ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.8 3 604 оценки

Clair Obscur: Expedition 33 обошла The Last of Us Part 2 и стала второй по количеству наград "Игра года"

monk70 monk70

Clair Obscur: Expedition 33 продолжает укреплять свои позиции как один из величайших феноменов нынешнего поколения. Помимо доминирования в дискуссиях внутри сообщества и среди критиков, эта ролевая игра от Sandfall Interactive одержала важные победы на церемониях награждения по всему миру, включая The Game Awards и Golden Joystick Awards, и теперь достигает важной вехи на мировой арене.

Согласно сводке данных различных международных премий, игра начала год с 332 наградами «Игра года». Эта цифра выводит Clair Obscur: Expedition 33 на второе место в историческом рейтинге, опережая The Last of Us Part 2, которая в 2020 году получила 326 наград.

Впереди осталась только одна игра: Elden Ring, лидирующая в рейтинге с впечатляющими 435 наградами, полученными в 2022 году. Разница в рейтинге показывает, насколько ожесточена конкуренция — Clair Obscur все ещё отстаёт от рекордсмена от FromSoftware на 103 награды.

Cамые титулованные игры в истории:

  1. Elden Ring (FromSoftware) – 435
  2. Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive) – 332
  3. The Last of Us Part II (Naughty Dog) – 326
  4. Baldur’s Gate III (Larian Studios) – 288
  5. The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt Red) – 281
  6. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo EPD) – 264
  7. God of War (2018) (Santa Monica Studio) – 263
  8. The Last of Us (Naughty Dog) – 257
  9. The Elder Scrolls V: Skyrim (Bethesda) – 229
  10. Astro Bot (Team Asobi) – 196
  11. Uncharted 4: A Thief’s End (Naughty Dog) – 190
  12. Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games) – 178
  13. Grand Theft Auto V (Rockstar Games) – 163
  14. Dragon Age: Inquisition (Bioware) – 139
  15. Death Stranding (Kojima Productions) – 118
  16. God of War Ragnarok (Santa Monica Studio) – 118
  17. Uncharted 2: Among Thieves (Naughty Dog) – 115
  18. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo EPD) – 114
  19. Overwatch (Blizzard Entertainment) – 114
  20. Red Dead Redemption (Rockstar Games) – 111
12
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
K0t Felix

Одно гумно, а второе ещё большее гумно

6
AlexVurhis

Глядя на список невольно понимаешь, что даже кусок гна может быть в топе, если дать на лапу кому нужно. TGA 2025 тому большой пример, что нет никакой здравой и взвешенной оценки ни по жанру, ни по общему качеству в целом. Гно не тонет, как говорится...

6
Aleksey Aleshka

Инквизиция? Серьёзно?)))))

5
Dark1994

Хейтерки, что с лицом?)

4
Gangsta_Dan

ни слова про боевую систему!

MNM 777
2
UnemotionalFrazer

Ну, что сказать, красавчики. Французы выпустили игру-феномен, такие выходят буквально раз в десятилетие и остаются в памяти людей на всю жизнь. Очень рад, что игровое сообщество так высоко оценило Экспедицию, ведь игра действительно настоящий шедевр!

2
SEAL-KillerXXL

Борьба была равна... Боролись два

Babadzaki-San