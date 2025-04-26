Clair Obscur: Expedition 33 получила самую высокую оценку от игроков в истории Metacritic

24 апреля вышла Clair Obscur: Expedition 33. Революционная пошаговая RPG с механикой в реальном времени, действие которой происходит в фэнтезийном мире, вдохновленном Прекрасной эпохой Франции, сразу же полюбилась игрокам.
RPG от команды из 30 человек Sandfall Interactive сумела стать одной из самых высоко оцененных игр на Metacritic, наравне с инди-головоломкой Blue Prince. Обе имеют средний балл 92 из 100, но все меняется, когда мы смотрим на оценки игроков на сайте, специализирующемся на сборе рецензий.
Clair Obscur: Expedition может похвастаться средним рейтингом пользователей на Metacritic 9.7, что, по данным Forbes, является самой высокой оценкой в истории среди игроков на этой платформе, опережая такие шедевры, как The Witcher 3: Wild Hunt, Baldur's Gate 3, Elden Ring и другие.
Если обратиться к цифровым магазинам, то RPG от Sandfall Interactive имеет 92% положительных отзывов в Steam, в то время как в PS Store оценка 4,92 из 5.
Ходьба по коридорам без навигатора, что гарантирует хождение туда-сюда обратно. Пошаговые недобои из Персоны приправленные парированием и QTE. В главной роли 33-летний нытик, который выглядит на 45, а женские персонажи с характерами крутых и бесстрашных парней. Осуждаю всех, кто делает кассу и накручивает оценки этой помойке.
Я купил игру за день до релиза, у вас ко мне какие-то претензии?
И что же тогда считается эталоном у таких утонченных особ с великолепным вкусом как у вас?
он наверно играет в драгон*ейдж и ососин крид про темнокожего и нахваливает эти почти " игры "
А твоя любимая игра случайно не minecraft?
Главное что игра не оставляет равнодушным. Как по мне тут рецепт успеха это очень крутые актеры на ключевых персах в купе с хорошей графикой и лицевой анимацией. Интересная история в нетипичной вселенной, привлекательные гг , на которых приятно смотреть и которым сопереживаешь (по этому люди очень соскучились), ну и геймплей не всратый, который держится на кратковременных вспышках эндорфина во время ударов по врагам и по тебе и это все сопровождается крутым визуалом с обилием эффектов + хорошая оптимизация и отсутствие багов.
По сути тут разрабы взяли идею из Sekiro где каждый удар это микро впрыск эндорфина и перевели её в формат пошаговых боёв, сделав этот впрыск х5-10 сильней за счет визуала атак и врагов-исполинов и людям зашло. Когда у тебя есть 3 таких мощных геймплейных столба всякие шероховатости уже тупо заглаживаются и не так важны. Если придираться то есть к чему, просто не хочется, эти моменты геймплею особо не вредят, они второстепенны. Но это тоже талант на самом деле так отделить ядро геймплея от всего остального чтобы тебя это остальное практически не волновало.
И оценка называется безвкусие, как и современные игры с геймерами, сейчас игры явно для роботов делают или правильно для биороботов
Как же местных критиков корёжит хорошая пошаговая игра. Аж желчью истекают. Молодцы бывшие юбики, смогли сделать отличную игру !
Ну считай это "Ubisoft" здорового человека.
Уж лизнули так лизнули, до самых гланд.
Рейтинг конечно явно завышенный, но игра то годная, не Ведьмак конечно и не BG 3, но лучше FF однозначно. Лично я пройду с удовольствием и поддержу разработчиков рублем.
Посмотрите на это безобразие, по-вашему мнению, это игра лучше RDR2, если да, в чем же, в пошаговой боевке, вы реально слабоумны.
только слабоумные сравнивают игры разных жанров
Нет, дурачок, я не сравниваю разные игры, я сравниваю оценки игр, она завышена для игры, который даже не является ААА-проектом.
Почему у RDR 2 не 99 баллов от User и Metascore, ничего нет лучше этой игры, нет ничего, что бы ровнялось с этой игрой, если не считать «Ведьмака», но почему эти дауны решили, что это такой же шедевр, как и RDR 2, ну и в чем эта игра превосходит RDR 2.?
Игра не обязана быть ААА, чтоб у неё были большие оценки, достаточно сделать качественную игру, а сравнивая абсолютно разный бюджет и жанры, ты доказываешь свое абсолютное профанство
ну знаешь, главное что игра должна уметь это передать нужную эмоцию и суметь развлечь игрока. для меня рд2 норм например, но я не могу назвать это своей любимой игрой, так как сюжет после 3 главы для меня стал скучным и слишком морализаторским.
Через пару недель будет меньше.
Через пару недель о ней забудут
Тоже верно
Когда Габен будет наказывать разрабов за накрутку отзывов и онлайна? Если почитать отзывы в Стиме, то очень много схожих, причём ладно по содержанию, но и по структуре, очень палится нейронка. Хотя признаю, выглядят эти отзывы очень реалистично))
Накрутка
Игра хорошая, но в чём революция то?
а в чем она хорошая?
А в чем не хорошая?
да хрень какая то, почему баллы такие высокие не понятно
Какая же тряска в комментах, вот бы всегда так
Banishers: Ghosts of New Eden 2024 году зацепила больше всех, а ее никто и не заметил, зато 33 все кому не лень взахлеб говорят, дайте статуэтку игра года, и войдем сразу в 26 , где "честные" блогеры и игроки, будут облизывать гта 6.
Потому что большинство это просто ведомое стадо, им сказали что там черная героиня и придумали что там повестка и все.
Игра года будет у kcd2. банишер и 33 это отличные игры. Не вижу проблемы.
Почему 33 больше заметили. Ну секс + педфилия продает. Пиарили жопой 16 летней девки. Народ и заметил. В остальном в игре чертовски крутой дизай, музыка, бои и сюжет. Это действительно отличная игра, которая 100% получит номинацию на игру года. Но игра года будет у kcd2. В остальном мне как и банишер очень понравился так и эта игра. Это ранные игры,про разное, с разной философией.
я какл чел игравший в банишер, могу сказать, что от донт нодов был очень классный вампир, а банишер его невнятная копия с более слабыми главными героями. это игра хоть сама по себе не плоха, провалилась справедливо, тупо повторив все огрехи вампира, а где-то даже умножим, своим бесконечным фармом.
Я наиграл в банишер часа 3 и дропнул нахер, наинуйлешая поделка.
Я уверен, это анимешники набежали и начали ставить высший балл этой второсортной игре, проклятия, даже первая «Ластуха», тоже довольно переоцененная игра, будет лучше этой недоперсоны.
"революционная пошаговая с механикой в реальном времени" - это обман ожиданий и несоответствие заявленному жанру. Игра отличная, но парирование и уворот в реальном времени в пошаговой игре - не повод хвастаться // Марина Мишурова
Марина, в Neverwinter Nights (2002) с пошаговыми боями тоже было парирование и уворот в реальном времени, так что да - хвастаться тут нечем. Не помню точно, были ли увороты и парирование в Baldurs Gate 1 и 2... к сожалению // Енот Важный
Не нравится, не играй)) // Константин Игоревич
Тут дело не в "нра не нра", а в том, что "фишка" игры возрастом в 20 лет выдается за новшество. // Енот Важный
Ну придумай как пиарить и впаривать новым методом)) // Константин Игоревич
А по делу есть что сказать, или только мозгом пукать умеешь? Конструктивную критику критиковать пустословием глупо. // Енот Важный
Ну это такие же шизики как фанаты финалки, анимэ головного мозга
боевка очень интересная,но как будто сеттинг сам проходной,каменные пидрилы и абсолютно неинтересный посредний сюжет
Какая бы она крутая ни была, но до «Элден ринга» и даже до 3-го «Ведьмака» про Baldur's Gate 3 вообще молчу. Сейчас завис плотно на ней. Хз чё так хвалят её, хотя о вкусах не спорят. D.
плотно завис / хз чё так хвалят, ясно понятно
от 785 калек? Это достижение? Когда у Ведьмака 3, Элден, Бг3 по нескольку десятка тысяч человек проголосовавших.
Что с лицом, хейтерки? Особенно угараю с тех, кто каким-то боком приплетает аниме)
то есть по твоему это топ игра?
В смысле каким-то боком, jrpg смазливый сюжет и персонажи такие же, сразу веет вайбом аниме.
интрерсно,щас вообще кто-то обращает внимание на продажный метакритик? // Александр Филатов
игра неплохая но не знаю только мне не нравится как фигово видны субтитры на телике и может я такой фиговый игрок но почему так сложно понять когда надо жать уклонение или парирование пока только эти пункты меня раздражают в игре из за последнего тупо самую легкую сложность поставил и тупо пройду игру и все.
Игра обалденная музыка приятная есть возможность построения билдов . Вообще разрабы хитрецы понатырили идёт из других jrpg .