Clair Obscur: Expedition 33 разошлась тиражом в два миллиона копий всего за 12 дней

Французская студия Sandfall Interactive сообщила, что её дебютная игра Clair Obscur: Expedition 33 преодолела отметку в два миллиона проданных копий всего за 12 дней с момента релиза. Это внушительный результат, особенно для новой интеллектуальной франшизы.
Ранее проект достиг миллиона продаж всего за три дня. При этом речь идёт именно о покупках — общее количество игроков с учётом подписки Game Pass пока не раскрывается. Такой успех подкреплён стабильным интересом аудитории: на вторые выходные после релиза игра даже обновила собственный рекорд по онлайну в Steam, что редко удаётся большинству одиночных проектов.
Позитивные отзывы и высокое качество исполнения обеспечили Clair Obscur не только продажи, но и хорошую «выдержку», что делает её одним из главных хитов этого года.
кал на любителей кала
Это ты видимо про свой оригинальный комментарий
Не осуждаю тех кому понравилось, но для меня вообще не понятно почему такой хайп вокруг этого говnа.
А ты играл?
Осуждаю твоё не осуждение.
Потому что многим данная игра не показалась говnом, от того завсегдатаи новостных ресурсов без конца публикуют новости с ней, чтобы привлечь внимание
Два часа
Кристально похрен.
Соевый кал с пошаговой боевкой. Единственное, что там хорошо так это арт дизайн, как в веилгарде каком-нибудь. В общем, разрабы хорошо знают тренды своих любителей пожрать г-вна и изрядно накидывают им его.
Ахах, интересно было бы узнать твой идеал игр)) Я вот уже наиграл часов 30, пока вообще не надоела, даже не могу вспомнить из последнего настолько хорошее, лично для меня. Наверное резик 4 ремастер, Лайс пи, Казан, хрен знает что ещё.
Пятачок, играй в Смуту на отечественном ПК😂
А я думаю, что-то давно новостей от Вавры не было. Чешский Бородач не успевает вытирать слезы, читая подобные новости и видя, как его поделие окончательно теряет какие-то шансы на успех по итогам года.
Мне вообще мимо все эти паны Бздычики из-под Пердолец. Просто не моё. Но нафига хейтить игру, в которую не играл..
И Экспедиции касается и ККД.
Рад за игру, не рад за хейтерков.
заслуженно! хорошей игре хорошие продажи
Рад за игру, не рад за хейтерков
Хейтерки, что с лицом?)
Лишь бы не игра года.
В геймпасе еще лямов 10 можно накинуть.
Да ты чё!
Я очень надеюсь, что они не собираются делать из игры конвейер // Миша Калинин
сиквел явно будет про писателей.
Достойный результат для столь небольшой студии.
Господи, шедевр, готи, игра века, лучшее, что вышло за последние 30 лет!
Игра великолепна во всем! Поиграл целый час, в полном восторге от всего, дальше играть я, конечно, не буду. Зачем? Я и так уже в полном восторге XD Очень рекомендую купить данную игру. А лучше несколько копий, еще всем своим друзьям и знакомым, ведь такого восторга они ни от чего больше не испытают, и будут благодарить вас до конца своей жизни
Я поиграл пару часов... Хрен знает... Арт дизайн может и не плох. Графика в целом, включая анимации и взаимодействие с миром, хотябы на уровне скриптов - обычная индюшатина, так как ничего этого нет. Сюжет пока не оценил, может дальше он раскроется. Но если людям нравится, то и на здоровье. Все мы разные.