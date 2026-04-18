Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года на BAFTA Games Awards 2026

В Лондоне прошла церемония BAFTA Games Awards 2026, где главную награду вечера получила ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 от студии Sandfall Interactive. Проект был признан лучшей игрой года и в общей сложности завоевал три статуэтки.
Помимо главного приза, Clair Obscur победила в категориях «Лучший дебют» и «Лучшая главная роль» — награду получила актриса Дженнифер Инглиш. Несмотря на девять номинаций, игра не доминировала на церемонии полностью: награды оказались довольно равномерно распределены между разными проектами.
Ещё одним заметным победителем стал супергеройский проект Dispatch, который также получил три награды. Игра отметилась в категориях «Лучшая анимация», «Лучший звук» и «Лучшая роль второго плана», где победу одержал актёр Джеффри Райт.
Среди других проектов, получивших награды на BAFTA Games Awards 2026:
- Death Stranding 2: On the Beach — художественные достижения
- Ghost of Yotei — технические достижения и лучшая музыка
- Kingdom Come: Deliverance 2 — лучшее повествование
- ARC Raiders — лучший мультиплеер
- No Man’s Sky — лучшая развивающаяся игра
- LEGO Party! — лучшая семейная игра
- Blue Prince — лучший геймдизайн
- South of Midnight — лучшая новая интеллектуальная собственность
- Atomfall — лучшая британская игра
- Despelote — игра вне развлечения
Таким образом, BAFTA Games Awards 2026 подвела итог наградному сезону для игр прошлого года. Несмотря на большое количество номинаций у нескольких проектов, победители распределились между разными студиями, а главным триумфатором вечера стала Clair Obscur: Expedition 33, добавившая ещё одну награду «Игра года» в свою коллекцию.
Можно было сказать, что это очередная вишенка на торт, но у французов уже вишневый сад вырос. Удивительный, конечно, дебютный проект, заслуженно продолжающий собирать статуэтки и премии. Там уже значительно больше 500, рекорд на десятилетия.
Кто бы мог подумать год назад, перед релизом, что Клэйр Обскюр деклассирует своих конкурентов как в конкретном 2025, так и в историческом масштабе, став самой награждаемой игрой всех времен и народов. Помнится, были опасения, что из-за внезапного анонса Обливиона её вообще не заметят, и как все обернулось.
Теперь сиквел Экспедиции однозначно станет одной из самых ожидаемых игр следующей пятилетки. Хочется верить, что у разработчиков из Сандфолл остались тузы в рукаве, и мы увидим достойное и столь же нетривиальное продолжение.
