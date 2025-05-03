Clair Obscur: Expedition 33 продается быстрее, чем любая другая JRPG в Steam

Хотя Clair Obscur: Expedition 33 была разработана во Франции, для многих она подходит как JRPG, даже имея соответствующий тег в Steam, и в этом жанре она становится беспрецедентным успехом.

На прошлой неделе студия сообщила, что игра уже продалась тиражом 1 миллион копий всего за 3 дня, хотя она была доступна в Game Pass. По данным аналитиков Alinea Analytics, в Steam игра продалась более чем в два раза лучше, чем основные релизы жанра за тот же период.

За первые 7 дней Clair Obscur уже продала 785 тысяч копий только в Steam, что более чем вдвое больше, чем Metaphor: ReFantazio за тот же период с 346 тысячами копий.

Из игр, представленных в таблице выше, важно отметить, что Final Fantasy 7 Rebirth и Persona 5 Royal не появились на платформе в первый день. Однако Metaphor: ReFantazio и Persona 3 Reload были выпущены одновременно с консолями, а Persona 3 даже была в первый день в Game Pass, как и Clair Obscur.

По данным компании, основными причинами, по которым игра достигла такого успеха и выделилась в своем жанре, стали ее впечатляющая графика, захватывающие пошаговые бои, интересная история с харизматичными персонажами и, прежде всего, ее невысокая цена.