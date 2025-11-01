Clair Obscur: Expedition 33 получила первую большую скидку в Steam

Радость и ликование: сейчас Clair Obscur: Expedition 33, один из вероятных кандидатов на GOTY 2025 (учитывая любовь прессы и публики), продается со скидкой на Steam. Скидка не огромная, всего 20%, но все же позволяет приобрести игру за $39.99 евро вместо $49,99. С учетом качества игры, это в любом случае выгодное предложение/

Кроме того, на 20% снижена цена Deluxe Edition Upgrade, в состав которой входят: набор «Цветы» с 6 костюмами и прическами, вдохновленными цветами Lumière, а также 6 дополнительных вариантов костюмов «Gommage» (по одному для каждого игрового персонажа); «Clair», индивидуальный костюм для Maelle; «Obscur», индивидуальный костюм для Gustave. Цена - $8,79 вместо $10,99.

Правда, на Deluxe Edition скидки нет. Ее цена остается фиксированной — $59,99 . Так что если вы хотите получить полный набор, лучше купить базовую версию игры, а затем DLC. В этом случае вы потратите $48,78.