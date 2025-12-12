Clair Obscur: Expedition 33 получает трогательное Thank You Update, открывающее новые тайны воображения

Clair Obscur: Expedition 33 получила бесплатное обновление Thank You, в честь завершения впечатляющего года и в благодарность сообществу. Игрокам предлагают вновь отправиться в причудливый тайник юного Версо — место, где мир детской фантазии встречается с тенями, возникающими, когда воображение выходит за край.

Обновление добавляет новое путешествие по «черновикам» Версо, наполненное атмосферой игры, а также небольшие сюрпризы и улучшения, созданные специально для поклонников. Разработчики подчёркивают, что хотят таким образом выразить хотя бы часть своей признательности — и называют обновление символическим «спасибо» всем, кто поддерживал проект.