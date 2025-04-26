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Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.4 237 оценок

Clair Obscur: Expedition 33, от бывших сотрудников Ubisoft, обошла Assassin's Creed Shadows по пиковому онлайну в Steam

butcher69 butcher69

Дебютный проект небольшой французской студии Sandfall Interactive, Clair Obscur: Expedition 33, стал настоящим хитом. За первые сутки игра разошлась тиражом в 500 тысяч копий, а её онлайн в Steam продолжает ставить рекордды. Пиковое значение уже превысило 71 тысячу игроков одновременно, что позволило Expedition 33 обойти даже высокобюджетную Assassin’s Creed Shadows (64 825 игроков).

Особую иронию ситуации подчёркивает тот факт, что Sandfall состоит в основном из бывших сотрудников Ubisoft. В Twitter студия поблагодарила игроков за поддержку: «У меня нет слов. Спасибо вам». Представитель издателя Kepler Interactive, Франсуа Мерисс, также выразил приятное удивление от такого успеха проекта.

На Opencritic Expedition 33 получила высокие оценки и опередила Split Fiction и Kingdom Come: Deliverance 2, уступая лишь Blue Prince. Игра уверенно держится на третьем месте по продажам в Steam и имеет более 7000 отзывов с 93 % положительных оценок. Учитывая нынешние темпы, Expedition 33 вполне может разойтись тиражом в несколько миллионов копий.

Проект стал одним из самых впечатляющих дебютов года, особенно учитывая, что его разработкой занималась команда из всего 30 человек.

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Комментарии: 23
Ваш комментарий
PersonalBarnabas

Ну так рил годнота. Пофиг на пошаговую боёвку (хотя я бы не отказался и простого заклинивания) даже не могу вспомнить хоть одну игру где бы на прологе уже на слезу пробивало.

20
MadPumpkin2
Sivispacempb

Так ещё и в ру стиме доступна , надо бы заценить, но уже столько игр которые я начал и не закончил, они с осуждением смотрят как я покупаю очередную новинку

1
SexualHarassmentPanda

Да я в шоке от этой игры если честно. Лвл дизайн просто сумасшедший. Это просто максимальный уровень творчества и таланта. Одна кац сцена в этой игре может вызвать больше впечатлений и эмоций чем всякие вейлгвард, авовд и SW outlaws вместе взятые.

10
Kalaka Whitewing

Кат-сцена? Фу...

Gords

Молодцы, чо.

9
jax baron

хороши.

7
FuzzyLysanderius

Если бы не TES oblivion, думаю онлайн был бы еще больше

7
My life is a game

капец вы тут все расхваливаете игру
даже удивительно по началу было
надо точно покупать такое
обычно пегач обсирает все подряд

6
Roayal cat

Если пегач не обсирает значит

FerociousAdmin

Потому что все подряд дерьмо на дерьме

3
Eikiti

Ладно, шум своё дело сделал, посмотрим что за жук)

4
Lekrefo

Не удивительно, игра очень даже ок.

2
Кей Овальд

Даже не знал, что от бывших Юбиков. Молодцы.

2
My life is a game

кстати что там правда в игре нет журнала заданий?компаса?миникарты?маркеров?
абсолютно все доп квесты и персонажей к кому я иду - зачем я иду и тд - надо держать в голове?)

1
FerociousAdmin

Есть конечно.
В любой момент Q нажимаешь и вверху слева твоя текущая цель написана.
А вообще стоит осознать структуру игры.
Она поделена на 2 уровня.
Глобальная карта и непосредственно локация в которую ты вошел.
Чисто jrpg.
На глобальной карте у тебя на М карта.
А когда ты в локацию заходишь ,там уже нужно самому ее изучать.
Но локации коридорные ,поэтому сложности там нет.

Ну и в лагере можно текущую цель себе напомнить у костра.

1
Wandigo

Ну я пока ушел не далеко, но...

- журнала нет, но в лагере можно посмотреть инфу по крайнему квесту

- компас есть в большом мире(есть еще мелкие локации)

- миникарты нет...

И да все нужно держать

NatanieLzZ

можно на бумажку просто выписать, я так для нескольких и сделал, которые нельзя прямо сразу выполнить, так как требуют дальнейшего прохождения. Гюстав журнал пишет, игрок журнал пишет, полное погружение, так сказать) Но с внутриигровым, конечно, было бы проще

2
Diablonos
высокобюджетную Assassin’s Creed Shadows

А в чем высокобюджетность? Сам придумал?

1
illero

У меня такое удивление было, когда балду 3 запустил. Однозначно стоит

cinematicSonly

Если кто не знал, то игра вообще-то не сложная. Весь секрет в том, что на КВМ управлении сломано считывание QWE и поэтому надо нажимать иногда 2 раза - это хорошо видно по кнопке W когда надо прожать итемы во время боя. Я прошел игру и ненавидел эти идиотские механики, потом сел перед сном проходить с стим дека и удивился как вдруг смог парировать и уклоняться элементарно. Пошел читать инет и что я нашел? Даже обзорщики ранних копий говорили что рот *** играть на КВМ из-за бага, в стиме уже куча обсуждений и на реддите тоже. Так что это нифига не шиза - сами попробуйте лол.

Игра номинант на готи кста, 8/10
(сложный режим неиграбелен)

Александр Гоголев

Даша Островская хороша.

Tiger Goose
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