Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.9 3 513 оценок

Clair Obscur Expedition 33 стала игрой года на Indie Game Awards 2025

monk70 monk70

В этом году на церемонии Indie Game Awards были отмечены многочисленные независимые игры, от Blue Prince до and Roger. Организованное коллективом Six One Indie, шоу привлекло внимание к тому, сколько высококачественных инди-игр было выпущено в 2025 году. Среди ведущих были композитор Celeste Лена Рейн, соучредитель студии Thirsty Suitors Outerloop Games Чандана Эканаяке и музыкант Chipzel.

Хотя победа Clair Obscur: Expedition 33 была менее масштабной, чем на The Game Awards, игра продолжила свою победную серию, снова получив награду «Игра года», а также «Дебютная игра». В числе других наград были Peak, BallxPit, Rift of the Necrodancer и другие. В этом году Indie Game Awards также представила класс Indie Vanguard, в который вошли пять разработчиков, отмеченных за прогресс в игровой индустрии.

Полный список победителей Indie Game Awards 2025 можно найти ниже.

  • Игра года: Clair Obscur: Expedition 33.
  • Лучший дебют: Clair Obscur: Expedition 33.
  • Лучшая инновация: Blue Prince.
  • Лучшая игра на один укус: Time Flies.
  • Лучший гейм-дизайн: BALL x PIT.
  • Лучшее повествование: Citizen Sleeper 2: Starward Vector.
  • Самая эмоциональная игра: and Roger.
  • Лучшая музыка: Rift of the NecroDancer.
  • Лучший визуальный дизайн: 30 Birds.
  • Лучшая игра от разработчика-одиночки: Tall Trails.
  • Лучшая игра от команды под руководством женщины: Urban Myth Dissolution Center.
  • Лучшая игра из Латинской Америки: Pipistrello and the Cursed Yoyo.
  • Лучшая игра из Южной Африки: Stick It to the Stickman.
  • Лучшая игра из Юго-Восточной Азии: Artis Impact.
  • Лучшее взаимодействие с сообществом: Team PEAK — PEAK.
  • Достижение в сфере доступности: PEAK.
  • Награда от ANZ: The Drifter.
  • Награда от Black Voices in Gaming: Altheia: The Wrath of Aferi.
  • Премия «Рассказчик» имени Мохаммада Фахми: Мэтт Торсон;
  • Премия за влияние на индустрию: Game Devs of Color;
  • Премия «Инди-авангард» (присуждается сразу нескольким победителям):
    Crashable Studios — Wildwood Down; Габби ДаРиенцо, Кейт Тремблей, Джен
    Коста, Нина Вонг, Халина Херон, Мобин Фиктри и Жаклин де Леон —
    Seasonala Cemetery; Гортин Код — Chantey; Элис Боттино и Ченселлор
    Уоллин — Hyperbeat; Cookiecrayon — Neon Knives.
25
20
Комментарии:  20
Ваш комментарий
maximus388

Бедные хейтеры. У них, наверное, от таких ежедневных новостей уже анальные трещины образовались.

12
Подросток Гэри

у фанбоев эти самые трещины побольше и поглубже, такой раздутый елдак в себя принимать им приходится

9
Summor Ner Подросток Гэри
2
Mul999 8

Ну, значит игра дрянь полнейшая если награды так раздают

11
Иваныч из Тулы

Ну что сказать, GTA6 надеюсь тоже дадут инди года, тоже ведь независимый разработчик делает ✊

11
ParanoidRusty

Может мне хотя бы кто то назвать ну хотя бы одну обьективную причину почему данный тайтл забирает игры года?

9
Summor Ner

Тёлочки в игре красивые.

Pаrallax

Если это не твой жанр, то не один объективный аргумент ты не примешь.

DjаzZy

Как вообще это можно воспринимать всерьёз когда у них год назад победила balatro, сделанная одним человеком (от программного кода, до графики), а сейчас АА игра с издателем и бюджетом 10 лямов (ага,поверил), сотнями азиатов на аутсорсе, голливудскими актёрами на озвучке, и папашей миллионером у геймдиректора.

7
AT_Sagor

Я так и не понял почему эта игра инди.

4
maximus388

https://www.indiegameawards.gg/faq

2
AT_Sagor maximus388

Спасибо добрый человек.

Serg_Sigil

+ главная статуэтка в копилку

Ох надолго запомнится этот год тем кто мягко говоря "не понял" игрушку)

4
PhantomTahm

Согласен, этот год именно этим кринжем и запомнится) Такие все "понятливые" кругом, просто кущать не могу)

Кей Овальд

Правильно, правильно.

4
Сережаа

Ждем когда уже ей вручат награду за лучший космосимулятор!

Tommy451
4
Сережаа
2
Сережаа

Какая она в жопу инди? Инди это когда команда друзяшек а то и один человек, делает что-то "у себя в гараже" за три копейки.

2
