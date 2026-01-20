Clair Obscur: Expedition 33 стала рекордсменом по наградам "Игра года", обойдя Elden Ring

Clair Obscur: Expedition 33 установила новый рекорд, став самой награждённой игрой за всю историю видеоигр. На момент публикации проект собрал 436 наград, включая победы в номинации «Игра года».
Таким образом, Expedition 33 превзошла прежних рекордсменов — Elden Ring (429 наград) и The Last of Us Part II (326). Важно отметить, что в подсчётах учитываются не только награды от профильных СМИ, но и пользовательские голосования.
Самые награждённые игры в истории (более 100 наград «Игра года»)
- Clair Obscur: Expedition 33 — 436
- Elden Ring — 429
- The Last of Us Part II — 326
- Baldur’s Gate III — 288
- The Witcher 3: Wild Hunt — 281
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild — 264
- God of War (2018) — 263
- The Last of Us — 257
- The Elder Scrolls V: Skyrim — 229
- Astro Bot — 196
Количество наград «Игра года» по годам
- 2025 — 618 (данные предварительные)
- 2024 — 529
- 2023 — 537
- 2022 — 615
- 2021 — 443
- 2020 — 648
- 2019 — 467
- 2018 — 518
- 2017 — 463
- 2016 — 480
- 2015 — 476
- 2014 — 433
- 2013 — 540
Рекорд Clair Obscur: Expedition 33 может быть обновлён в будущем, однако уже сейчас достижение выглядит исключительным и вряд ли будет повторено в ближайшие годы.
Заслуженная победа. Игра куда лучше чем кривой и косой высер Миядзаки
Полностью согласен, вообще не понимаю откуда у контр v контр с столько наград
Заслуженная победа? Elden Ring, конечно, кривой и косой высер Миядзаки, но там, по списку и не только, есть и другие игры, которые намного лучше.
игра года на пг - и японский выкидыш
Ты только уточни.
А то фанатики 33 не поймут. (не фанаты, это разные люди)
Игра года на ПГ и игра года во всем остальном мире)))
с учетом того что весь мир заблокировал RU, то более чем можно считать ПГ нашим выбором, а лгб фрики за границей пусть и дальше отдают победу кому попало, к нам это никак не относится .
Абсолютное величие!!! Теперь можно уже не стесняясь сказать, что Экспедиция это действительно лучшая игра в индустрии и это на 100% заслужено. Приятно осознавать, что до сих пор ценятся действительно достойные игры!
Полностью заслуженно
Теперь эту игру большинство будет ненавидеть, даже за упоминание ее .
Вот это по истине битва мочи и г..вн...))))
помойка заняла незаслуженное место
Быстрей бы гта вышла.
Лучше уже шляпные новости о гта читать.
Там хоть точно будет, много чего интересного. И куча мелких деталей.
Что то, что это
Согласен, ну то хоть будет интересней, своими мелкими деталями.
Вон рдр до сих пор удивляет.
Хоть я и не жду каловую жта.
Сопли победили геймплей.