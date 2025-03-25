Clair Obscur: Expedition 33 останется без мини-карты ради атмосферы исследования

Разработчики Clair Obscur: Expedition 33 приняли смелое решение — в игре не будет мини-карты. Об этом сообщил продюсер проекта Франсуа Мерисс в интервью Eurogamer.

По его словам, мини-карта мешает погружению, так как игроки начинают полагаться на нее вместо того, чтобы исследовать мир самостоятельно. Внутри игры это оправдано: экспедиция не имеет точных карт, поскольку все предыдущие попытки исследовать мир закончились провалом.

Чтобы облегчить навигацию, разработчики добавили компас для ориентации по сторонам света и обзорную карту мира.

Релиз Clair Obscur: Expedition 33 состоится 24 апреля на PC, PS5 и Xbox Series X|S.