Clair Obscur Expedition 33 стала самой высокооцененной игрой в PS Store

Созданная новой студией из Франции, Clair Obscur: Expedition 33 была выпущена 24 апреля и, по сути, взлетела до небес. И игроки, и критики одинаково хвалили игру, а разработчики были шокированы приемом. Что касается рейтинга, то это одна из самых высокооцененных игр 2025 года, и, согласно PlayStation Store, похоже, что это самая высокооцененная оригинальная игра всех времен.

Некоторые фанаты взялись за задачу сравнения Clair Obscur: Expedition 33 с другими высокооцененными играми. И, как оказалось, Clair Obscur — самая высокооцененная игра в PlayStation Store.

Средний рейтинг игры составляет 4,92 (иногда 4,91, он имеет тенденцию колебаться), что означает, что он даже выше, чем у Split Fiction, Baldur’s Gate 3, Balatro или Stardew Valley.