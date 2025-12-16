Clair Obscur: Expedition 33 показывает небывалый рост продаж и активности после триумфа на The Game Awards 2025

После оглушительного успеха на The Game Awards 2025, где французская пошаговая ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 установила рекорд по количеству статуэток, забрав 9 наград (включая главную — «Игра года»), интерес геймеров к проекту переживает второе рождение. Признание критиков моментально конвертировалось в финансовый успех для студии Sandfall Interactive. Clair Obscur: Expedition 33 стали значительно активнее покупать, а также вернулась большая часть старой аудитории.
Согласно данным аналитического агентства Alinea Analytics, «эффект TGA» сработал безупречно. Только за три дня с момента завершения церемонии продажи игры подскочили почти в шесть раз по сравнению со средними показателями предыдущих месяцев. Было реализовано более 200 000 новых копий, что помогло проекту преодолеть впечатляющую отметку в 6 миллионов проданных экземпляров суммарно.
Распределение продаж после церемонии:
- PC (Steam): 76% — основная масса покупателей.
- PlayStation 5: 21%.
- Xbox: всего 3% (около 10 000 копий). Однако низкие прямые продажи на платформе Microsoft компенсируются активностью в подписке: более 52 000 пользователей Xbox впервые запустили игру через Game Pass.
Триумф отразился и на активности в Steam. Если до церемонии стабильный онлайн игры, вышедшей ещё в апреле, держался на достойном уровне 8-10 тысяч человек, то в минувшие выходные он взлетел до 56 993 одновременных игроков.
Аналитики отмечают, что Clair Obscur: Expedition 33 стала хрестоматийным примером того, как престижные награды могут стать мощным драйвером продаж для уже выпущенных хитов, повторив путь Baldur's Gate 3 и Elden Ring.
Уже душно от нее
Очередной пример того, что большая часть людей- стадо.
Жрут любую коричневую субстанцию при наличии рекламы, не новость.
KCD2 тоже зря времени не теряет:
😂
Всё куплено
На распродаже Мвидео ?
Да, еще в черную пятницу
Не все покупают, потому что им нравится. Часть людей покупает потому что нравится многим другим людям.
Хейтерки, что с лицом?)
Просто данная игра никак не заслуживала звания лучшая РПГ.
вообще то скидки там, но ладно пишите новости, бонусы сами себя не делают
меньше 10 мультов на разработку, и около сотки отдать на TGA, чтобы победить в большинстве номинаций.
подобный жанр игр в принципе не должен жить, как и большинство дешмана, которое сейчас находится в топе из-за любителей коричневого. что касается данного недоразумения, то этот петушино-цветочный высер не заслуживает ни одной номинации. блевотно было наблюдать всю церемонию, как маячат эти педро в красных беретах.