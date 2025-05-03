Clair Obscur: Expedition 33 продается быстрее, чем любая другая JRPG в Steam

Хотя Clair Obscur: Expedition 33 была разработана во Франции, для многих она подходит как JRPG, даже имея соответствующий тег в Steam, и в этом жанре она становится беспрецедентным успехом.
На прошлой неделе студия сообщила, что игра уже продалась тиражом 1 миллион копий всего за 3 дня, хотя она была доступна в Game Pass. По данным аналитиков Alinea Analytics, в Steam игра продалась более чем в два раза лучше, чем основные релизы жанра за тот же период.
За первые 7 дней Clair Obscur уже продала 785 тысяч копий только в Steam, что более чем вдвое больше, чем Metaphor: ReFantazio за тот же период с 346 тысячами копий.
Из игр, представленных в таблице выше, важно отметить, что Final Fantasy 7 Rebirth и Persona 5 Royal не появились на платформе в первый день. Однако Metaphor: ReFantazio и Persona 3 Reload были выпущены одновременно с консолями, а Persona 3 даже была в первый день в Game Pass, как и Clair Obscur.
По данным компании, основными причинами, по которым игра достигла такого успеха и выделилась в своем жанре, стали ее впечатляющая графика, захватывающие пошаговые бои, интересная история с харизматичными персонажами и, прежде всего, ее невысокая цена.
Показатели стима стали теперь самыми важными? То онлайн стима пишут то его продажи от гореаналитиков. А как дела на ПС5 то самой ключевой платформе? Те же Японцы не сидят в стиме вообще практически.
Показатели стима открыты для всех а как узнать точные продажи на пс5? Там разраб может любые циферки опубликовать, какие захочет.
А сони не предоставляет статистику, поэтому и нет новостей, поэтому говорим только про Стим.
Какой дебич обозвал игру франков японской ролевой?
)))идиоты
Ну уж явно такой, который поумнее некоторых будет и который понимает, что jrpg давным давно является жанром с характерными для него чертами, и не важно кто игру делает.
Поменяй персонажей на анимешных и ничего не изменится.
Что ни день, то 10 новостей про этот шлак... Конечно, челики, которые руководствуются исключительно мнением из интернетика, а собственного у них нет, срочно бегут покупать этот "шедевр", даже если они вообще хз, что это за жанр, или даже если он им не нравится. Покупают и наворачивают с удовольствием, в инетике же сказали, что шедевр 10 из 10, значит нужно получать удовольствие, тоже ставить "хоспаде 10 из 10" и писать, какой это гениальный шедевр XD
Шлак у тебя на винте, а игра шедевр. Ты это игру проходишь по ютубу, да? Я вот судю по стиму, прошел ее за 40часов. И это лучшая игра за 10лет, таких эмоций я давно не получал, а концовка дает пищу для размышлений.
Да ты смотрю ярый хейтер игры. Под каждой новостью тебя вижу. Настолько тебе в этой жизни заняться нечем что заходишь в абсолютно каждую новость по этой игре чтобы излить желч.
Вы игру-то сами прошли?
Под каждой новостью, потому что последние дни практически все новости про это... Я просто охреневаю от количества новостей и шума вокруг средненькой игрули, в которой нет абсолютно ничего выдающегося
Рад за игру, не рад за хейтеров
бред
Пожалуйста больше новостей про эту игру // Денис Н