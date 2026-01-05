Clair Obscur: Expedition 33 обошла The Last of Us Part 2 и стала второй по количеству наград "Игра года"

Clair Obscur: Expedition 33 продолжает укреплять свои позиции как один из величайших феноменов нынешнего поколения. Помимо доминирования в дискуссиях внутри сообщества и среди критиков, эта ролевая игра от Sandfall Interactive одержала важные победы на церемониях награждения по всему миру, включая The Game Awards и Golden Joystick Awards, и теперь достигает важной вехи на мировой арене.
Согласно сводке данных различных международных премий, игра начала год с 332 наградами «Игра года». Эта цифра выводит Clair Obscur: Expedition 33 на второе место в историческом рейтинге, опережая The Last of Us Part 2, которая в 2020 году получила 326 наград.
Впереди осталась только одна игра: Elden Ring, лидирующая в рейтинге с впечатляющими 435 наградами, полученными в 2022 году. Разница в рейтинге показывает, насколько ожесточена конкуренция — Clair Obscur все ещё отстаёт от рекордсмена от FromSoftware на 103 награды.
Cамые титулованные игры в истории:
- Elden Ring (FromSoftware) – 435
- Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive) – 332
- The Last of Us Part II (Naughty Dog) – 326
- Baldur’s Gate III (Larian Studios) – 288
- The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt Red) – 281
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo EPD) – 264
- God of War (2018) (Santa Monica Studio) – 263
- The Last of Us (Naughty Dog) – 257
- The Elder Scrolls V: Skyrim (Bethesda) – 229
- Astro Bot (Team Asobi) – 196
- Uncharted 4: A Thief’s End (Naughty Dog) – 190
- Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games) – 178
- Grand Theft Auto V (Rockstar Games) – 163
- Dragon Age: Inquisition (Bioware) – 139
- Death Stranding (Kojima Productions) – 118
- God of War Ragnarok (Santa Monica Studio) – 118
- Uncharted 2: Among Thieves (Naughty Dog) – 115
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo EPD) – 114
- Overwatch (Blizzard Entertainment) – 114
- Red Dead Redemption (Rockstar Games) – 111
Одно гумно, а второе ещё большее гумно
Глядя на список невольно понимаешь, что даже кусок гна может быть в топе, если дать на лапу кому нужно. TGA 2025 тому большой пример, что нет никакой здравой и взвешенной оценки ни по жанру, ни по общему качеству в целом. Гно не тонет, как говорится...
Инквизиция? Серьёзно?)))))
Хейтерки, что с лицом?)
ни слова про боевую систему!
Ну, что сказать, красавчики. Французы выпустили игру-феномен, такие выходят буквально раз в десятилетие и остаются в памяти людей на всю жизнь. Очень рад, что игровое сообщество так высоко оценило Экспедицию, ведь игра действительно настоящий шедевр!
Борьба была равна... Боролись два