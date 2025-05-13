Clair Obscur: Expedition 33 продолжает удерживать лидерство в чарте продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 6 по 13 мая 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Французская ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 продолжает уверенно удерживать лидерство в чарте продаж Steam, несмотря на ожесточённую конкуренцию. Проект студии Sandfall Interactive сумел заинтересовать игроков уникальной визуальной эстетикой и необычным подходом к пошаговым боям, прочно закрепившись на вершине рейтинга.

Однако конкуренты не дремлют. Bethesda не смогла потеснить новинку с ремастером The Elder Scrolls IV: Oblivion, зато DOOM: The Dark Ages перед своим релизом занял второе место в чарте. В нём разработчики обещают мрачную атмосферу средневековья в сочетании с фирменной динамикой и жестокостью.

Тем временем, Funcom успешно провела бета-тестирование Dune: Awakening на выходных. Песчаный MMO-сурвайвал сумел привлечь внимание ПК-аудитории и пробился в топ продаж, напомнив игрокам о скором вторжении на Арракис.

Среди других заметных проектов чарта — Steam Deck, научно-фантастическая стратегия Stellaris, инди-хит Schedule I, а также спортивные хиты EA SPORTS FC 25 и NBA 2K25.