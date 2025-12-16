Clair Obscur: Expedition 33 показывает небывалый рост продаж и активности после триумфа на The Game Awards 2025

После оглушительного успеха на The Game Awards 2025, где французская пошаговая ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 установила рекорд по количеству статуэток, забрав 9 наград (включая главную — «Игра года»), интерес геймеров к проекту переживает второе рождение. Признание критиков моментально конвертировалось в финансовый успех для студии Sandfall Interactive. Clair Obscur: Expedition 33 стали значительно активнее покупать, а также вернулась большая часть старой аудитории.

Согласно данным аналитического агентства Alinea Analytics, «эффект TGA» сработал безупречно. Только за три дня с момента завершения церемонии продажи игры подскочили почти в шесть раз по сравнению со средними показателями предыдущих месяцев. Было реализовано более 200 000 новых копий, что помогло проекту преодолеть впечатляющую отметку в 6 миллионов проданных экземпляров суммарно.

Распределение продаж после церемонии:

PC (Steam): 76% — основная масса покупателей.

PlayStation 5: 21%.

Xbox: всего 3% (около 10 000 копий). Однако низкие прямые продажи на платформе Microsoft компенсируются активностью в подписке: более 52 000 пользователей Xbox впервые запустили игру через Game Pass.

Триумф отразился и на активности в Steam. Если до церемонии стабильный онлайн игры, вышедшей ещё в апреле, держался на достойном уровне 8-10 тысяч человек, то в минувшие выходные он взлетел до 56 993 одновременных игроков.

Аналитики отмечают, что Clair Obscur: Expedition 33 стала хрестоматийным примером того, как престижные награды могут стать мощным драйвером продаж для уже выпущенных хитов, повторив путь Baldur's Gate 3 и Elden Ring.