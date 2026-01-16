Clair Obscur: Expedition 33 получила уже свыше 400 наград "Игра года" - до рекорда Elden Ring остаётся 31 награда

Как стало известно, Clair Obscur: Expedition 33 получила уже 404 награды "Игра года" от различных изданий. При этом у Kingdom Come: Deliverance 2 лишь 34 награды, а у Hollow Knight: Silksong их 25.
До абсолютного рекорда, принадлежащего Elden Ring от студии FromSoftware с 435 наградами, Clair Obscur: Expedition 33 отстаёт на 31 награду. Пока неизвестно, сможет ли игра достичь этой отметки.
Данный рейтинг формируется с учетом только тех изданий, которые имеют многоплатформенный охват, регулярные публикации и используют коллективный редакционный отбор при выборе победителей.
Дряблое кольцо тоже не шедевр, но там хотя бы есть геймплей
Ой, бл*ть, очередной нытик. Да, многих достало вечное упоминание Экспедиции, понятное дело, но утверждать, что там нет геймплея - это, как минимум, глупо. Да, здесь другой геймплей чем в Элдене, но геймплей есть. Если не пошаговый - это не значит, что его нет. Или в шахматах нет геймплея? В Циве и в БГ3 тоже нет геймплея?
Жрпг это буквально антигемплей, сидишь пердишь тыкаешь в менюху, в циве думать надо, причем наперёд а балда тоже спорная игра, на любителя, есть же риал тайм с активной паузой, но разрабам проще выпускать пошаговый кал
молоцы же ну))
Турецкое дерьмо! Не достойна внимания, даже сам жанр этой игры не достоин внимания ! мобилка обычная.
если не ошибаюсь,елдак свои награды годами соберал и возможно в будущем ещё какие то получит,а экспедиция менее чем за год такой багаж собрала
поиграл немного когда вышла - ну средненькая игра да и боёвка не зашла так что удалил и забыл. а она оказывается игра десятилетия)))) я думал дно пробито было когда астробот игру года получил но я сильно ошибался)))
Игра десятилетия это Ведьмак 3 и тут без комментариев. А это разпиариное недоразумение заслуживает звания не игра вообще.
Ох уж эти французы, всех ведь купили)))
Абсолютно заслуженно. Разве что с инди только вопросы. И всё.
-The Game Awards меняет людей
-Да? и каким образом?
-Раньше я считал Clair Obscur: Expedition 33 хорошей игрой
Игра какашка. Пусть сами в это играют 😂
Пиар служба пытается все ещё нивелировать длинный язык своих коллег. Выходить все ещё более глупо и абсурднее. Ибо когда начинают хвалиться кол-вом, а не качеством это имеет обратный эффект.
Например, Elden Ring который как цель упомянут. Яркий пример того, что кол-во не означает качество. Когда DLC продают как полноценную игру и по цене последней. При этом даже лояльные обзорщики качеством DLC, мягко говоря, озадачены. Ибо, по сути, продают одно и тоже. Так что если цель переплюнуть Elden Ring по пробитию им дна. То Clair Obscur: Expedition 33 движутся в правильном направлении.
Больные люди. Уже совсем кукушка у них поехала с этой недоигрой.