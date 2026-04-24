Clair Obscur: Expedition 33 отмечает свою первую годовщину стильным обновлением

Сегодня Clair Obscur: Expedition 33 отмечает свою первую годовщину, и Sandfall Interactive решили отпраздновать эту дату стильным неожиданным обновлением. Обновление включает новые причёски для персонажей RPG, причём Моноко занимает центральное место с новой парой косичек.

Сегодня мы выпускаем небольшое обновление: в игре будет доступен новый набор причёсок. Эта экспедиция БУДЕТ щеголять стилем в честь первой годовщины.

Для тех, кто хочет сразу же начать играть, чтобы получить косметические предметы, Sandfall подробно описал местоположение каждой причёски в примечаниях к патчу. Юбилейная причёска Густава доступна у торговца Гестраль возле Каменных Волн. Новые причёски для Версо, Маэль, Луны, Сциэля и Моноко можно найти у торговца на карте мира возле Гросс-Тет.

Помимо косметического контента, обновление включает в себя ряд незаметных, но приятных исправлений. Sandfall исправил «проблему, из-за которой костюм танцовщицы Луны и Сциэля делал меню персонажа слишком непрозрачным», — внутренняя шутка, отсылающая к названию игры. Также были исправлены проблемы с коллизиями, нечёткий текст достижений и ошибка, которая не позволяла открывать точки отдыха во время активных диалогов в мире.

Студия также воспользовалась возможностью поблагодарить своих поклонников:

И самое главное: спасибо за всю вашу поддержку в течение всего этого года!! Желаем вам чудесного дня рождения и надеемся, что вы насладитесь кусочком торта, чтобы отпраздновать его вместе с нами!

Первый год Clair Obscur: Expedition 33, мягко говоря, впечатляет. Французская RPG, следуя по стопам Baldur's Gate 3, стала второй игрой в истории, получившей все главные награды года. Помимо признания критиков, игра разошлась тиражом более 5 миллионов копий, что прочно закрепило Sandfall Interactive на мировой карте индустрии.