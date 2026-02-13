ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.7 3 716 оценок

Clair Obscur: Expedition 33 признана лучшей игрой 2026 года по версии DICE Awards 2026

IKarasik IKarasik

В Лас-Вегасе завершилась 29-я церемония вручения премии DICE Awards, организованная Академией интерактивных искусств и наук в рамках ежегодного саммита DICE. Победителей определяли более 30 тысяч профессионалов игровой индустрии. Всего в этом году были номинированы 65 проектов в 23 категориях.

Главным триумфатором вечера стала Clair Obscur: Expedition 33, получившая пять наград, включая «Игру года». Проект также отметили за художественное оформление, сюжет, лучшую RPG и выдающееся режиссёрское достижение.

Серьёзную конкуренцию ей составила Ghost of Yōtei, у которой было восемь номинаций. В итоге игра получила три награды — за лучшего персонажа (Ацу), оригинальную музыку и приключенческую игру года.

По две статуэтки завоевали Death Stranding 2: On the Beach (за аудиодизайн и технические достижения) и Blue Prince, отмеченная за лучший геймдизайн и как выдающаяся независимая игра.

Среди других победителей:

  • Hades II — экшен года
  • LEGO Party! — семейная игра года
  • Mortal Kombat: Legacy Kollection — файтинг года
  • Mario Kart World — гоночная игра года
  • The Alters — стратегия/симулятор года
  • Arc Raiders — онлайн-игра года
  • Persona5: The Phantom X — мобильная игра года

Церемония транслировалась в прямом эфире из Aria Resort & Casino в Лас-Вегасе и традиционно подвела итоги игрового года, отметив как крупные блокбастеры, так и независимые проекты.

DICE Awards остаётся одной из самых престижных премий индустрии, поскольку победителей выбирают сами разработчики — профессиональное сообщество, формирующее будущее видеоигр.

14
13
Комментарии:  13
Ваш комментарий
Gyunter ODim

Хейтеры, что с лицом?

11
нитгитлистер

стабильность - признак мастерства?))

1
Great-heartedElio

поставили тебе соответствующее!)

2
NРС

Пока всего 2 хейтера отметилось.

2
DjаzZy
Ghost of Yōtei — за лучшего персонажа (Ацу)

Многое говорит о данной премии

10
MNM 777

Главным триумфатором вечера стала Clair Obscur: Expedition 33

4
нитгитлистер

тише Танечка, не плач.
не утонет в речке мяч.

1
нитгитлистер

дада, получили молоцы. следующий.

2
Walkan90

Да сразу 27 года присваивайте, хуль нет?

2
Rio17

Я угарнул с этого 😂

2
K0t Felix

до конца десятилетия

Rio17

Идиотизм

2