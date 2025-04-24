Clair Obscur: Expedition 33 стала самой высокооценённой игрой года на OpenCritic

Clair Obscur: Expedition 33 хорошо стартовала. По мнению рецензентов, это лучшая игра, выпущенная на данный момент в 2025 году. Она получила в среднем 9,1/10, согласно данным, собранным на OpenCritic, где уже размещено 98 обзоров игры. Таким образом она превосходит даже Split Fiction и Kingdom Come 2.

Феноменальные рейтинги приводят к высоким результатам продаж в Steam. Несмотря на то, что игра доступна в Xbox Game Pass, на платформе Valve уже наблюдается большой интерес. Игра достигла результата в 50 тысяч пользователей, играющих одновременно в Steam, и это самое начало продаж.

Акция в Steam, безусловно, даст положительный эффект. Игра предлагается со скидкой 10% до 1 мая. В настоящее время Clair Obscur: Expedition 33 является третьей самой продаваемой игрой в Steam, уступая Oblivion Remastered и Counter-Strike 2.