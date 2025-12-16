ЧАТ ИГРЫ
Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.9 3 496 оценок

Clair Obscur: Expedition 33 показывает небывалый рост продаж и активности после триумфа на The Game Awards 2025

Gutsz Gutsz

После оглушительного успеха на The Game Awards 2025, где французская пошаговая ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 установила рекорд по количеству статуэток, забрав 9 наград (включая главную — «Игра года»), интерес геймеров к проекту переживает второе рождение. Признание критиков моментально конвертировалось в финансовый успех для студии Sandfall Interactive. Clair Obscur: Expedition 33 стали значительно активнее покупать, а также вернулась большая часть старой аудитории.

Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года и установила абсолютный рекорд The Game Awards 2025

Согласно данным аналитического агентства Alinea Analytics, «эффект TGA» сработал безупречно. Только за три дня с момента завершения церемонии продажи игры подскочили почти в шесть раз по сравнению со средними показателями предыдущих месяцев. Было реализовано более 200 000 новых копий, что помогло проекту преодолеть впечатляющую отметку в 6 миллионов проданных экземпляров суммарно.

Распределение продаж после церемонии:

  • PC (Steam): 76% — основная масса покупателей.
  • PlayStation 5: 21%.
  • Xbox: всего 3% (около 10 000 копий). Однако низкие прямые продажи на платформе Microsoft компенсируются активностью в подписке: более 52 000 пользователей Xbox впервые запустили игру через Game Pass.

Триумф отразился и на активности в Steam. Если до церемонии стабильный онлайн игры, вышедшей ещё в апреле, держался на достойном уровне 8-10 тысяч человек, то в минувшие выходные он взлетел до 56 993 одновременных игроков.

Аналитики отмечают, что Clair Obscur: Expedition 33 стала хрестоматийным примером того, как престижные награды могут стать мощным драйвером продаж для уже выпущенных хитов, повторив путь Baldur's Gate 3 и Elden Ring.

Сережаа

Уже душно от нее

DemandingRufus

Очередной пример того, что большая часть людей- стадо.

SEAL-KillerXXL

Жрут любую коричневую субстанцию при наличии рекламы, не новость.

Summor Ner
После оглушительного успеха на The Game Awards 2025, где французская пошаговая ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 установила рекорд по количеству статуэток, забрав 9 наград (включая главную — «Игра года»)...

KCD2 тоже зря времени не теряет:

😂

Carissa7517

Всё куплено

SexualHarassmentPanda Carissa7517

На распродаже Мвидео ?

Carissa7517 SexualHarassmentPanda

Да, еще в черную пятницу

FairUlu

Не все покупают, потому что им нравится. Часть людей покупает потому что нравится многим другим людям.

Dark1994

Хейтерки, что с лицом?)

demanik1

Просто данная игра никак не заслуживала звания лучшая РПГ.

Властелин Сосцов

вообще то скидки там, но ладно пишите новости, бонусы сами себя не делают

AlexVurhis

меньше 10 мультов на разработку, и около сотки отдать на TGA, чтобы победить в большинстве номинаций.
подобный жанр игр в принципе не должен жить, как и большинство дешмана, которое сейчас находится в топе из-за любителей коричневого. что касается данного недоразумения, то этот петушино-цветочный высер не заслуживает ни одной номинации. блевотно было наблюдать всю церемонию, как маячат эти педро в красных беретах.

