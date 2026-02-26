Clair Obscur: Expedition 33 получила профессиональную русскую озвучку от студии GamesVoice

Студия GamesVoice сообщила о выходе профессиональной русской озвучки для Clair Obscur: Expedition 33. Теперь российские игроки смогут полностью погрузиться в мрачный и художественный мир игры.
Вместе с локализацией пользователи смогут стать на защиту Люмьера, противостоять Художнице, превращающей врагов в лепестки, и пройти опасное путешествие по пустынному пляжу в трико. Игрокам предстоит сражаться с могущественными существами, вовремя реагировать на опасность и записывать предсмертные аудиодневники, чтобы оставить след для будущих исследователей.
Создатели поблагодарили студию Ravencat за организацию записей и режиссуру, а также меценатов и подписчиков за финансовую и моральную поддержку. Русская озвучка делает игру более доступной и атмосферной для местной аудитории, сохраняя уникальный художественный стиль оригинала.
Английская озвучка - актеры мирового класса
Французская озвучка - аутентичность и вайбик
Русская озвучка - ну типа чтобы пацанам с раёна не пришлось читать много букав.
Шутка, конечно, но я реально не понимаю понта играть в эту игру с ру озвучкой.
Смысл, чтобы смотреть нормально катсцены, а не коситься глазами на субтитры, пропуская происходящее. Ладно еще англ, но играть на языке, которого ты абсолютно не знаешь, это вообще бред. Никогда не понимал этого "в японские игры надо играть на японским", как по мне никакого вайба это не добавляет, скорее наоборот, мешает погружению, так как для неяпонца персонажи просто несут бессвязный набор звуков.
Вот , господа,собственно и типичный представитель тупой части ПГ,справедливости ради этот сайт держится на таких,их тут 80 процентов.Долго не задерживаемся,в целом ничего интересного,они лишь отличаются тем ,что агрятся на пустом месте,и вставляют свое тупое мнение !Они покажут сейчас свое количество,отмечаясь смайлами (клоунов,какашек,и т.д) к моему комменту , это у них перекличка такая,дают знать ,что находятся тут!
Хейтерки что с лицом? Где ваша озвучка для вашего любимого ккд2? А, ну да, кому она нужна!
Игру озвучить сложнее, это не кинцо на 3 часа.
Так на озвучку Экспы народ просто задонатил бабки, а на ККД нет.
Самое время перепройти шедевр. Помянем лица хейтерков)
они уже порвались!
Да никто не просил, разве что, если Луну озвучила Даша Островская.
Теперь попробую! Может зайдёт. А если нет, да и пофиг)
Лучше не стоит, не зайдет
Ребят, не ведитесь на байты, играйте с русской озвучкой. Там еще в резик завезли, можно кайфовать))
Ахаха, у них походу сайт упал))) Все ломанулись сразу))
Кто все? Безграмотные люди не знающие английского языка?)
Ужас какой
Теперь можно и пройти игру нормально будет!!
После Резидента можно будет перепройти с озвучкой)