Clair Obscur: Expedition 33 получила обновление 1.5.3 с исправлением критических ошибок

Создатели Clair Obscur: Expedition 33 выпустили обновление 1.5.3, направленное на улучшение стабильности проекта. Оно не добавляет новый контент, а сосредоточено на устранении проблем, обнаруженных в предыдущих версиях.
Главное внимание уделено критической ошибке, возникавшей после победы над боссом Сиреной. В студии заявляют, что после внутреннего расследования проблему не удалось воспроизвести. Если игра продолжает вылетать, разработчики советуют обновить Windows до последней версии и отправить отчет, если это не поможет.
Список основных исправлений:
Фоторежим
- Убрано размытие растительности на лицах персонажей при съемке с близкого расстояния, если настройки теней стояли на Epic.
- Исправлена ошибка, из-за которой параметры "Внутренний угол конуса" и "Внешний угол конуса" не влияли на форму источника света.
- Улучшена видимость прожектора и точечного света в фоторежиме.
Геймплей
- Исправлен баг, из-за которого загрузка сохранения во время подбора дневника приводила к его исчезновению.
- Потерянные записки теперь восстанавливаются в уже существующих сейвах.
- Устранена проблема, из-за которой можно было застрять во время битвы с Хроматическим глиссандо, если павшего героя проглатывали.
- На пляже Гестраль перестал создаваться заблокированный сейв при реванше в мини-игре.
- Исправлен визуальный баг: на персонажей, затронутых эффектом "Инвертированный", теперь накладывается правильный цвет глаз.
Окружение
- Исправлены различные проблемы с окружением по всей игре, включая столкновения, неправильные ассеты и звуковые эффекты шагов.
- Пофикшены проблемы с освещением на Steam Deck в нескольких локациях.
До сих пор не верится что этот "игросодержащий продукт" стал игрой года.
Молодцы!!! Как только перестали получать картонные медальки и жестяные значки, сразу нашлось время на устранение багов. Но облизыватели их не замечали, это-же не игра от Беседки, и даже не от Юбисофта. Тут баги и вылеты под великолепную психоделическую музыку, можно и потерпеть.
Даже критические ошибки не мешают игре быть в топе.
Блин, только недавно прошёл... Впрочем, ладно, ничего из этого я не застал, хотя оно и вылетало.
Ну я её уже прошол ошибок не обнаружил