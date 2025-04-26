Clair Obscur: Expedition 33 получила самую высокую оценку от игроков в истории Metacritic

24 апреля вышла Clair Obscur: Expedition 33. Революционная пошаговая RPG с механикой в ​​реальном времени, действие которой происходит в фэнтезийном мире, вдохновленном Прекрасной эпохой Франции, сразу же полюбилась игрокам.

RPG от команды из 30 человек Sandfall Interactive сумела стать одной из самых высоко оцененных игр на Metacritic, наравне с инди-головоломкой Blue Prince. Обе имеют средний балл 92 из 100, но все меняется, когда мы смотрим на оценки игроков на сайте, специализирующемся на сборе рецензий.

Clair Obscur: Expedition может похвастаться средним рейтингом пользователей на Metacritic 9.7, что, по данным Forbes, является самой высокой оценкой в истории среди игроков на этой платформе, опережая такие шедевры, как The Witcher 3: Wild Hunt, Baldur's Gate 3, Elden Ring и другие.

Если обратиться к цифровым магазинам, то RPG от Sandfall Interactive имеет 92% положительных отзывов в Steam, в то время как в PS Store оценка 4,92 из 5.