Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года и установила абсолютный рекорд The Game Awards 2025

Прошедшая этой ночью церемония The Game Awards 2025 навсегда войдет в историю игровой индустрии благодаря феноменальному триумфу студии Sandfall Interactive. Их пошаговая ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 стала абсолютным рекордсменом премии, забрав беспрецедентное количество статуэток, включая главную награду вечера — «Игра года».
Проект выиграл практически во всех номинациях, в которых был представлен. Игру отметили за лучшую режиссуру, повествование, саундтрек, актерскую игру (Дженнифер Инглиш) и даже как лучший независимый проект. Единственной категорией, где шедевр Sandfall уступил первенство, стала номинация «Голос игроков» (Player’s Voice). Здесь, благодаря активности сообщества, победу одержала гача-игра Wuthering Waves.
Получая главную статуэтку, креативный директор Гийом Брош не скрывал эмоций. Со сцены он поблагодарил Хиронобу Сакагучи (создателя Final Fantasy), назвав его главным вдохновителем, из-за которого он вообще решил стать разработчиком игр.
В честь победы авторы сделали подарок всем фанатам: для Clair Obscur: Expedition 33 прямо сейчас вышло бесплатное обновление, добавляющее в игру новое оружие, босса и другой контент.
Полный список победителей The Game Awards 2025:
- Игра года: Clair Obscur: Expedition 33
- Лучшая игровая режиссура: Clair Obscur: Expedition 33
- Лучшее повествование: Clair Obscur: Expedition 33
- Лучшая независимая игра: Clair Obscur: Expedition 33
- Лучший саундтрек: Clair Obscur: Expedition 33
- Лучшая актерская игра: Дженнифер Инглиш (Clair Obscur: Expedition 33)
- Голос игроков (Player’s Voice): Wuthering Waves
- Самая ожидаемая игра: Grand Theft Auto VI
- Лучшая поддержка сообщества: Baldur's Gate 3
- Лучшая поддерживаемая игра: No Man's Sky
- Лучшая семейная игра: Donkey Kong Bananza
- Лучший мультиплеер: ARC Raiders
- Инновация в доступности: Doom: The Dark Ages
- Лучший боевик (Action): (Примечание: в источнике не указан, но подразумевается по контексту других номинантов, здесь оставлено по списку)
- Лучший файтинг: Fatal Fury: City of the Wolves
- Лучшая спортивная/гоночная игра: Mario Kart World
- Лучшая VR/AR-игра: The Midnight Walk
- Лучший аудио-дизайн: Battlefield 6
- Социально значимая игра: South of Midnight
- Лучшая адаптация: The Last Of Us (Сезон 2)
- Лучшая киберспортивная игра: Counter-Strike 2
- Лучшая киберспортивная команда: Team Vitality
- Лучшая мобильная игра: Umamusume Pretty Derby
- Лучший контент-мейкер: MOISTCR1TIKAL
Таким образом, Clair Obscur: Expedition 33 увозит домой 9 статуэток (по некоторым подсчетам 10), закрепляя за собой статус главного игрового события 2025 года.
Магнифик! Экспедиция 33 -- глоток свежего воздуха как в жанре, так и в индустрии. Этот проект -- событие, откровение или даже произведение искусства. Все элементы созданы с душой и на высоком уровне, россыпь наград абсолютно заслужена. Французы подняли планку качества на новый уровень, респект им за работу, внимание к деталям и креатив. Фантастический дебют. У студии теперь легион поклонников и огромный аванс. Жаль, нельзя стереть память и пройти это эмоциональное приключение заново. Надеюсь, через несколько лет увидим не менее интересное, атмосферное продолжение, где снова смогут удивить и подарить уникальный опыт.
п.с. готовьте огнетушители, сейчас секта хейтеров прилетит на тяге кидаться экскрементами. Теми самыми, которыми они в ККД2 пропахли. Будущие короли жанра РПГ из Кутна-Горы не зря приезжали на церемонию, хотя бы посмотрели, как нормальные игры выглядят😂😂😂
Clair Obscure это было великолепно не поспорю, но зря ты так про KCD2, всех клоунов ты безусловно заслужил
Пошаговые бои 67- глоток свежего воздуха? Это у вас 33 IQ на всё коммьюнити? ЭТО игра года? Ну нах
Ты реально как NPC
рыгать охота от этой французской помойки, можно уйти от юбисофт на вольные хлеба, но вот изгнать юбисофт из себя увы не получилось
У любой игры юбиков хоть геймплей есть и он не надоедает первые пару десятков часов, а это гоммно 33 геймплей унылый и ублюдочный, пошаговое д..рьмо должно исчезнуть полностью, это неиграбельная скучная залупа!
Игра конечно хорошая, но взять рпг года против ккд, это до свидания
да хотя-бы силксонг, НО НЕ Е33!!!
Нравится когда тебе обещают что-то и не выполняют? Ты гой, как и гг игры
It Takes Two
Elden Ring
Baldur’s Gate III
Astro Bot
Clair Obscur: Expedition 33
с 2021 года с игровой индустрией происходит что-то странное. прослеживается какая то немного больная тенденция. наверное все таки аудитория агушек решает
что за тенденция сможешь объяснить или это просто твой высер?
Тенденция на жанровое разнообразие, а ему не нравится, что в каждой новой игре, надо учиться делать какие-то новые вещи, возраст не тот уже.
ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ экспедиция стала игрой года! поздравляю всех причастных мы это сделали! всем разочаровавшимся напомню: ваши ожидания - это ВАШИ проблемы))
Сколько же вас гомноедов
вот так да? а теперь подумай кто ты с моей точки зрения и спроси от моего имени сам себя "Сколько же вас гомноедов?" отвечать не обязательно мне не интересно мнение самообиженных
Выбор игроков- кусок кала. А потом мы удивляемся, почему так много нас выходит- есть спрос- будет и предложение. Столько мух ошибаться не может
В прошлом году, когда китайцы выбрали свою Обезъяну, здесь все были счастливы. Привыкайте: если правила не изменят, то выбор большинства геймеров из Поднебесной так и будет решать в подобных опросах.
Это еще у них в топ-5 было два проекта, то есть голоса разделились, останется один, вообще без шансов для остальных. Разве что ГТА6 взорвет индустрию.
Бибизьяна в целом должна была бы быть игрой года хз) А насчет голосов игроков, по-моему, там в целом не должно находиться игры из прошлых не этого года, что гашня 20го, что вува 24го, це цирк.
Любая китайская игра лучше пососной экспедиции, это факт!
Какой смысл во всех номинациях награждать одну игру, Clair Oblcur хороша конечно, но не до такой степени чтобы она могла победить KDC в категории лучшая РПГ. Чет TGA сдувается, когда ивентом становится одна игра за весь год. В следующем году всё заберет GTA6, и в чем смысл? Тоже победит как лучшая рпг? А может и лучшая семейная игра, чому бы и нет подумают организаторы.
С каждым годом ВСЁ ХУЖЕ И ХУЖЕ!!!
так не смотри, тебя что, кто-то заставляет?
TGA всегда калом был. До ската игрожура оценки под конец года справедливее выставлялись.
// Ilja Zinovjev
Голос игроков - позорище. Гача выиграла у игр 2025 года.
Лучшая гоночная игра - кек.
Лучшая адаптация - TLOU 2. Нет слов.
Азиаты задавили количеством
Clear Absurd Awards 33