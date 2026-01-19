Clair Obscur: Expedition 33 стала "Игрой года" на New York Game Awards 2026

Пожалуй, мало кто удивится, узнав, что Clair Obscur: Expedition 33 в очередной раз получила престижную награду. Игра, разработанная студией Sandfall Interactive, добилась успеха на церемонии вручения 15-й ежегодной премии New York Game Awards.
Игра Sandfall Interactive получила в общей сложности две награды, включая гран-при «Игра года» и награду «Лучшая актриса» для Дженнифер Инглиш, которая сыграла роль Маэль. Среди других победителей можно отметить такие популярные проекты, как Hades 2, Blue Prince и Donkey Kong Bananza.
- Игра года: Clair Obscur: Expedition 33
- Лучшая инди-игра: Blue Prince
- Лучшая актёрская работа: Дженнифер Инглиш за роль Маэль (Clair Obscur: Expedition 33)
- Лучший сюжет: Blippo+
- Лучший мир: Hades 2
- Лучшая музыка: South of Midnight
- Лучшая игра Нью-Йорка: Ball x Pit
- Лучшая VR/AR-игра: Lumines Arise
- Лучшая игра для детей: Donkey Kong Bananza
- Лучшая игра для мобильных устройств: Is This Seat Taken?
- Лучший ремейк: The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
- Лучшая скрытая жемчужина: News Tower
- Лучшее DLC: Lies of P: Overture
Тошнит от этой игры уже
Теперь я знаю, что есть "New York Game Awards" (завтра забуду).
Ок, теперь я знаю про еще одну игру.
В остальном все по плану, гоммаж конкурентов продолжается, отметка в 500 Готи-наград для Клэйр Обскюр все ближе.
Ну вот опять награда.
Она должна ещё первое место взять самая навязчивая и уже тошнотворная игра 2025-2026 года
Сначало бомбил по поводу всех этих незаслуженных наград этой игрой, а потом посмотрел что за гов\ничи брали ГОТИ предыдущие годы и пазл наконец сложился. Теперь я думаю: а знаете, там ей и место! ГОТИ это как, знаете, детектор самого мерзкого гов\на, очень редко когда то там бывает что то заслуженно годное. Поменялся народ, поменялись предложения для этого народа и как следствие в ходу стала популярной очередная залупа.
В принципе достаточно даже не плохо, если всё рассматривать с этой точки зрения.
Вся индустрия просто притворилась что Horses не существует.
Хотя бы DICE Awards 2026 могла бы номинанты дать.
Первый раз слышу о Blippo+, но вообще список достаточно неплохой.
Не играл в 33 , всё жду озвучку, по этому никогда не говорил о ней ни хорошо, ни плохо, потому что не играл, спецом избегаю спойлеры. Но столько хвалеб из каждого утюга уже и начинает напрягать.
а я не дождался озвучку и щас прохожу.
Игра получила столько наград, что кажется, уже каждый второй, если не каждый первый должен ей восхищаться))) // Фёдор Крайнов