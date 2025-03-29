Clair Obscur: Expedition 33 пользуется большой популярностью - игру добавили в миллион списков желаний

Издатель Kepler Interactive и разработчик Sandfall Interactive сообщили о достижении важной вехи их предстоящей игры Clair Obscur: Expedition 33. В социальных сетях создатели сообщили, что игре удалось преодолеть отметку в один миллион списков желаний.
Мы официально превысили ОДИН МИЛЛИОН списков желаний! Мы просто поражены вашей поддержкой. Спасибо всем за участие в этом путешествии. С вами у Художницы нет ни единого шанса. Завтра наступит.
Clair Obscur: Expedition 33 — пошаговая ролевая игра, действие которой происходит в мире, где раз в год существо, называемое Художницей, просыпается и рисует проклятое число на монолите, из-за чего все люди этого возраста превращаются в дым и исчезают. Каждый год это число уменьшается, и текущий год становится числом 33. Игроки присоединяются к Густаву и другим членам экспедиции, которая отправляется по стопам предыдущих неудачных экспедиций, чтобы попытаться положить конец циклу смерти раз и навсегда. Игроки смогут создавать собственные сборки для своей группы со снаряжением, атрибутами, навыками и синергиями. В бою будет использоваться система свободного прицеливания, позволяющая игрокам нацеливаться на слабые места, а также уклоняться, парировать и контратаковать в реальном времени.
Clair Obscur: Expedition 33 выйдет 24 апреля 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
выглядит красиво, но вот с боёвкой будет понятно только после выхода
Что там понимать? Демку выкатили ещё месяц назад это модифицированная jrpg с кютешкой.
беготня по кишке с боями по 5 минут это как то на любителя, если честно, я бы не спешил с покупкой
это буквально для фанатов финал фентези, персоны и прочего
тока не от японцев
Тут дело такое... покупают не из за боёвки а из за "приятных" персонажей и историй с ними, собственно именно на это и напирает игра посмотри на их рекламные ролики.
ну так напоминает файнал фентези и персону, и тп
а какой она будет на релизе уже пока никто не знает. чё там с оптимизацией и тп
какая разница, ноют про оптимизацию только владельцы корыт)
а что rtx 9090 вышла? как бы и 5090 корыто.
Сказал чел на каком то 15 летнем затычке)
докажи или обоссу.
ты себя уже сам обоссал бомже комментом про оптимизон
Купил Deluxe сразу же, как раз из-за пошаговой боевой системы. Очень она нравилась в FF10.
Смотрел много видео по игре, надеюсь она оправдает ожидания.