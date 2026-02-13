Clair Obscur: Expedition 33 признана лучшей игрой 2026 года по версии DICE Awards 2026

В Лас-Вегасе завершилась 29-я церемония вручения премии DICE Awards, организованная Академией интерактивных искусств и наук в рамках ежегодного саммита DICE. Победителей определяли более 30 тысяч профессионалов игровой индустрии. Всего в этом году были номинированы 65 проектов в 23 категориях.

Главным триумфатором вечера стала Clair Obscur: Expedition 33, получившая пять наград, включая «Игру года». Проект также отметили за художественное оформление, сюжет, лучшую RPG и выдающееся режиссёрское достижение.

Серьёзную конкуренцию ей составила Ghost of Yōtei, у которой было восемь номинаций. В итоге игра получила три награды — за лучшего персонажа (Ацу), оригинальную музыку и приключенческую игру года.

По две статуэтки завоевали Death Stranding 2: On the Beach (за аудиодизайн и технические достижения) и Blue Prince, отмеченная за лучший геймдизайн и как выдающаяся независимая игра.

Среди других победителей:

Hades II — экшен года

LEGO Party! — семейная игра года

Mortal Kombat: Legacy Kollection — файтинг года

Mario Kart World — гоночная игра года

The Alters — стратегия/симулятор года

Arc Raiders — онлайн-игра года

Persona5: The Phantom X — мобильная игра года

Церемония транслировалась в прямом эфире из Aria Resort & Casino в Лас-Вегасе и традиционно подвела итоги игрового года, отметив как крупные блокбастеры, так и независимые проекты.

DICE Awards остаётся одной из самых престижных премий индустрии, поскольку победителей выбирают сами разработчики — профессиональное сообщество, формирующее будущее видеоигр.