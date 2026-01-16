Clair Obscur: Expedition 33 получила уже свыше 400 наград "Игра года" - до рекорда Elden Ring остаётся 31 награда

Как стало известно, Clair Obscur: Expedition 33 получила уже 404 награды "Игра года" от различных изданий. При этом у Kingdom Come: Deliverance 2 лишь 34 награды, а у Hollow Knight: Silksong их 25.

До абсолютного рекорда, принадлежащего Elden Ring от студии FromSoftware с 435 наградами, Clair Obscur: Expedition 33 отстаёт на 31 награду. Пока неизвестно, сможет ли игра достичь этой отметки.

Данный рейтинг формируется с учетом только тех изданий, которые имеют многоплатформенный охват, регулярные публикации и используют коллективный редакционный отбор при выборе победителей.