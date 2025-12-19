Clair Obscur Expedition 33 стала игрой года на Indie Game Awards 2025

В этом году на церемонии Indie Game Awards были отмечены многочисленные независимые игры, от Blue Prince до and Roger. Организованное коллективом Six One Indie, шоу привлекло внимание к тому, сколько высококачественных инди-игр было выпущено в 2025 году. Среди ведущих были композитор Celeste Лена Рейн, соучредитель студии Thirsty Suitors Outerloop Games Чандана Эканаяке и музыкант Chipzel.

Хотя победа Clair Obscur: Expedition 33 была менее масштабной, чем на The Game Awards, игра продолжила свою победную серию, снова получив награду «Игра года», а также «Дебютная игра». В числе других наград были Peak, BallxPit, Rift of the Necrodancer и другие. В этом году Indie Game Awards также представила класс Indie Vanguard, в который вошли пять разработчиков, отмеченных за прогресс в игровой индустрии.

Полный список победителей Indie Game Awards 2025 можно найти ниже.