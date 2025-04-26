Clair Obscur: Expedition 33, от бывших сотрудников Ubisoft, обошла Assassin's Creed Shadows по пиковому онлайну в Steam

Дебютный проект небольшой французской студии Sandfall Interactive, Clair Obscur: Expedition 33, стал настоящим хитом. За первые сутки игра разошлась тиражом в 500 тысяч копий, а её онлайн в Steam продолжает ставить рекордды. Пиковое значение уже превысило 71 тысячу игроков одновременно, что позволило Expedition 33 обойти даже высокобюджетную Assassin’s Creed Shadows (64 825 игроков).

Особую иронию ситуации подчёркивает тот факт, что Sandfall состоит в основном из бывших сотрудников Ubisoft. В Twitter студия поблагодарила игроков за поддержку: «У меня нет слов. Спасибо вам». Представитель издателя Kepler Interactive, Франсуа Мерисс, также выразил приятное удивление от такого успеха проекта.

На Opencritic Expedition 33 получила высокие оценки и опередила Split Fiction и Kingdom Come: Deliverance 2, уступая лишь Blue Prince. Игра уверенно держится на третьем месте по продажам в Steam и имеет более 7000 отзывов с 93 % положительных оценок. Учитывая нынешние темпы, Expedition 33 вполне может разойтись тиражом в несколько миллионов копий.

Проект стал одним из самых впечатляющих дебютов года, особенно учитывая, что его разработкой занималась команда из всего 30 человек.