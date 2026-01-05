Clair Obscur: Expedition 33 обошла The Last of Us Part 2 и стала второй по количеству наград "Игра года"

Clair Obscur: Expedition 33 продолжает укреплять свои позиции как один из величайших феноменов нынешнего поколения. Помимо доминирования в дискуссиях внутри сообщества и среди критиков, эта ролевая игра от Sandfall Interactive одержала важные победы на церемониях награждения по всему миру, включая The Game Awards и Golden Joystick Awards, и теперь достигает важной вехи на мировой арене.

Согласно сводке данных различных международных премий, игра начала год с 332 наградами «Игра года». Эта цифра выводит Clair Obscur: Expedition 33 на второе место в историческом рейтинге, опережая The Last of Us Part 2, которая в 2020 году получила 326 наград.

Впереди осталась только одна игра: Elden Ring, лидирующая в рейтинге с впечатляющими 435 наградами, полученными в 2022 году. Разница в рейтинге показывает, насколько ожесточена конкуренция — Clair Obscur все ещё отстаёт от рекордсмена от FromSoftware на 103 награды.

Cамые титулованные игры в истории: