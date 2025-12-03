Clair Obscur: Expedition 33 стала лучшим релизом года от сторонних разработчиков в Xbox Game Pass

Clair Obscur: Expedition 33, ролевая игра от Sandfall Interactive, достигла нового рубежа в экосистеме Xbox: это самый масштабный релиз года от сторонних разработчиков в Xbox Game Pass, измеряемый количеством уникальных игроков за первые 30 дней.

Гийом Брош, креативный директор Sandfall Interactive, признал, насколько ошеломляющим оказался этот неожиданный успех для студии, дебютирующей с её первым проектом. С момента первого анонса игры летом 2024 года и до её заметного участия на январской конференции Developer Direct, Xbox поддерживала проект, сочетающий пошаговые бои, французскую эстетику и необычное для жанра художественное видение.

Game Pass сыграл решающую роль в привлечении тысяч игроков, которые обычно не играют в пошаговые JRPG. Этот мгновенный доступ устранил барьеры и позволил многим открыть для себя город Люмьер и его первые главы без каких-либо предварительных обязательств.

Clair Obscur: Expedition 33 доступна на Xbox Series X/S, ПК и в Xbox Cloud Gaming. Игра входит в Xbox Play Anywhere и входит в каталог Xbox Game Pass Ultimate, где она продолжает расширять своё постоянно растущее сообщество.