новый Обливион это тот же самый нафталин 2006 года, только в более красивой обёртке. Игра, которую Digital Foundry признала худшей игрой за всю историю тестирований. Кусок неоптимизированного кода, выехавший чисто на ностальгии.

1
Dimursik

правильно, сделать что то новое или все же выпускать конвейер ремастера

1