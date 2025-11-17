ЧАТ ИГРЫ
Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.9 3 355 оценок

Clair Obscur: Expedition 33, Silksong и Kingdom Come Deliverance 2: названы все номинанты на главную игровую премию

Gutsz Gutsz

Сегодня организатор и ведущий The Game Awards Джефф Кили наконец-то объявил номинантов на главную игровую премию года. Как и ожидалось, главным фаворитом стала жемчужина французской индустрии — Clair Obscur: Expedition 33, покорившая игроков мощным сюжетом, выдающейся музыкой и атмосферой, которую критики уже называют одной из самых выразительных за последние годы. Состав конкурентов не менее внушителен: глубокая и кинематографичная Death Stranding 2, стильная Hollow Knight: Silksong, стремительная Hades 2, а также исторически скрупулёзная Kingdom Come: Deliverance 2 формируют один из самых сильных списков претендентов на звание «Игры года» за всю историю премии.

Кили представил шесть номинантов, среди которых нашлось место и сюрпризам — приключенческая Donkey Kong Bananza пополнила список самых обсуждаемых релизов сезона. Но главный тон объявлению всё же задаёт Clair Obscur: Expedition 33: игра участвует почти в каждой категории, от «Лучшего повествования» и «Лучшего музыкального сопровождения» до «Лучшего арт-дирекшена», «Лучшего исполнения» и даже «Лучшей инди-игры». В категории «Лучший перформанс» сразу три актёра из Expedition 33 представлены за роли Маэль, Версо и Густава — редкое достижение для одного проекта.

Мощно заявила о себе и Kingdom Come: Deliverance 2 — продолжение исторической драмы Warhorse Studios номинировано на «Игру года», «Лучший сюжет» и «Лучшую ролевую игру». Hades 2 традиционно сильна во всех категориях, связанных с экшеном, музыкой и инди-сценой. Hollow Knight: Silksong поборется в номинациях за арт-дирекшен, музыку и игру года, а Death Stranding 2 стала одним из главных лидеров по количеству упоминаний — от звука до режиссуры.

Все категории и номинанты The Game Awards 2025

Спойлер

Лучшая продолжающаяся игра

  • Fortnite
  • Helldivers 2
  • Final Fantasy 14
  • Marvel Rivals
  • No Man's Sky

Лучшая актёрская игра

  • Дженнифер Инглиш— Clair Obscur: Expedition 33 (Маэль)
  • Бен Старр — Clair Obscur: Expedition 33 (Версо)
  • Чарли Кокс — Clair Obscur: Expedition 33 (Гюстав)
  • Эрика Иши— Ghost of Yotei (Atsu)
  • Трой Бэйкер — Indiana Jones and the Great Circle (Indiana Jones)
  • Конацу Като — Silent Hill f (Hinako Shimizu)
Лучшая мобильная игра

  • Destiny Rising
  • Persona 5: The Phantom X
  • Sonic Rumble
  • Umamasume Pretty Derby
  • Wuthering Waves

Лучшее художественное оформление

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2
  • Ghost of Yotei
  • Hades 2
  • Hollow Knight: Silksong

Лучший саундтрек и музыка

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Hades 2
  • Hollow Knight: Silksong
  • Death Stranding 2
  • Ghost of Yotei
  • Kingdom Come: Deliverance 2

Лучший звуковой дизайн

  • Battlefield 6
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2
  • Ghost of Yotei
  • Silent Hill f

Лучшая адаптация

  • "Майнкрафт"
  • Devil May Cry
  • Splinter Cell: Deathwatch
  • The Last of Us второй сезон
  • "Дожить до рассвета"

Лучший сюжет

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2
  • Ghost of Yotei
  • Kingdom Come: Deliverance 2
  • Silent Hill f

Игры ради влияния (Games for Impact)

  • Consume Me
  • Despelote
  • Lost Records: Bloom and Rage
  • South of Midnight
  • Wanderstop

Лучшая поддержка сообщества

  • Baldur's Gate 3
  • Final Fantasy 14
  • Fortnite
  • Helldivers 2
  • No Man's Sky

Лучший мультиплеер

  • Arc Raiders
  • Battlefield 6
  • Elden Ring Nightreign
  • Peak
  • Split Fiction

Лучшая независимая игра

  • Absolum
  • Ball x Pit
  • Blue Prince
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Hades 2
  • Hollow Knight: Silksong

Лучший дебют независимой студии

  • Blue Prince
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Despelote
  • Dispatch
  • Megabonk

Лучшая VR/AR-игра

  • Alien Rogue Incursion
  • Arken Age
  • Ghost Town
  • Deadpool VR
  • The Midnight Walk

Лучший контент-креатор

  • Cadrel
  • Kai Cenat
  • MoistCr1tikal
  • Sakura Miko
  • The Burnt Peanut

Самая ожидаемая игра

  • Grand Theft Auto 6
  • Resident Evil Requiem
  • 007 First Light
  • The Witcher 4
  • Marvel’s Wolverine

Лучшая экшен-приключенческая игра

  • Death Stranding 2
  • Ghost of Yotei
  • Hollow Knight: Silksong
  • Indiana Jones and the Great Circle
  • Split Fiction

Лучшая ролевая игра

  • Avowed
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Kingdom Come: Deliverance 2
  • Monster Hunter Wilds
  • The Outer Worlds 2

Лучшая файтинг-игра

  • 2XKO
  • Capcom Fighting Collection 2
  • Fatal Fury: City of the Wolves
  • Mortal Kombat: Legacy Kollection
  • Virtua Fighter 5

Лучший экшен

  • Battlefield 6
  • Doom: The Dark Ages
  • Hades 2
  • Ninja Gaiden 4
  • Shinobi: The Art of Vengeance

Инновации в области доступности

  • Assassin’s Creed Shadows
  • Atomfall
  • Doom: The Dark Ages
  • EA Sports FC 26

Лучшая семейная игра

  • Mario Kart World
  • Donkey Kong Bananza
  • Split Fiction
  • Sonic Racing Crossworlds
  • Lego Party
  • Lego Voyagers

Лучшая стратегия/симулятор

  • The Alters
  • Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
  • Jurassic World Evolution 3
  • Civilization 7
  • Tempest Rising
  • Two Point Museum

Лучший спортивный/гоночный проект

  • EA Sports FC 26
  • F1 25
  • Mario Kart World
  • Rematch
  • Sonic Racing Crossworlds

Лучшая киберспортивная игра

  • Counter-Strike 2
  • Dota 2
  • League of Legends
  • Mobile Legends: Bang Bang
  • Valorant

Лучший киберспортсмен

  • Brawk
  • Chovy
  • Forsaken
  • Kakeru
  • Menard
    Zywoo

Лучшая киберспортивная команда

  • Gen.G
  • NRG
  • Team Falcons
  • Team Liquid PH
  • Team Vitality

Лучшее руководство и постановка

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2
  • Ghost of Yotei
  • Hades 2
  • Split Fiction

Игра года

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Hades 2
  • Donkey Kong Bananza
  • Hollow Knight: Silksong
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Kingdom Come: Deliverance 2

Отдельного внимания заслуживает статистика: Sony в этом году стала издателем с самым большим количеством номинаций на The Game Awards, укрепив позиции сразу в нескольких ключевых категориях.

К сожалению, интерактивный хит Dispatch от AdHoc Studio пропустит главные категории — релиз вышел слишком поздно, чтобы попасть в основной список претендентов. Тем не менее проект всё ещё может привлечь внимание на зрительском голосовании, где поздние релизы часто получают вторую волну поддержки.

The Game Awards 2025 пройдёт 11 декабря в 4:00 по московскому времени. Проголосовать за своего любимчика можно на официальном сайте.

Комментарии:  12
Ваш комментарий
DisAssBella

Нормальные игры где?

13
Jesse Faden

Там же перечислили в номинантах, ах да. В игры надо играть, а не на PG харкаться едкой слюной снобства

1
SEAL-KillerXXL

Как всегда чемоданы порешали. Кроме второго королевского кама одна вкуснятина.

8
Alex Row

Хоссспаде, сколько же номинаций выиграет экспедиция. Но за игру года я буду голосовать за Kingdom come deliverance 2

5
Пользователь ВКонтакте

Я наверно никогда не пойму за что обскур главный претендент . оптимизация дерьмо , сюжет вроде и есть -но для меня дерьмо , графика дерьмо , игровая механика дерьмо , один плюс -шикарная музыка, все. // Dmitry Terrible

4
Gyunter ODim

не существует игр которые понравились бы абсолютно всем. просто у экспедиции большое кол-во поклонников которым зашло. отсюда и номинант.

pave_mot

Надеюсь победит киндом, экспедиция неплохая , но визуал не зашёл , а силксонг просто разочарование на фоне первой части , только за визуал можно что накинуть

3
Tiger Goose

Считаю несправедливым, что в актёрские номинации выдвигают актёров английского озвучения Clair Obscur: Expedition 33. Французского озвучение игры получилось гораздо лучше.

2
Summor Ner

Если не считать вуву, наконец-то нормальные списки номинантов без всяких геншин импактов и прочего гача г*вна.

1
WerGC

Kingdom Come: Deliverance 2 желаю победы

1
Gyunter ODim

Изи для экспедиции

Dark1994

Лучшая рпг ккд2, во всех остальных номинациях экспедиция 33, ох как хейтерков будет корежить)