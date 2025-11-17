Clair Obscur: Expedition 33, Silksong и Kingdom Come Deliverance 2: названы все номинанты на главную игровую премию

Сегодня организатор и ведущий The Game Awards Джефф Кили наконец-то объявил номинантов на главную игровую премию года. Как и ожидалось, главным фаворитом стала жемчужина французской индустрии — Clair Obscur: Expedition 33, покорившая игроков мощным сюжетом, выдающейся музыкой и атмосферой, которую критики уже называют одной из самых выразительных за последние годы. Состав конкурентов не менее внушителен: глубокая и кинематографичная Death Stranding 2, стильная Hollow Knight: Silksong, стремительная Hades 2, а также исторически скрупулёзная Kingdom Come: Deliverance 2 формируют один из самых сильных списков претендентов на звание «Игры года» за всю историю премии.
Кили представил шесть номинантов, среди которых нашлось место и сюрпризам — приключенческая Donkey Kong Bananza пополнила список самых обсуждаемых релизов сезона. Но главный тон объявлению всё же задаёт Clair Obscur: Expedition 33: игра участвует почти в каждой категории, от «Лучшего повествования» и «Лучшего музыкального сопровождения» до «Лучшего арт-дирекшена», «Лучшего исполнения» и даже «Лучшей инди-игры». В категории «Лучший перформанс» сразу три актёра из Expedition 33 представлены за роли Маэль, Версо и Густава — редкое достижение для одного проекта.
Мощно заявила о себе и Kingdom Come: Deliverance 2 — продолжение исторической драмы Warhorse Studios номинировано на «Игру года», «Лучший сюжет» и «Лучшую ролевую игру». Hades 2 традиционно сильна во всех категориях, связанных с экшеном, музыкой и инди-сценой. Hollow Knight: Silksong поборется в номинациях за арт-дирекшен, музыку и игру года, а Death Stranding 2 стала одним из главных лидеров по количеству упоминаний — от звука до режиссуры.
Все категории и номинанты The Game Awards 2025
Лучшая продолжающаяся игра
- Fortnite
- Helldivers 2
- Final Fantasy 14
- Marvel Rivals
- No Man's Sky
Лучшая актёрская игра
- Дженнифер Инглиш— Clair Obscur: Expedition 33 (Маэль)
- Бен Старр — Clair Obscur: Expedition 33 (Версо)
- Чарли Кокс — Clair Obscur: Expedition 33 (Гюстав)
- Эрика Иши— Ghost of Yotei (Atsu)
- Трой Бэйкер — Indiana Jones and the Great Circle (Indiana Jones)
- Конацу Като — Silent Hill f (Hinako Shimizu)
Лучшая мобильная игра
- Destiny Rising
- Persona 5: The Phantom X
- Sonic Rumble
- Umamasume Pretty Derby
- Wuthering Waves
Лучшее художественное оформление
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2
- Ghost of Yotei
- Hades 2
- Hollow Knight: Silksong
Лучший саундтрек и музыка
- Clair Obscur: Expedition 33
- Hades 2
- Hollow Knight: Silksong
- Death Stranding 2
- Ghost of Yotei
- Kingdom Come: Deliverance 2
Лучший звуковой дизайн
- Battlefield 6
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2
- Ghost of Yotei
- Silent Hill f
Лучшая адаптация
- "Майнкрафт"
- Devil May Cry
- Splinter Cell: Deathwatch
- The Last of Us второй сезон
- "Дожить до рассвета"
Лучший сюжет
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2
- Ghost of Yotei
- Kingdom Come: Deliverance 2
- Silent Hill f
Игры ради влияния (Games for Impact)
- Consume Me
- Despelote
- Lost Records: Bloom and Rage
- South of Midnight
- Wanderstop
Лучшая поддержка сообщества
- Baldur's Gate 3
- Final Fantasy 14
- Fortnite
- Helldivers 2
- No Man's Sky
Лучший мультиплеер
- Arc Raiders
- Battlefield 6
- Elden Ring Nightreign
- Peak
- Split Fiction
Лучшая независимая игра
- Absolum
- Ball x Pit
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Hades 2
- Hollow Knight: Silksong
Лучший дебют независимой студии
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Despelote
- Dispatch
- Megabonk
Лучшая VR/AR-игра
- Alien Rogue Incursion
- Arken Age
- Ghost Town
- Deadpool VR
- The Midnight Walk
Лучший контент-креатор
- Cadrel
- Kai Cenat
- MoistCr1tikal
- Sakura Miko
- The Burnt Peanut
Самая ожидаемая игра
- Grand Theft Auto 6
- Resident Evil Requiem
- 007 First Light
- The Witcher 4
- Marvel’s Wolverine
Лучшая экшен-приключенческая игра
- Death Stranding 2
- Ghost of Yotei
- Hollow Knight: Silksong
- Indiana Jones and the Great Circle
- Split Fiction
Лучшая ролевая игра
- Avowed
- Clair Obscur: Expedition 33
- Kingdom Come: Deliverance 2
- Monster Hunter Wilds
- The Outer Worlds 2
Лучшая файтинг-игра
- 2XKO
- Capcom Fighting Collection 2
- Fatal Fury: City of the Wolves
- Mortal Kombat: Legacy Kollection
- Virtua Fighter 5
Лучший экшен
- Battlefield 6
- Doom: The Dark Ages
- Hades 2
- Ninja Gaiden 4
- Shinobi: The Art of Vengeance
Инновации в области доступности
- Assassin’s Creed Shadows
- Atomfall
- Doom: The Dark Ages
- EA Sports FC 26
Лучшая семейная игра
- Mario Kart World
- Donkey Kong Bananza
- Split Fiction
- Sonic Racing Crossworlds
- Lego Party
- Lego Voyagers
Лучшая стратегия/симулятор
- The Alters
- Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
- Jurassic World Evolution 3
- Civilization 7
- Tempest Rising
- Two Point Museum
Лучший спортивный/гоночный проект
- EA Sports FC 26
- F1 25
- Mario Kart World
- Rematch
- Sonic Racing Crossworlds
Лучшая киберспортивная игра
- Counter-Strike 2
- Dota 2
- League of Legends
- Mobile Legends: Bang Bang
- Valorant
Лучший киберспортсмен
- Brawk
- Chovy
- Forsaken
- Kakeru
- Menard
Zywoo
Лучшая киберспортивная команда
- Gen.G
- NRG
- Team Falcons
- Team Liquid PH
- Team Vitality
Лучшее руководство и постановка
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2
- Ghost of Yotei
- Hades 2
- Split Fiction
Игра года
- Clair Obscur: Expedition 33
- Hades 2
- Donkey Kong Bananza
- Hollow Knight: Silksong
- Death Stranding 2: On the Beach
- Kingdom Come: Deliverance 2
Отдельного внимания заслуживает статистика: Sony в этом году стала издателем с самым большим количеством номинаций на The Game Awards, укрепив позиции сразу в нескольких ключевых категориях.
К сожалению, интерактивный хит Dispatch от AdHoc Studio пропустит главные категории — релиз вышел слишком поздно, чтобы попасть в основной список претендентов. Тем не менее проект всё ещё может привлечь внимание на зрительском голосовании, где поздние релизы часто получают вторую волну поддержки.
The Game Awards 2025 пройдёт 11 декабря в 4:00 по московскому времени. Проголосовать за своего любимчика можно на официальном сайте.
Нормальные игры где?
Там же перечислили в номинантах, ах да. В игры надо играть, а не на PG харкаться едкой слюной снобства
Как всегда чемоданы порешали. Кроме второго королевского кама одна вкуснятина.
Хоссспаде, сколько же номинаций выиграет экспедиция. Но за игру года я буду голосовать за Kingdom come deliverance 2
Я наверно никогда не пойму за что обскур главный претендент . оптимизация дерьмо , сюжет вроде и есть -но для меня дерьмо , графика дерьмо , игровая механика дерьмо , один плюс -шикарная музыка, все. // Dmitry Terrible
не существует игр которые понравились бы абсолютно всем. просто у экспедиции большое кол-во поклонников которым зашло. отсюда и номинант.
Надеюсь победит киндом, экспедиция неплохая , но визуал не зашёл , а силксонг просто разочарование на фоне первой части , только за визуал можно что накинуть
Считаю несправедливым, что в актёрские номинации выдвигают актёров английского озвучения Clair Obscur: Expedition 33. Французского озвучение игры получилось гораздо лучше.
Если не считать вуву, наконец-то нормальные списки номинантов без всяких геншин импактов и прочего гача г*вна.
Kingdom Come: Deliverance 2 желаю победы
Изи для экспедиции
Лучшая рпг ккд2, во всех остальных номинациях экспедиция 33, ох как хейтерков будет корежить)