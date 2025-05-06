Clair Obscur: Expedition 33 разошлась тиражом в два миллиона копий всего за 12 дней

Французская студия Sandfall Interactive сообщила, что её дебютная игра Clair Obscur: Expedition 33 преодолела отметку в два миллиона проданных копий всего за 12 дней с момента релиза. Это внушительный результат, особенно для новой интеллектуальной франшизы.

Ранее проект достиг миллиона продаж всего за три дня. При этом речь идёт именно о покупках — общее количество игроков с учётом подписки Game Pass пока не раскрывается. Такой успех подкреплён стабильным интересом аудитории: на вторые выходные после релиза игра даже обновила собственный рекорд по онлайну в Steam, что редко удаётся большинству одиночных проектов.

Позитивные отзывы и высокое качество исполнения обеспечили Clair Obscur не только продажи, но и хорошую «выдержку», что делает её одним из главных хитов этого года.