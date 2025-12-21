Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года на Grand Game Awards, а Фил Спенсер получил награду как икона индустрии

Clair Obscur: Expedition 33 — игра года на Grand Game Awards: на алжирском мероприятии была отмечена игра Sandfall Interactive, признавая выдающиеся качества, которые уже позволили ей завоевать несколько важных наград.
Во время церемонии вручения премии Grand Game Awards Фил Спенсер был удостоен награды «Икона игровой индустрии», и генеральный директор Microsoft Gaming поблагодарил судей в видеообращении. Спенсер сказал, что очень рад получить это признание, объяснив, однако, что хотя на награде и выгравировано его имя, на самом деле это результат работы всей команды Xbox.
Организованная Digital Anime под слоганом «Из Алжира в мир», премия Grand Game Awards призвана отметить выдающиеся достижения, креативность и инновации в игровой индустрии как на региональном, так и на глобальном уровне.
Помимо награды «Игра года», присуждённой Clair Obscur: Expedition 33, на церемонии вручения Grand Game Awards были вручены и другие награды, с которыми вы можете ознакомиться ниже.
Monster Hunter Wilds получила награду как лучшая приключенческая игра, а Death Stranding 2: On the Beach — награды за лучшие технические достижения и лучший звуковой дизайн.
Hollow Knight: Silksong получила награды как лучшая инди-игра и самая сложная игра, а DOOM: The Dark Ages — как лучшая экшен-игра и лучшее коллекционное издание.
