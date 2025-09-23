Clair Obscur: Expedition 33 получила награду в номинации "Прорыв года" на Japan Game Awards

Разработчики Clair Obscur: Expedition 33 из Sandfall Interactive рассказали, что «быть признанными в Японии» благодаря победе их французской JRPG в номинации «Прорыв года» на Japan Game Awards — «очень личное для нас».
Креативный директор Гийом Брош очень открыто говорил об играх, вдохновивших Clair Obscur: Expedition 33, от Final Fantasy до Persona, не говоря уже о сериях Atelier, Shadow Hearts, Suikoden и других. Это же было подчёркнуто и в ответе Sandfall Interactive на громкую победу своей дебютной ролевой игры на Japan Game Awards.
Для нас огромная честь получить награду за прорыв на Japan Game Awards. Expedition 33 вдохновлена множеством невероятных японских ролевых игр, на которых мы выросли и которые любим, поэтому признание в Японии для нас одновременно важно и очень лично. Мы безмерно благодарны. Большое спасибо.
Премия «Прорыв года» была учреждена только в прошлом году, а предыдущим победителем стала The Exit 8 — хоррор-игра, в которой игроки исследуют бесконечный подземный ход, вдохновлённый японской традицией, и находят «аномалии».
Брош ранее говорил, как много для него значит то, что игрокам в Японии так нравится его игра. Несмотря на её всемирное признание, он сказал:
Я больше рад тому, что игра была принята японцами, чем тому, что её приветствуют в любой другой стране.
