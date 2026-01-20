Clair Obscur: Expedition 33 стала рекордсменом по наградам "Игра года", обойдя Elden Ring

Clair Obscur: Expedition 33 установила новый рекорд, став самой награждённой игрой за всю историю видеоигр. На момент публикации проект собрал 436 наград, включая победы в номинации «Игра года».

Таким образом, Expedition 33 превзошла прежних рекордсменов — Elden Ring (429 наград) и The Last of Us Part II (326). Важно отметить, что в подсчётах учитываются не только награды от профильных СМИ, но и пользовательские голосования.

Самые награждённые игры в истории (более 100 наград «Игра года»)

Clair Obscur: Expedition 33 — 436 Elden Ring — 429 The Last of Us Part II — 326 Baldur’s Gate III — 288 The Witcher 3: Wild Hunt — 281 The Legend of Zelda: Breath of the Wild — 264 God of War (2018) — 263 The Last of Us — 257 The Elder Scrolls V: Skyrim — 229 Astro Bot — 196

Количество наград «Игра года» по годам

2025 — 618 (данные предварительные)

Рекорд Clair Obscur: Expedition 33 может быть обновлён в будущем, однако уже сейчас достижение выглядит исключительным и вряд ли будет повторено в ближайшие годы.