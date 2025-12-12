Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года и установила абсолютный рекорд The Game Awards 2025

Прошедшая этой ночью церемония The Game Awards 2025 навсегда войдет в историю игровой индустрии благодаря феноменальному триумфу студии Sandfall Interactive. Их пошаговая ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 стала абсолютным рекордсменом премии, забрав беспрецедентное количество статуэток, включая главную награду вечера — «Игра года».

Проект выиграл практически во всех номинациях, в которых был представлен. Игру отметили за лучшую режиссуру, повествование, саундтрек, актерскую игру (Дженнифер Инглиш) и даже как лучший независимый проект. Единственной категорией, где шедевр Sandfall уступил первенство, стала номинация «Голос игроков» (Player’s Voice). Здесь, благодаря активности сообщества, победу одержала гача-игра Wuthering Waves.

Получая главную статуэтку, креативный директор Гийом Брош не скрывал эмоций. Со сцены он поблагодарил Хиронобу Сакагучи (создателя Final Fantasy), назвав его главным вдохновителем, из-за которого он вообще решил стать разработчиком игр.

В честь победы авторы сделали подарок всем фанатам: для Clair Obscur: Expedition 33 прямо сейчас вышло бесплатное обновление, добавляющее в игру новое оружие, босса и другой контент.

Полный список победителей The Game Awards 2025:

Игра года: Clair Obscur: Expedition 33

Лучшая игровая режиссура: Clair Obscur: Expedition 33

Лучшее повествование: Clair Obscur: Expedition 33

Лучшая независимая игра: Clair Obscur: Expedition 33

Лучший саундтрек: Clair Obscur: Expedition 33

Лучшая актерская игра: Дженнифер Инглиш (Clair Obscur: Expedition 33)

Голос игроков (Player's Voice): Wuthering Waves

Wuthering Waves Самая ожидаемая игра: Grand Theft Auto VI

Grand Theft Auto VI Лучшая поддержка сообщества: Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 Лучшая поддерживаемая игра: No Man's Sky

No Man's Sky Лучшая семейная игра: Donkey Kong Bananza

Donkey Kong Bananza Лучший мультиплеер: ARC Raiders

ARC Raiders Инновация в доступности: Doom: The Dark Ages

Лучший боевик (Action):

(Примечание: в источнике не указан, но подразумевается по контексту других номинантов, здесь оставлено по списку) Лучший файтинг: Fatal Fury: City of the Wolves

Fatal Fury: City of the Wolves Лучшая спортивная/гоночная игра: Mario Kart World

Mario Kart World Лучшая VR/AR-игра: The Midnight Walk

The Midnight Walk Лучший аудио-дизайн: Battlefield 6

Battlefield 6 Социально значимая игра: South of Midnight

South of Midnight Лучшая адаптация: The Last Of Us (Сезон 2)

The Last Of Us (Сезон 2) Лучшая киберспортивная игра: Counter-Strike 2

Counter-Strike 2 Лучшая киберспортивная команда: Team Vitality

Team Vitality Лучшая мобильная игра: Umamusume Pretty Derby

Umamusume Pretty Derby Лучший контент-мейкер: MOISTCR1TIKAL

Таким образом, Clair Obscur: Expedition 33 увозит домой 9 статуэток (по некоторым подсчетам 10), закрепляя за собой статус главного игрового события 2025 года.