ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8 101 оценка

Clair Obscur: Expedition 33 пользуется большой популярностью - игру добавили в миллион списков желаний

monk70 monk70

Издатель Kepler Interactive и разработчик Sandfall Interactive сообщили о достижении важной вехи их предстоящей игры Clair Obscur: Expedition 33. В социальных сетях создатели сообщили, что игре удалось преодолеть отметку в один миллион списков желаний.

Мы официально превысили ОДИН МИЛЛИОН списков желаний! Мы просто поражены вашей поддержкой. Спасибо всем за участие в этом путешествии. С вами у Художницы нет ни единого шанса. Завтра наступит.

Clair Obscur: Expedition 33 — пошаговая ролевая игра, действие которой происходит в мире, где раз в год существо, называемое Художницей, просыпается и рисует проклятое число на монолите, из-за чего все люди этого возраста превращаются в дым и исчезают. Каждый год это число уменьшается, и текущий год становится числом 33. Игроки присоединяются к Густаву и другим членам экспедиции, которая отправляется по стопам предыдущих неудачных экспедиций, чтобы попытаться положить конец циклу смерти раз и навсегда. Игроки смогут создавать собственные сборки для своей группы со снаряжением, атрибутами, навыками и синергиями. В бою будет использоваться система свободного прицеливания, позволяющая игрокам нацеливаться на слабые места, а также уклоняться, парировать и контратаковать в реальном времени.

Clair Obscur: Expedition 33 выйдет 24 апреля 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

40
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Snake Snaake Snaaaaaake

выглядит красиво, но вот с боёвкой будет понятно только после выхода

11
Александр Дантес

Что там понимать? Демку выкатили ещё месяц назад это модифицированная jrpg с кютешкой.

3
Snake Snaake Snaaaaaake Александр Дантес

беготня по кишке с боями по 5 минут это как то на любителя, если честно, я бы не спешил с покупкой

4
JohnTornton Snake Snaake Snaaaaaake

это буквально для фанатов финал фентези, персоны и прочего
тока не от японцев

8
Александр Дантес Snake Snaake Snaaaaaake

Тут дело такое... покупают не из за боёвки а из за "приятных" персонажей и историй с ними, собственно именно на это и напирает игра посмотри на их рекламные ролики.

3
JohnTornton

ну так напоминает файнал фентези и персону, и тп

а какой она будет на релизе уже пока никто не знает. чё там с оптимизацией и тп

6
AssertiveCaoimhe

какая разница, ноют про оптимизацию только владельцы корыт)

-11
jax baron AssertiveCaoimhe

а что rtx 9090 вышла? как бы и 5090 корыто.

-1
AssertiveCaoimhe jax baron

Сказал чел на каком то 15 летнем затычке)

-2
jax baron AssertiveCaoimhe

докажи или обоссу.

0
AssertiveCaoimhe jax baron

ты себя уже сам обоссал бомже комментом про оптимизон

-1
Pirat13666

Купил Deluxe сразу же, как раз из-за пошаговой боевой системы. Очень она нравилась в FF10.

Смотрел много видео по игре, надеюсь она оправдает ожидания.

1