Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
9 3 112 оценок

Clair Obscur: Expedition 33 получила награду в номинации "Прорыв года" на Japan Game Awards

monk70 monk70

Разработчики Clair Obscur: Expedition 33 из Sandfall Interactive рассказали, что «быть признанными в Японии» благодаря победе их французской JRPG в номинации «Прорыв года» на Japan Game Awards — «очень личное для нас».

Креативный директор Гийом Брош очень открыто говорил об играх, вдохновивших Clair Obscur: Expedition 33, от Final Fantasy до Persona, не говоря уже о сериях Atelier, Shadow Hearts, Suikoden и других. Это же было подчёркнуто и в ответе Sandfall Interactive на громкую победу своей дебютной ролевой игры на Japan Game Awards.

Для нас огромная честь получить награду за прорыв на Japan Game Awards. Expedition 33 вдохновлена ​​множеством невероятных японских ролевых игр, на которых мы выросли и которые любим, поэтому признание в Японии для нас одновременно важно и очень лично. Мы безмерно благодарны. Большое спасибо.

Премия «Прорыв года» была учреждена только в прошлом году, а предыдущим победителем стала The Exit 8 — хоррор-игра, в которой игроки исследуют бесконечный подземный ход, вдохновлённый японской традицией, и находят «аномалии».

Брош ранее говорил, как много для него значит то, что игрокам в Японии так нравится его игра. Несмотря на её всемирное признание, он сказал:

Я больше рад тому, что игра была принята японцами, чем тому, что её приветствуют в любой другой стране.
CAN I HABE PIZZA PLS

Прорыв очка хейтеров 😎

16
NРС

Хорошая игра, раз уж до сих пор прорывает очко хейтеров, даже тут отметился уже один пострадавший.

4
Serg_Sigil

Заслуженно (ожидаем как игру года на The Game Awards 2025?). Хорошая французская японская ролевая игра - FJRPG lol

13
maximus388

Игру года 100% заберет, как и номинации за дебют/прорыв, сюжет/нарратив/режиссуру, саунд, дизайн/визуал/арт, приключение.
С лучшей РПГ тоже понятно, если в прошлом году Метафору досталась, Клейр Обскюр на порядок интереснее и увлекательнее. Также есть большая вероятность, что отметят актеров, которые воплотили в игре персонажей, ну, и до кучи приз зрительских симпатий. Ни один проект в этом году не вызвал столько эмоций, тем более оригинальный и дебютный.
Вряд ли Экспедиция 33 повторит результаты БГ3, благо с повесткой не заигрывали, но значительно больше ста наград на дистанции соберет точно.

8
Dark1994

Хейтерки, что с лицом?)

10
Ответынамоикоментынечитаю
"Премия «Прорыв года» была учреждена только в прошлом году, а предыдущим победителем стала The Exit 8"

ахАха ахахахаХхххаХхх! The Exit 8 Карл. Достойно ничего не скажешь, ахах.

10
Dark1994 Ответынамоикоментынечитаю

Чего ржёшь, больной что-ли?) В 15 году игру года получила инквиция и че теперь, как это связано с другими годами?)

3
AToMix777 Dark1994

не в 15м, а в 14м

Ответынамоикоментынечитаю
"Премия «Прорыв года» была учреждена только в прошлом году, а предыдущим победителем стала The Exit 8"

Оставлю этот комент для того, чтоб вы не тратили время.

10
Котян Сутоевич

Я тебе тоже гoвяшку накинул :)

1
Egik81

Ещё бы не получила, учитывая то, как хетят тех, кто называет вещи своими именами.

2
Рикочико

Прорыв так прорыв. Аж багеты по вылетали.
🐖 🥖 💨

2
Fronyx

Игруха кайф, до сих пор приятные воспоминания. Но как же пробивает на ха-ха, когда вспоминаю что люди в этой коридорной игре, плакали что нет карты

1