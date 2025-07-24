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Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
9 2 714 оценок

Clair Obscur: Expedition 33 - саундтрек на виниле и CD открыт для предзаказа

RedDay13 RedDay13

Laced Records открыла предзаказы на физические издания саундтрека Clair Obscur: Expedition 33. Главный релиз — 6LP бокс-сет с 63 специально мастеринговыми для винила треками, отражающими три акта игры. В продаже есть стандартный чёрный и эксклюзивный многоцветный вариант, оба по цене $145.

Полный саундтрек включает 154 трека, доступных на стримингах и в формате 8CD с бонусами за $44. Для более компактного варианта выпущен 2LP альбом с 20 треками за $42.

Все издания выйдут в феврале 2026 года. Предзаказы продлятся несколько недель, но эксклюзивные варианты уже распроданы.

8
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Даздрасен Дыклоп

Друг интересуется, на аудиокассетах и бобинах есть?

3
Egik81

Скорость какая у винила ? 45 33

2
Soci-a-lisT

Я хоть и не юзаю винил, но пару треков бы забрал в хорошем цифровом качестве, когда они появятся. Текущий мп3 так себе звучит.

чиголбери

Винил прошлый век, крутите бабину