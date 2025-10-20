Clair Obscur: Expedition 33 - самая высокооценённая игра на PlayStation в 2025 году

Clair Obscur: Expedition 33 – один из самых высокооценённых релизов на Metacritic этого года, а также самая высокооценённая игра в PlayStation Store 2025 года, обойдя такие игры, как Death Stranding 2, Ghost of Yotei и другие, что делает её серьёзным претендентом на звание «Игра года».

Clair Obscur в настоящее время имеет самый высокий общий рейтинг 4,9/5. За ней следует Death Stranding 2 с 4,88, за которой следует Ghost of Yotei с 4,82. За тройкой лидеров следуют Split Fiction, Sword of the Sea и Shinobi.

Это показывает, насколько масштабным стало мировое событие, связанное с игрой студии Sandfall. Она не только возродила забытый жанр, но и дала ему совершенно новое определение, за что фанаты хвалят её в своих обзорах.