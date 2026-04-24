Clair Obscur: Expedition 33 разошлась тиражом 8 млн - редкий успех пошаговой RPG нового типа

Clair Obscur: Expedition 33 от Sandfall Interactive и Kepler Interactive разошлась тиражом более восьми миллионов копий за год после релиза. Для пошаговой RPG это редкий масштаб успеха, который обычно остаётся за крупными экшен-франшизами и дорогими блокбастерами.

Старт у игры был резкий: 500 тысяч копий за первый день, миллион за три дня и свыше трёх миллионов менее чем за две недели. Дальше темп закономерно снизился, но стабильные продажи и релизы на PlayStation 5, Xbox Series и ПК, а также присутствие в Game Pass довели проект до нынешнего результата.

Сюжет строится вокруг «Экспедиции 33», которая пытается остановить Художницу, ежегодно стирающую людей, достигших определённого возраста. Этот мрачный концепт неожиданно хорошо сочетается с боевой системой, где классические пошаговые сражения усилены элементами реального времени — уклонениями и парированиями. В итоге игра ощущается как гибрид JRPG и экшена, который не просто экспериментирует, а действительно работает.

И именно в этом, похоже, её главный успех: Clair Obscur: Expedition 33 выглядит как редкий пример того, как рискованная идея из нишевого жанра может пробиться в массовую аудиторию и при этом не потерять свою идентичность.