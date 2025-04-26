Clair Obscur: Expedition 33, от бывших сотрудников Ubisoft, обошла Assassin's Creed Shadows по пиковому онлайну в Steam

Дебютный проект небольшой французской студии Sandfall Interactive, Clair Obscur: Expedition 33, стал настоящим хитом. За первые сутки игра разошлась тиражом в 500 тысяч копий, а её онлайн в Steam продолжает ставить рекордды. Пиковое значение уже превысило 71 тысячу игроков одновременно, что позволило Expedition 33 обойти даже высокобюджетную Assassin’s Creed Shadows (64 825 игроков).
Особую иронию ситуации подчёркивает тот факт, что Sandfall состоит в основном из бывших сотрудников Ubisoft. В Twitter студия поблагодарила игроков за поддержку: «У меня нет слов. Спасибо вам». Представитель издателя Kepler Interactive, Франсуа Мерисс, также выразил приятное удивление от такого успеха проекта.
На Opencritic Expedition 33 получила высокие оценки и опередила Split Fiction и Kingdom Come: Deliverance 2, уступая лишь Blue Prince. Игра уверенно держится на третьем месте по продажам в Steam и имеет более 7000 отзывов с 93 % положительных оценок. Учитывая нынешние темпы, Expedition 33 вполне может разойтись тиражом в несколько миллионов копий.
Проект стал одним из самых впечатляющих дебютов года, особенно учитывая, что его разработкой занималась команда из всего 30 человек.
Ну так рил годнота. Пофиг на пошаговую боёвку (хотя я бы не отказался и простого заклинивания) даже не могу вспомнить хоть одну игру где бы на прологе уже на слезу пробивало.
Так ещё и в ру стиме доступна , надо бы заценить, но уже столько игр которые я начал и не закончил, они с осуждением смотрят как я покупаю очередную новинку
Да я в шоке от этой игры если честно. Лвл дизайн просто сумасшедший. Это просто максимальный уровень творчества и таланта. Одна кац сцена в этой игре может вызвать больше впечатлений и эмоций чем всякие вейлгвард, авовд и SW outlaws вместе взятые.
Кат-сцена? Фу...
Молодцы, чо.
хороши.
Если бы не TES oblivion, думаю онлайн был бы еще больше
капец вы тут все расхваливаете игру
даже удивительно по началу было
надо точно покупать такое
обычно пегач обсирает все подряд
Если пегач не обсирает значит
Потому что все подряд дерьмо на дерьме
Ладно, шум своё дело сделал, посмотрим что за жук)
Не удивительно, игра очень даже ок.
Даже не знал, что от бывших Юбиков. Молодцы.
кстати что там правда в игре нет журнала заданий?компаса?миникарты?маркеров?
абсолютно все доп квесты и персонажей к кому я иду - зачем я иду и тд - надо держать в голове?)
Есть конечно.
В любой момент Q нажимаешь и вверху слева твоя текущая цель написана.
А вообще стоит осознать структуру игры.
Она поделена на 2 уровня.
Глобальная карта и непосредственно локация в которую ты вошел.
Чисто jrpg.
На глобальной карте у тебя на М карта.
А когда ты в локацию заходишь ,там уже нужно самому ее изучать.
Но локации коридорные ,поэтому сложности там нет.
Ну и в лагере можно текущую цель себе напомнить у костра.
Ну я пока ушел не далеко, но...
- журнала нет, но в лагере можно посмотреть инфу по крайнему квесту
- компас есть в большом мире(есть еще мелкие локации)
- миникарты нет...
И да все нужно держать
можно на бумажку просто выписать, я так для нескольких и сделал, которые нельзя прямо сразу выполнить, так как требуют дальнейшего прохождения. Гюстав журнал пишет, игрок журнал пишет, полное погружение, так сказать) Но с внутриигровым, конечно, было бы проще
А в чем высокобюджетность? Сам придумал?
У меня такое удивление было, когда балду 3 запустил. Однозначно стоит
Если кто не знал, то игра вообще-то не сложная. Весь секрет в том, что на КВМ управлении сломано считывание QWE и поэтому надо нажимать иногда 2 раза - это хорошо видно по кнопке W когда надо прожать итемы во время боя. Я прошел игру и ненавидел эти идиотские механики, потом сел перед сном проходить с стим дека и удивился как вдруг смог парировать и уклоняться элементарно. Пошел читать инет и что я нашел? Даже обзорщики ранних копий говорили что рот *** играть на КВМ из-за бага, в стиме уже куча обсуждений и на реддите тоже. Так что это нифига не шиза - сами попробуйте лол.
Игра номинант на готи кста, 8/10
(сложный режим неиграбелен)
Даша Островская хороша.