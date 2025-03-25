Clair Obscur: Expedition 33 останется без мини-карты ради атмосферы исследования

Разработчики Clair Obscur: Expedition 33 приняли смелое решение — в игре не будет мини-карты. Об этом сообщил продюсер проекта Франсуа Мерисс в интервью Eurogamer.
По его словам, мини-карта мешает погружению, так как игроки начинают полагаться на нее вместо того, чтобы исследовать мир самостоятельно. Внутри игры это оправдано: экспедиция не имеет точных карт, поскольку все предыдущие попытки исследовать мир закончились провалом.
Чтобы облегчить навигацию, разработчики добавили компас для ориентации по сторонам света и обзорную карту мира.
Релиз Clair Obscur: Expedition 33 состоится 24 апреля на PC, PS5 и Xbox Series X|S.
Это похвально. Как по мне - лучшая формула компаса/навигации всё в том же пресловутом Скайриме. И наглядно, и не чересчур информативно.
Помню как научно фантастическую игру subnautica про БУДУЩЕЕ оставили без карты ради атмосферы😂 все пальцем у виска крутили: у тебя сть инструмент с нанитами, который строит здания и ядерные реакторы, но у тебя нет ничего, что бы создать примитивную карту местности // Александр Королёв
Глобальная карта и компас хорошая связка, тем более если это ещё и лором оправдано.