Clair Obscur: Expedition 33 получила обновление 1.5.3 с исправлением критических ошибок

Создатели Clair Obscur: Expedition 33 выпустили обновление 1.5.3, направленное на улучшение стабильности проекта. Оно не добавляет новый контент, а сосредоточено на устранении проблем, обнаруженных в предыдущих версиях.

Главное внимание уделено критической ошибке, возникавшей после победы над боссом Сиреной. В студии заявляют, что после внутреннего расследования проблему не удалось воспроизвести. Если игра продолжает вылетать, разработчики советуют обновить Windows до последней версии и отправить отчет, если это не поможет.

Список основных исправлений:

Фоторежим

Убрано размытие растительности на лицах персонажей при съемке с близкого расстояния, если настройки теней стояли на Epic.

Исправлена ошибка, из-за которой параметры "Внутренний угол конуса" и "Внешний угол конуса" не влияли на форму источника света.

Улучшена видимость прожектора и точечного света в фоторежиме.

Геймплей

Исправлен баг, из-за которого загрузка сохранения во время подбора дневника приводила к его исчезновению.

Потерянные записки теперь восстанавливаются в уже существующих сейвах.

Устранена проблема, из-за которой можно было застрять во время битвы с Хроматическим глиссандо, если павшего героя проглатывали.

На пляже Гестраль перестал создаваться заблокированный сейв при реванше в мини-игре.

Исправлен визуальный баг: на персонажей, затронутых эффектом "Инвертированный", теперь накладывается правильный цвет глаз.

Окружение