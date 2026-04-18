Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года на BAFTA Games Awards 2026

В Лондоне прошла церемония BAFTA Games Awards 2026, где главную награду вечера получила ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 от студии Sandfall Interactive. Проект был признан лучшей игрой года и в общей сложности завоевал три статуэтки.

Помимо главного приза, Clair Obscur победила в категориях «Лучший дебют» и «Лучшая главная роль» — награду получила актриса Дженнифер Инглиш. Несмотря на девять номинаций, игра не доминировала на церемонии полностью: награды оказались довольно равномерно распределены между разными проектами.

Ещё одним заметным победителем стал супергеройский проект Dispatch, который также получил три награды. Игра отметилась в категориях «Лучшая анимация», «Лучший звук» и «Лучшая роль второго плана», где победу одержал актёр Джеффри Райт.

Среди других проектов, получивших награды на BAFTA Games Awards 2026:

Death Stranding 2: On the Beach — художественные достижения

Ghost of Yotei — технические достижения и лучшая музыка

Kingdom Come: Deliverance 2 — лучшее повествование

ARC Raiders — лучший мультиплеер

No Man’s Sky — лучшая развивающаяся игра

LEGO Party! — лучшая семейная игра

Blue Prince — лучший геймдизайн

South of Midnight — лучшая новая интеллектуальная собственность

Atomfall — лучшая британская игра

Despelote — игра вне развлечения

Таким образом, BAFTA Games Awards 2026 подвела итог наградному сезону для игр прошлого года. Несмотря на большое количество номинаций у нескольких проектов, победители распределились между разными студиями, а главным триумфатором вечера стала Clair Obscur: Expedition 33, добавившая ещё одну награду «Игра года» в свою коллекцию.