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Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.8 1 017 оценок

Clair Obscur: Expedition 33 разошлась тиражом в два миллиона копий всего за 12 дней

butcher69 butcher69

Французская студия Sandfall Interactive сообщила, что её дебютная игра Clair Obscur: Expedition 33 преодолела отметку в два миллиона проданных копий всего за 12 дней с момента релиза. Это внушительный результат, особенно для новой интеллектуальной франшизы.

Ранее проект достиг миллиона продаж всего за три дня. При этом речь идёт именно о покупках — общее количество игроков с учётом подписки Game Pass пока не раскрывается. Такой успех подкреплён стабильным интересом аудитории: на вторые выходные после релиза игра даже обновила собственный рекорд по онлайну в Steam, что редко удаётся большинству одиночных проектов.

Пиковый онлайн Clair Obscur: Expedition 33 в Steam за выходные поднялся до 145 тыс игроков

Позитивные отзывы и высокое качество исполнения обеспечили Clair Obscur не только продажи, но и хорошую «выдержку», что делает её одним из главных хитов этого года.

32
32
Комментарии: 32
Ваш комментарий
3Dart stl

кал на любителей кала

42
renold-konrad

Это ты видимо про свой оригинальный комментарий

4
SilkySarge

Не осуждаю тех кому понравилось, но для меня вообще не понятно почему такой хайп вокруг этого говnа.

26
Max Dibister

А ты играл?

10
Fronyx

Осуждаю твоё не осуждение.

5
Morpex333

Потому что многим данная игра не показалась говnом, от того завсегдатаи новостных ресурсов без конца публикуют новости с ней, чтобы привлечь внимание

1
SilkySarge Max Dibister

Два часа

3
SilkySarge Fronyx

Кристально похрен.

2
PermeableBarbossa

Соевый кал с пошаговой боевкой. Единственное, что там хорошо так это арт дизайн, как в веилгарде каком-нибудь. В общем, разрабы хорошо знают тренды своих любителей пожрать г-вна и изрядно накидывают им его.

17
MadDarkGuard

Ахах, интересно было бы узнать твой идеал игр)) Я вот уже наиграл часов 30, пока вообще не надоела, даже не могу вспомнить из последнего настолько хорошее, лично для меня. Наверное резик 4 ремастер, Лайс пи, Казан, хрен знает что ещё.

1
Второй пилот Дринкинс

Пятачок, играй в Смуту на отечественном ПК😂

maximus388

А я думаю, что-то давно новостей от Вавры не было. Чешский Бородач не успевает вытирать слезы, читая подобные новости и видя, как его поделие окончательно теряет какие-то шансы на успех по итогам года.

15
digitalkid

Мне вообще мимо все эти паны Бздычики из-под Пердолец. Просто не моё. Но нафига хейтить игру, в которую не играл..

И Экспедиции касается и ККД.

3
Fronyx

Рад за игру, не рад за хейтерков.

13
w_temptation

заслуженно! хорошей игре хорошие продажи

11
H4K

Рад за игру, не рад за хейтерков

8
Dark1994

Хейтерки, что с лицом?)

8
Рикочико

Лишь бы не игра года.

7
digitalkid

В геймпасе еще лямов 10 можно накинуть.

2
Fronyx

Да ты чё!

Пользователь ВКонтакте

Я очень надеюсь, что они не собираются делать из игры конвейер // Миша Калинин

2
MagneticEnnio

сиквел явно будет про писателей.

Deathdoor

Достойный результат для столь небольшой студии.

1
TheRoyalAegis

Господи, шедевр, готи, игра века, лучшее, что вышло за последние 30 лет!

TheRoyalAegis

Игра великолепна во всем! Поиграл целый час, в полном восторге от всего, дальше играть я, конечно, не буду. Зачем? Я и так уже в полном восторге XD Очень рекомендую купить данную игру. А лучше несколько копий, еще всем своим друзьям и знакомым, ведь такого восторга они ни от чего больше не испытают, и будут благодарить вас до конца своей жизни

YummyBayard

Я поиграл пару часов... Хрен знает... Арт дизайн может и не плох. Графика в целом, включая анимации и взаимодействие с миром, хотябы на уровне скриптов - обычная индюшатина, так как ничего этого нет. Сюжет пока не оценил, может дальше он раскроется. Но если людям нравится, то и на здоровье. Все мы разные.