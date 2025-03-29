Clair Obscur: Expedition 33 пользуется большой популярностью - игру добавили в миллион списков желаний

Издатель Kepler Interactive и разработчик Sandfall Interactive сообщили о достижении важной вехи их предстоящей игры Clair Obscur: Expedition 33. В социальных сетях создатели сообщили, что игре удалось преодолеть отметку в один миллион списков желаний.

Мы официально превысили ОДИН МИЛЛИОН списков желаний! Мы просто поражены вашей поддержкой. Спасибо всем за участие в этом путешествии. С вами у Художницы нет ни единого шанса. Завтра наступит.

Clair Obscur: Expedition 33 — пошаговая ролевая игра, действие которой происходит в мире, где раз в год существо, называемое Художницей, просыпается и рисует проклятое число на монолите, из-за чего все люди этого возраста превращаются в дым и исчезают. Каждый год это число уменьшается, и текущий год становится числом 33. Игроки присоединяются к Густаву и другим членам экспедиции, которая отправляется по стопам предыдущих неудачных экспедиций, чтобы попытаться положить конец циклу смерти раз и навсегда. Игроки смогут создавать собственные сборки для своей группы со снаряжением, атрибутами, навыками и синергиями. В бою будет использоваться система свободного прицеливания, позволяющая игрокам нацеливаться на слабые места, а также уклоняться, парировать и контратаковать в реальном времени.

Clair Obscur: Expedition 33 выйдет 24 апреля 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.