Clair Obscur: Expedition 33 получила награду в номинации "Прорыв года" на Japan Game Awards

Разработчики Clair Obscur: Expedition 33 из Sandfall Interactive рассказали, что «быть признанными в Японии» благодаря победе их французской JRPG в номинации «Прорыв года» на Japan Game Awards — «очень личное для нас».

Креативный директор Гийом Брош очень открыто говорил об играх, вдохновивших Clair Obscur: Expedition 33, от Final Fantasy до Persona, не говоря уже о сериях Atelier, Shadow Hearts, Suikoden и других. Это же было подчёркнуто и в ответе Sandfall Interactive на громкую победу своей дебютной ролевой игры на Japan Game Awards.

Для нас огромная честь получить награду за прорыв на Japan Game Awards. Expedition 33 вдохновлена ​​множеством невероятных японских ролевых игр, на которых мы выросли и которые любим, поэтому признание в Японии для нас одновременно важно и очень лично. Мы безмерно благодарны. Большое спасибо.

Премия «Прорыв года» была учреждена только в прошлом году, а предыдущим победителем стала The Exit 8 — хоррор-игра, в которой игроки исследуют бесконечный подземный ход, вдохновлённый японской традицией, и находят «аномалии».

Брош ранее говорил, как много для него значит то, что игрокам в Японии так нравится его игра. Несмотря на её всемирное признание, он сказал:

Я больше рад тому, что игра была принята японцами, чем тому, что её приветствуют в любой другой стране.