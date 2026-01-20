ЧАТ ИГРЫ
Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.7 3 669 оценок

Clair Obscur: Expedition 33 стала рекордсменом по наградам "Игра года", обойдя Elden Ring

monk70

Clair Obscur: Expedition 33 установила новый рекорд, став самой награждённой игрой за всю историю видеоигр. На момент публикации проект собрал 436 наград, включая победы в номинации «Игра года».

Таким образом, Expedition 33 превзошла прежних рекордсменов — Elden Ring (429 наград) и The Last of Us Part II (326). Важно отметить, что в подсчётах учитываются не только награды от профильных СМИ, но и пользовательские голосования.

Самые награждённые игры в истории (более 100 наград «Игра года»)

  1. Clair Obscur: Expedition 33 — 436
  2. Elden Ring — 429
  3. The Last of Us Part II — 326
  4. Baldur’s Gate III — 288
  5. The Witcher 3: Wild Hunt — 281
  6. The Legend of Zelda: Breath of the Wild — 264
  7. God of War (2018) — 263
  8. The Last of Us — 257
  9. The Elder Scrolls V: Skyrim — 229
  10. Astro Bot — 196

Количество наград «Игра года» по годам

  • 2025 — 618 (данные предварительные)
  • 2024 — 529
  • 2023 — 537
  • 2022 — 615
  • 2021 — 443
  • 2020 — 648
  • 2019 — 467
  • 2018 — 518
  • 2017 — 463
  • 2016 — 480
  • 2015 — 476
  • 2014 — 433
  • 2013 — 540

Рекорд Clair Obscur: Expedition 33 может быть обновлён в будущем, однако уже сейчас достижение выглядит исключительным и вряд ли будет повторено в ближайшие годы.

30
31
erkins007

Заслуженная победа. Игра куда лучше чем кривой и косой высер Миядзаки

23
Nodas

Полностью согласен, вообще не понимаю откуда у контр v контр с столько наград

5
Costollom
Заслуженная победа. Игра куда лучше чем кривой и косой высер Миядзаки

Заслуженная победа? Elden Ring, конечно, кривой и косой высер Миядзаки, но там, по списку и не только, есть и другие игры, которые намного лучше.

3
Лидер Мур

игра года на пг - и японский выкидыш

18
ОгурчикЮрец

Ты только уточни.

А то фанатики 33 не поймут. (не фанаты, это разные люди)

7
UnemotionalFrazer

Игра года на ПГ и игра года во всем остальном мире)))

8
Лидер Мур UnemotionalFrazer

с учетом того что весь мир заблокировал RU, то более чем можно считать ПГ нашим выбором, а лгб фрики за границей пусть и дальше отдают победу кому попало, к нам это никак не относится .

6
UnemotionalFrazer

Абсолютное величие!!! Теперь можно уже не стесняясь сказать, что Экспедиция это действительно лучшая игра в индустрии и это на 100% заслужено. Приятно осознавать, что до сих пор ценятся действительно достойные игры!

15
Nodas

Полностью заслуженно

14
Exit 8

Теперь эту игру большинство будет ненавидеть, даже за упоминание ее .

13
3Dart stl

Вот это по истине битва мочи и г..вн...))))

12
LincolnRimes

помойка заняла незаслуженное место

12
ОгурчикЮрец

Быстрей бы гта вышла.

Лучше уже шляпные новости о гта читать.

Там хоть точно будет, много чего интересного. И куча мелких деталей.

10
МАХАН МАХАНОВИЧ

Что то, что это

ОгурчикЮрец МАХАН МАХАНОВИЧ

Согласен, ну то хоть будет интересней, своими мелкими деталями.

Вон рдр до сих пор удивляет.

Хоть я и не жду каловую жта.

5
DemandingRufus

Сопли победили геймплей.

9
SexualHarassmentPanda
9
