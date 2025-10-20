Clair Obscur: Expedition 33 получила GOTY и еще 3 награды на Thailand Game Show 2025

Объединение Gamescom Asia и Thailand Game Show в этом году оказалось весьма успешным: за четыре дня выставку посетило рекордное количество зрителей — 206 159. Мероприятие завершилось церемонией награждения Thailand Game Show, и ее результаты удивили всех.
По результатам общего голосования победителем в номинации «Игра года» стала Clair Obscur: Expedition 33, обойдя Death Stranding 2 и Elden Ring Nightreign. Также игра получила награды в других номинациях.
Clair Obscur: Expedition 33 получила награды в номинациях «Лучшая RPG-игра», «Лучшая игра для ПК/консолей» и «Народный выбор», что свидетельствует о невероятной популярности этой RPG-игры на фоне конкурентов.
Победа Expedition 33 в номинации «Игра года» по результатам голосования тайских геймеров еще раз подтверждает, насколько эта ролевая игра покорила игроков на всех платформах и во всех регионах, а также укрепляет ее авторитет на других региональных и международных игровых выставках.
В числе других победителей 2025 года также оказались Death Stranding 2 - лучшая игра в категории «Экшен-приключение», Elden Ring Nightreign - «Лучшая многопользовательская игра» и Resident Evil: Requiem - «Самая ожидаемая игра».
Нашли с кем соревноваться. DS 2 сейчас эксклюзив для PS 5 и большая часть мира в неё не играла, а ERN нельзя сравнивать с Экспедицией, у них разные направления, пусть и в чем-то они похожи. Короче опять проплаченая награда, считай сами себя наградили))
В чем приплачена, лучше в этом году по факту не было.
По факту лучше в этом году ничего и не было. И что, если DS2 эксклюзив, во-первых, ранее это другим играм не мешало, во-вторых, все кто хотел поиграть на релизе, уже прошли.
Как бы номинация называется "Игра года" т.е любая игра даже футбольный симулятор может сравниваться с какой угодно другой игрой. Это в целом номинация про все игры независимо от жанра
то есть соревновалось то всего 3 эти игры что ли? да ну не быть не может
Смотрю в книгу, а вижу фигу.
Ну понятно, надо протиснуться, пока в следующем году GTA 6 не начала всех и вся шатать.
Заслуженно ! 👏🥳