Clair Obscur: Expedition 33 разошлась тиражом 8 млн - редкий успех пошаговой RPG нового типа

Clair Obscur: Expedition 33 от Sandfall Interactive и Kepler Interactive разошлась тиражом более восьми миллионов копий за год после релиза. Для пошаговой RPG это редкий масштаб успеха, который обычно остаётся за крупными экшен-франшизами и дорогими блокбастерами.
Старт у игры был резкий: 500 тысяч копий за первый день, миллион за три дня и свыше трёх миллионов менее чем за две недели. Дальше темп закономерно снизился, но стабильные продажи и релизы на PlayStation 5, Xbox Series и ПК, а также присутствие в Game Pass довели проект до нынешнего результата.
Сюжет строится вокруг «Экспедиции 33», которая пытается остановить Художницу, ежегодно стирающую людей, достигших определённого возраста. Этот мрачный концепт неожиданно хорошо сочетается с боевой системой, где классические пошаговые сражения усилены элементами реального времени — уклонениями и парированиями. В итоге игра ощущается как гибрид JRPG и экшена, который не просто экспериментирует, а действительно работает.
И именно в этом, похоже, её главный успех: Clair Obscur: Expedition 33 выглядит как редкий пример того, как рискованная идея из нишевого жанра может пробиться в массовую аудиторию и при этом не потерять свою идентичность.
Масса игр о которых не пишут по сто заметок в день и не признают игрой всех времён и народов имеют продажи свыше 10 миллионов копий, а тут за год продаж всего 8...интересно какие бы были продажи, если бы об этой игре не было столько информации из каждого утюга?!
Великолепный результат, учитывая что скидок больше 30% на игру не было. А если вспомнить, что она с релиза на торрентах и в геймпассе...
учитывая как все ее облизывали не удивительно
Для нового айпи в не самом популярном жанре от небольшой студии -- это фантастический результат. Персона может позавидовать.
Неудивительно, что французы до сих пор не выставляют скидки больше 25%, разбирают и так.