Clair Obscur: Expedition 33 стала "Игрой года" на New York Game Awards 2026

Пожалуй, мало кто удивится, узнав, что Clair Obscur: Expedition 33 в очередной раз получила престижную награду. Игра, разработанная студией Sandfall Interactive, добилась успеха на церемонии вручения 15-й ежегодной премии New York Game Awards.

Игра Sandfall Interactive получила в общей сложности две награды, включая гран-при «Игра года» и награду «Лучшая актриса» для Дженнифер Инглиш, которая сыграла роль Маэль. Среди других победителей можно отметить такие популярные проекты, как Hades 2, Blue Prince и Donkey Kong Bananza.