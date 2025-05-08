Clair Obscur: Expedition 33 стала лучшим игровым релизом апреля по версии игроков PlayStation

Стильная пошаговая ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 уверенно заняла первое место в голосовании PlayStation Players’ Choice, став самым популярным новым релизом апреля 2025 года среди пользователей PlayStation 5. Игра опередила сразу несколько сильных конкурентов, включая Blue Prince, Forever Skies и даже ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Несмотря на то что с момента выхода прошло уже несколько недель, Clair Obscur: Expedition 33 продолжает собирать одинаково восторженные отклики как от критиков, так и от игроков. Особенно высокие оценки проект получил на PlayStation 5, где пользователи отметили выразительную художественную стилистику, оригинальную боевую систему и глубокую проработку мира.

Голосование Players’ Choice проводится каждый месяц на официальном блоге PlayStation. В нём пользователи сами выбирают лучшую игру из новых релизов, основываясь на собственных впечатлениях. Ремастеры допускаются, простые переиздания — нет. И среди множества других проектов игроки отдали предпочтение именно дебютному проекту французской студии Sandfall Interactive, который запомнился им лучшим остальных.

Победа Clair Obscur: Expedition 33 в апрельском голосовании — знак того, что игра не только оправдала высокие ожидания, но и стала настоящим событием для поклонников ролевых игр. Студия Sandfall Interactive уже получила поздравления от игрового сообщества, а впереди у проекта — развитие и, возможно, расширение вселенной в виде дополнения.