Clair Obscur: Expedition 33 получит официальный мерч

Похоже, что самая рейтинговая игра 2025 года, фантастическая пошаговая ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33, получает официальный мерч. Впрочем, разработчики игры, Sandfall Interactive, предупредили поклонников игры о появлении в сети мошенников.

В сообщении, появившемся сегодня на официальном аккаунте Expedition 33 в Twitter/X, разработчики сообщили, что заметили несколько интернет-магазинов, в которых продаются плюшевые игрушки с изображением Эски, нежного гиганта из игры.

Любые сторонние сайты, продающие плюшевые игрушки Эски, не имеют официальной лицензии. Многие из них используют для рекламы иллюстрации, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта, и мы настоятельно рекомендуем не покупать на таких сайтах. Как правило, это мошенники. Но у нас для вас есть еще одна важная новость: мы работаем над официальными плюшевыми игрушками и хотим представить их вам как можно скорее. А пока, пожалуйста, наберитесь терпения - не ведитесь на уловки мошенников!

Стоит отметить, что Эски является одним из главных персонажей игры и, по сути, стал ее маскотом благодаря своей эксцентричности. Одновременно с этим в рядах фанатов вырос спрос на игрушки с ним, и многие аферисты стали маскировать фишинговые сайты под сайты, торгующие такими игрушками.

Желающие познакомиться с этим милым персонажем в игре могут сыграть в Clair Obscur: Expedition 33 на Xbox Series X|S, PS5 и PC. Кроме того, с момента запуска игра доступна в Xbox Game Pass Ultimate и PC Game Pass.