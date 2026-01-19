ЧАТ ИГРЫ
Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.8 3 658 оценок

Clair Obscur: Expedition 33 стала "Игрой года" на New York Game Awards 2026

Gruz_ Gruz_

Пожалуй, мало кто удивится, узнав, что Clair Obscur: Expedition 33 в очередной раз получила престижную награду. Игра, разработанная студией Sandfall Interactive, добилась успеха на церемонии вручения 15-й ежегодной премии New York Game Awards.

Игра Sandfall Interactive получила в общей сложности две награды, включая гран-при «Игра года» и награду «Лучшая актриса» для Дженнифер Инглиш, которая сыграла роль Маэль. Среди других победителей можно отметить такие популярные проекты, как Hades 2, Blue Prince и Donkey Kong Bananza.

41
18
Комментарии:  18
Glodus Muspell

Тошнит от этой игры уже

34
ZAUSA

Теперь я знаю, что есть "New York Game Awards" (завтра забуду).

13
maximus388
Лучший сюжет: Blippo+

Ок, теперь я знаю про еще одну игру.
В остальном все по плану, гоммаж конкурентов продолжается, отметка в 500 Готи-наград для Клэйр Обскюр все ближе.

11
sa1958

Ну вот опять награда.

9
Денис Сидоров 5

Она должна ещё первое место взять самая навязчивая и уже тошнотворная игра 2025-2026 года

8
Phoenix87

Сначало бомбил по поводу всех этих незаслуженных наград этой игрой, а потом посмотрел что за гов\ничи брали ГОТИ предыдущие годы и пазл наконец сложился. Теперь я думаю: а знаете, там ей и место! ГОТИ это как, знаете, детектор самого мерзкого гов\на, очень редко когда то там бывает что то заслуженно годное. Поменялся народ, поменялись предложения для этого народа и как следствие в ходу стала популярной очередная залупа.

В принципе достаточно даже не плохо, если всё рассматривать с этой точки зрения.

6
Рикочико

Вся индустрия просто притворилась что Horses не существует.
Хотя бы DICE Awards 2026 могла бы номинанты дать.

4
1024b

Первый раз слышу о Blippo+, но вообще список достаточно неплохой.

4
JackBV

Не играл в 33 , всё жду озвучку, по этому никогда не говорил о ней ни хорошо, ни плохо, потому что не играл, спецом избегаю спойлеры. Но столько хвалеб из каждого утюга уже и начинает напрягать.

2
CROSS_718

а я не дождался озвучку и щас прохожу.

2
Пользователь ВКонтакте

Игра получила столько наград, что кажется, уже каждый второй, если не каждый первый должен ей восхищаться))) // Фёдор Крайнов

2
