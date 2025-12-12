ЧАТ ИГРЫ
Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.9 3 459 оценок

Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года и установила абсолютный рекорд The Game Awards 2025

Gutsz Gutsz

Прошедшая этой ночью церемония The Game Awards 2025 навсегда войдет в историю игровой индустрии благодаря феноменальному триумфу студии Sandfall Interactive. Их пошаговая ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 стала абсолютным рекордсменом премии, забрав беспрецедентное количество статуэток, включая главную награду вечера — «Игра года».

Проект выиграл практически во всех номинациях, в которых был представлен. Игру отметили за лучшую режиссуру, повествование, саундтрек, актерскую игру (Дженнифер Инглиш) и даже как лучший независимый проект. Единственной категорией, где шедевр Sandfall уступил первенство, стала номинация «Голос игроков» (Player’s Voice). Здесь, благодаря активности сообщества, победу одержала гача-игра Wuthering Waves.

Получая главную статуэтку, креативный директор Гийом Брош не скрывал эмоций. Со сцены он поблагодарил Хиронобу Сакагучи (создателя Final Fantasy), назвав его главным вдохновителем, из-за которого он вообще решил стать разработчиком игр.

В честь победы авторы сделали подарок всем фанатам: для Clair Obscur: Expedition 33 прямо сейчас вышло бесплатное обновление, добавляющее в игру новое оружие, босса и другой контент.

Полный список победителей The Game Awards 2025:

  • Игра года: Clair Obscur: Expedition 33
  • Лучшая игровая режиссура: Clair Obscur: Expedition 33
  • Лучшее повествование: Clair Obscur: Expedition 33
  • Лучшая независимая игра: Clair Obscur: Expedition 33
  • Лучший саундтрек: Clair Obscur: Expedition 33
  • Лучшая актерская игра: Дженнифер Инглиш (Clair Obscur: Expedition 33)
  • Голос игроков (Player’s Voice): Wuthering Waves
  • Самая ожидаемая игра: Grand Theft Auto VI
  • Лучшая поддержка сообщества: Baldur's Gate 3
  • Лучшая поддерживаемая игра: No Man's Sky
  • Лучшая семейная игра: Donkey Kong Bananza
  • Лучший мультиплеер: ARC Raiders
  • Инновация в доступности: Doom: The Dark Ages
  • Лучший боевик (Action): (Примечание: в источнике не указан, но подразумевается по контексту других номинантов, здесь оставлено по списку)
  • Лучший файтинг: Fatal Fury: City of the Wolves
  • Лучшая спортивная/гоночная игра: Mario Kart World
  • Лучшая VR/AR-игра: The Midnight Walk
  • Лучший аудио-дизайн: Battlefield 6
  • Социально значимая игра: South of Midnight
  • Лучшая адаптация: The Last Of Us (Сезон 2)
  • Лучшая киберспортивная игра: Counter-Strike 2
  • Лучшая киберспортивная команда: Team Vitality
  • Лучшая мобильная игра: Umamusume Pretty Derby
  • Лучший контент-мейкер: MOISTCR1TIKAL

Таким образом, Clair Obscur: Expedition 33 увозит домой 9 статуэток (по некоторым подсчетам 10), закрепляя за собой статус главного игрового события 2025 года.

maximus388

Магнифик! Экспедиция 33 -- глоток свежего воздуха как в жанре, так и в индустрии. Этот проект -- событие, откровение или даже произведение искусства. Все элементы созданы с душой и на высоком уровне, россыпь наград абсолютно заслужена. Французы подняли планку качества на новый уровень, респект им за работу, внимание к деталям и креатив. Фантастический дебют. У студии теперь легион поклонников и огромный аванс. Жаль, нельзя стереть память и пройти это эмоциональное приключение заново. Надеюсь, через несколько лет увидим не менее интересное, атмосферное продолжение, где снова смогут удивить и подарить уникальный опыт.

п.с. готовьте огнетушители, сейчас секта хейтеров прилетит на тяге кидаться экскрементами. Теми самыми, которыми они в ККД2 пропахли. Будущие короли жанра РПГ из Кутна-Горы не зря приезжали на церемонию, хотя бы посмотрели, как нормальные игры выглядят😂😂😂

39
Alkatraz7N7

Clair Obscure это было великолепно не поспорю, но зря ты так про KCD2, всех клоунов ты безусловно заслужил

4
WEB-HEAD-1962

Пошаговые бои 67- глоток свежего воздуха? Это у вас 33 IQ на всё коммьюнити? ЭТО игра года? Ну нах

7
Grazy__Rock

Ты реально как NPC

5
Юрий Пенкин

рыгать охота от этой французской помойки, можно уйти от юбисофт на вольные хлеба, но вот изгнать юбисофт из себя увы не получилось

22
IgnobleLorcan

У любой игры юбиков хоть геймплей есть и он не надоедает первые пару десятков часов, а это гоммно 33 геймплей унылый и ублюдочный, пошаговое д..рьмо должно исчезнуть полностью, это неиграбельная скучная залупа!

1
Lamstors

Игра конечно хорошая, но взять рпг года против ккд, это до свидания

17
TerryTrix

да хотя-бы силксонг, НО НЕ Е33!!!

8
Grazy__Rock

Нравится когда тебе обещают что-то и не выполняют? Ты гой, как и гг игры

3
Newworld_DESTROYER

It Takes Two

Elden Ring

Baldur’s Gate III

Astro Bot

Clair Obscur: Expedition 33

с 2021 года с игровой индустрией происходит что-то странное. прослеживается какая то немного больная тенденция. наверное все таки аудитория агушек решает

17
Snake Snaake Snaaaaaake

что за тенденция сможешь объяснить или это просто твой высер?

6
YummyYwyr Snake Snaake Snaaaaaake

Тенденция на жанровое разнообразие, а ему не нравится, что в каждой новой игре, надо учиться делать какие-то новые вещи, возраст не тот уже.

нитгитлистер

ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ экспедиция стала игрой года! поздравляю всех причастных мы это сделали! всем разочаровавшимся напомню: ваши ожидания - это ВАШИ проблемы))

15
IgnobleLorcan

Сколько же вас гомноедов

2
нитгитлистер IgnobleLorcan

вот так да? а теперь подумай кто ты с моей точки зрения и спроси от моего имени сам себя "Сколько же вас гомноедов?" отвечать не обязательно мне не интересно мнение самообиженных

Alex Row

Выбор игроков- кусок кала. А потом мы удивляемся, почему так много нас выходит- есть спрос- будет и предложение. Столько мух ошибаться не может

15
maximus388

В прошлом году, когда китайцы выбрали свою Обезъяну, здесь все были счастливы. Привыкайте: если правила не изменят, то выбор большинства геймеров из Поднебесной так и будет решать в подобных опросах.
Это еще у них в топ-5 было два проекта, то есть голоса разделились, останется один, вообще без шансов для остальных. Разве что ГТА6 взорвет индустрию.

2
QuadrophonicMorpheus maximus388

Бибизьяна в целом должна была бы быть игрой года хз) А насчет голосов игроков, по-моему, там в целом не должно находиться игры из прошлых не этого года, что гашня 20го, что вува 24го, це цирк.

IgnobleLorcan maximus388

Любая китайская игра лучше пососной экспедиции, это факт!

4
Tommy451

Какой смысл во всех номинациях награждать одну игру, Clair Oblcur хороша конечно, но не до такой степени чтобы она могла победить KDC в категории лучшая РПГ. Чет TGA сдувается, когда ивентом становится одна игра за весь год. В следующем году всё заберет GTA6, и в чем смысл? Тоже победит как лучшая рпг? А может и лучшая семейная игра, чому бы и нет подумают организаторы.

15
TerryTrix

С каждым годом ВСЁ ХУЖЕ И ХУЖЕ!!!

7
Snake Snaake Snaaaaaake TerryTrix

так не смотри, тебя что, кто-то заставляет?

7
Рикочико

TGA всегда калом был. До ската игрожура оценки под конец года справедливее выставлялись.

5
Пользователь ВКонтакте

// Ilja Zinovjev

12
Etteri

Голос игроков - позорище. Гача выиграла у игр 2025 года.

Лучшая гоночная игра - кек.

Лучшая адаптация - TLOU 2. Нет слов.

12
Vetrjak

Азиаты задавили количеством

1
A S U S

Clear Absurd Awards 33

11
