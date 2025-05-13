Clair Obscur: Expedition 33 продолжает удерживать лидерство в чарте продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 6 по 13 мая 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.
Французская ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 продолжает уверенно удерживать лидерство в чарте продаж Steam, несмотря на ожесточённую конкуренцию. Проект студии Sandfall Interactive сумел заинтересовать игроков уникальной визуальной эстетикой и необычным подходом к пошаговым боям, прочно закрепившись на вершине рейтинга.
Однако конкуренты не дремлют. Bethesda не смогла потеснить новинку с ремастером The Elder Scrolls IV: Oblivion, зато DOOM: The Dark Ages перед своим релизом занял второе место в чарте. В нём разработчики обещают мрачную атмосферу средневековья в сочетании с фирменной динамикой и жестокостью.
Тем временем, Funcom успешно провела бета-тестирование Dune: Awakening на выходных. Песчаный MMO-сурвайвал сумел привлечь внимание ПК-аудитории и пробился в топ продаж, напомнив игрокам о скором вторжении на Арракис.
Среди других заметных проектов чарта — Steam Deck, научно-фантастическая стратегия Stellaris, инди-хит Schedule I, а также спортивные хиты EA SPORTS FC 25 и NBA 2K25.
- Clair Obscur: Expedition 33
- Steam Deck
- DOOM: The Dark Ages
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
- Stellaris
- Schedule I
- R.E.P.O.
- Dune: Awakening
- EA SPORTS FC 25
- NBA 2K25
Steam Deck норм игруха, сюжет ваще пушка вышка