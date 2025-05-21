Clair Obscur: Expedition 33 получила высокую оценку в свежем номере авторитетного японского издания Famitsu

Свежий выпуск авторитетного японского журнала Famitsu порадовал поклонников JRPG жанра высокими оценками новых релизов, и особенно выделилась Clair Obscur: Expedition 33 — стильная ролевая игра от французской студии Sandfall Interactive. Игра получила внушительные 36 из 40 баллов, став одной из лучших в текущем выпуске.

Каждый из четырёх рецензентов поставил по 9 баллов, что говорит о стабильно высоком уровне исполнения проекта. Такой прием особенно интересен, учитывая, что Clair Obscur — попытка воссоздать дух классических японских RPG усилиями европейской команды. Несмотря на необычное происхождение, игра явно пришлась по вкусу японским критикам.

Отметим, что стиль и подача Expedition 33 с самого начала вызывали интерес у аудитории. Визуальное оформление, проработанная пошаговая боевая система и философская основа сюжета сделали её заметной на фоне множества других проектов в жанре. И хотя кто-то мог бы ожидать от Famitsu оценки ближе к максимальной, 36/40 — это всё ещё очень высокая планка, особенно для дебюта студии на японском рынке.

В том же номере хорошие оценки получили и другие игры. Тактическая ролевая игра Fuga: Melodies of Steel 3 от CyberConnect2 получила 31/40, подтвердив стабильный уровень серии. А постапокалиптический триллер Chernobylite отметили баллами 8/8/7/7, что также является достойным результатом, особенно для западной игры на японском рынке.

Таким образом, Clair Obscur: Expedition 33 не только уверенно дебютировала, но и подтвердила, что дух японской RPG можно бережно перенести за пределы Японии. И, похоже, у Sandfall Interactive впереди большое будущее.