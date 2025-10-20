Clair Obscur: Expedition 33 - самая высокооценённая игра на PlayStation в 2025 году

Clair Obscur: Expedition 33 – один из самых высокооценённых релизов на Metacritic этого года, а также самая высокооценённая игра в PlayStation Store 2025 года, обойдя такие игры, как Death Stranding 2, Ghost of Yotei и другие, что делает её серьёзным претендентом на звание «Игра года».
Clair Obscur в настоящее время имеет самый высокий общий рейтинг 4,9/5. За ней следует Death Stranding 2 с 4,88, за которой следует Ghost of Yotei с 4,82. За тройкой лидеров следуют Split Fiction, Sword of the Sea и Shinobi.
Это показывает, насколько масштабным стало мировое событие, связанное с игрой студии Sandfall. Она не только возродила забытый жанр, но и дала ему совершенно новое определение, за что фанаты хвалят её в своих обзорах.
Жду русскую озвучку чтобы пройти в третий раз.
Сам пока жду озвучку чтобы поиграть, но всё интересно, игра действительно так хороша или дело в какой-то агрессивной пиар-компании? Только на PG о ней по несколько новостей чуть ли не каждый день появляется со момента релиза...
Тут надо пробовать,как пойдет.Мне в целом по Кайфу было, но один момент испортил ,что боссов нужно по 20 минут долбать минимум. Чисто из за этого дропнул на середине.
Я тоже задавался этим вопросом,щас начал проходить,прошёл ещё не очень много,и первое впечатление,да игра действительно хороша
Если не нравится пошаговая боевка то игру ты вряд ли оценишь, но попробуй сам все таки
