Clair Obscur Expedition 33 стала игрой года на Indie Game Awards 2025

В этом году на церемонии Indie Game Awards были отмечены многочисленные независимые игры, от Blue Prince до and Roger. Организованное коллективом Six One Indie, шоу привлекло внимание к тому, сколько высококачественных инди-игр было выпущено в 2025 году. Среди ведущих были композитор Celeste Лена Рейн, соучредитель студии Thirsty Suitors Outerloop Games Чандана Эканаяке и музыкант Chipzel.
Хотя победа Clair Obscur: Expedition 33 была менее масштабной, чем на The Game Awards, игра продолжила свою победную серию, снова получив награду «Игра года», а также «Дебютная игра». В числе других наград были Peak, BallxPit, Rift of the Necrodancer и другие. В этом году Indie Game Awards также представила класс Indie Vanguard, в который вошли пять разработчиков, отмеченных за прогресс в игровой индустрии.
Полный список победителей Indie Game Awards 2025 можно найти ниже.
- Игра года: Clair Obscur: Expedition 33.
- Лучший дебют: Clair Obscur: Expedition 33.
- Лучшая инновация: Blue Prince.
- Лучшая игра на один укус: Time Flies.
- Лучший гейм-дизайн: BALL x PIT.
- Лучшее повествование: Citizen Sleeper 2: Starward Vector.
- Самая эмоциональная игра: and Roger.
- Лучшая музыка: Rift of the NecroDancer.
- Лучший визуальный дизайн: 30 Birds.
- Лучшая игра от разработчика-одиночки: Tall Trails.
- Лучшая игра от команды под руководством женщины: Urban Myth Dissolution Center.
- Лучшая игра из Латинской Америки: Pipistrello and the Cursed Yoyo.
- Лучшая игра из Южной Африки: Stick It to the Stickman.
- Лучшая игра из Юго-Восточной Азии: Artis Impact.
- Лучшее взаимодействие с сообществом: Team PEAK — PEAK.
- Достижение в сфере доступности: PEAK.
- Награда от ANZ: The Drifter.
- Награда от Black Voices in Gaming: Altheia: The Wrath of Aferi.
- Премия «Рассказчик» имени Мохаммада Фахми: Мэтт Торсон;
- Премия за влияние на индустрию: Game Devs of Color;
- Премия «Инди-авангард» (присуждается сразу нескольким победителям):
Crashable Studios — Wildwood Down; Габби ДаРиенцо, Кейт Тремблей, Джен
Коста, Нина Вонг, Халина Херон, Мобин Фиктри и Жаклин де Леон —
Seasonala Cemetery; Гортин Код — Chantey; Элис Боттино и Ченселлор
Уоллин — Hyperbeat; Cookiecrayon — Neon Knives.
