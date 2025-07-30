Clair Obscur: Expedition 33 получила крупное обновление с DLSS, XeSS и новыми функциями

Ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 получила крупное обновление — патч 1.4.0 уже доступен на ПК и привносит сразу несколько важных технических и геймплейных улучшений. Главным нововведением стала поддержка NVIDIA DLSS и Intel XeSS Frame Generation, а также режима низкой задержки, что позволит обладателям соответствующих видеокарт наслаждаться более плавным геймплеем и быстрой отзывчивостью.

Кроме того, патч добавляет долгожданную опцию «Повтор битвы» — теперь при поражении можно моментально начать бой заново. Также появилось отображение стоимости Lumina для каждой способности, улучшена система диалогов за счёт автопрокрутки вне кат-сцен и добавлены отдельные ползунки громкости для исследования и боёв, что сделает настройку звука более гибкой.

Разработчики из Sandfall Interactive также внесли изменения баланса, улучшили визуальную составляющую и устранили ряд багов. Полный список изменений доступен на официальном сайте.

Даже до патча Clair Obscur: Expedition 33 выделялась сильными персонажами, впечатляющим сюжетом и необычной пошаговой системой боя. Теперь же игра становится ещё лучше — как визуально, так и по удобству для игроков.