Clair Obscur: Expedition 33 получила профессиональную русскую озвучку от студии GamesVoice

Студия GamesVoice сообщила о выходе профессиональной русской озвучки для Clair Obscur: Expedition 33. Теперь российские игроки смогут полностью погрузиться в мрачный и художественный мир игры.

Вместе с локализацией пользователи смогут стать на защиту Люмьера, противостоять Художнице, превращающей врагов в лепестки, и пройти опасное путешествие по пустынному пляжу в трико. Игрокам предстоит сражаться с могущественными существами, вовремя реагировать на опасность и записывать предсмертные аудиодневники, чтобы оставить след для будущих исследователей.

Создатели поблагодарили студию Ravencat за организацию записей и режиссуру, а также меценатов и подписчиков за финансовую и моральную поддержку. Русская озвучка делает игру более доступной и атмосферной для местной аудитории, сохраняя уникальный художественный стиль оригинала.