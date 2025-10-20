ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
9 3 252 оценки

Clair Obscur: Expedition 33 - самая высокооценённая игра на PlayStation в 2025 году

monk70 monk70

Clair Obscur: Expedition 33 – один из самых высокооценённых релизов на Metacritic этого года, а также самая высокооценённая игра в PlayStation Store 2025 года, обойдя такие игры, как Death Stranding 2, Ghost of Yotei и другие, что делает её серьёзным претендентом на звание «Игра года».

Clair Obscur в настоящее время имеет самый высокий общий рейтинг 4,9/5. За ней следует Death Stranding 2 с 4,88, за которой следует Ghost of Yotei с 4,82. За тройкой лидеров следуют Split Fiction, Sword of the Sea и Shinobi.

Это показывает, насколько масштабным стало мировое событие, связанное с игрой студии Sandfall. Она не только возродила забытый жанр, но и дала ему совершенно новое определение, за что фанаты хвалят её в своих обзорах.

18
15
Комментарии:  15
Ваш комментарий
Dark1994

Хейтерки, что с лицом?)

18
Савушкино 55

Ошибка в слове "переоцененная".

14
Gyunter ODim

Жду русскую озвучку чтобы пройти в третий раз.

11
Vova S

Дешевая помойка для мобилки.

11
Vitykin

Будто у пользователей ПС есть вкус...

8
BrokVud

Сам пока жду озвучку чтобы поиграть, но всё интересно, игра действительно так хороша или дело в какой-то агрессивной пиар-компании? Только на PG о ней по несколько новостей чуть ли не каждый день появляется со момента релиза...

3
VIGITAL ART

Тут надо пробовать,как пойдет.Мне в целом по Кайфу было, но один момент испортил ,что боссов нужно по 20 минут долбать минимум. Чисто из за этого дропнул на середине.

4
ohrannik84

Я тоже задавался этим вопросом,щас начал проходить,прошёл ещё не очень много,и первое впечатление,да игра действительно хороша

6
Константин335

Если не нравится пошаговая боевка то игру ты вряд ли оценишь, но попробуй сам все таки

2
Xa6apof

В слове переоцененная ошибку допустили

2
ЮрийSport

Отлично!

1