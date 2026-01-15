Clair Obscur: Expedition 33 стал главным фаворитом Game Developers Choice Awards 2026

Clair Obscur: Expedition 33 продолжает уверенное шествие по игровым наградам. На этот раз RPG от Sandfall Interactive стала главным фаворитом Game Developers Choice Awards 2026, получив номинации почти во всех возможных категориях. Игра была отмечена в восьми из девяти наград и претендует на главный приз — «Игра года».

Анонс номинантов состоялся 15 января, и именно Clair Obscur оказалась самым часто упоминаемым проектом года среди профессионального сообщества разработчиков. Жюри отметило игру за художественный стиль, техническую реализацию, повествование, дизайн и инновационный подход. Единственной категорией, где проект не был представлен, стала награда за социальное воздействие.

Церемония Game Developers Choice Awards пройдёт 12 марта в Сан-Франциско в рамках GDC 2026. В этом году мероприятие пройдёт в обновлённом формате — Independent Game Festival Awards будут вручаться отдельно, днём ранее.

Хотя вокруг Clair Obscur продолжаются споры о её «инди-статусе», отсутствие номинаций на IGF никак не сказалось на общем успехе игры. Судя по количеству признаний от профессионального сообщества, Expedition 33 окончательно закрепилась как один из самых значимых и обсуждаемых релизов года.