Clair Obscur: Expedition 33 стала самой высокооценённой игрой года на OpenCritic

Clair Obscur: Expedition 33 хорошо стартовала. По мнению рецензентов, это лучшая игра, выпущенная на данный момент в 2025 году. Она получила в среднем 9,1/10, согласно данным, собранным на OpenCritic, где уже размещено 98 обзоров игры. Таким образом она превосходит даже Split Fiction и Kingdom Come 2.
Феноменальные рейтинги приводят к высоким результатам продаж в Steam. Несмотря на то, что игра доступна в Xbox Game Pass, на платформе Valve уже наблюдается большой интерес. Игра достигла результата в 50 тысяч пользователей, играющих одновременно в Steam, и это самое начало продаж.
Акция в Steam, безусловно, даст положительный эффект. Игра предлагается со скидкой 10% до 1 мая. В настоящее время Clair Obscur: Expedition 33 является третьей самой продаваемой игрой в Steam, уступая Oblivion Remastered и Counter-Strike 2.
Дум выйдет спокойно возьмет 95 баллов и уничтожит очередной унылый пошаг
Кому как, я и первый не прошёл, уныло, скучно, дизайн локаций никакой.
Помнится, когда БГ3 вышла так же некоторые про старрфилд говорили, а итог? Тут такой же будет. Не нравится пошаг не играй умник, мне например очень заходит, для меня дум унылые пострелушки для детей.
Новый дум, судя по трейлеру, полный отстой и скукота. Я лучше поиграю в очередную пошаговую классную ролевую игру, чем в обычные пострелушки с мясом и беготной, если выбирать.
не сравнивай бг3 и jrpg,там разница огромная...
Я и не сомневался, что игра топ. Возродим jrpg до былого величия
Если реалтаймовая боёвка то да
Пошаговая тоже норм.
Из-за этой системы я эту игру пропускаю
Ну... возрождения этой боёвке не видать как своих ушей, но то как её ремейкнули французы в своей игре заслуживает уважения.
Это не jrpg, а просто rpg. Потому что игра из Франции. Аббревиатура Jrpg обозначает только японские ролевые игры. А вообще возрождать в жанре нечего, ибо жанр процветает. Японцы пачками ежегодно годноту выпускают в жанре. Точка.
Обоснованно, играю, мне всё нравится. // Сергей Колясников
Конечно! потому что не повестки, не чего черного ,и персонажи симпотичные. Не удивительно что игра ашла
Визуал прикольный, музыка топ, но игру забыли добавить, бегаешь смотришь синематики и пошагово однообразно дерешься, предсказуемо скучно и уныло.
В следующий раз попробуй поиграть в игру, а не смотреть на неё через ютубчик. Геймплей у игры ТОП. Французы шикарно переняли механики лучших японских ролевых игр. Но чтобы это увидеть, надо играть, а не видосы смотреть по ней. Точка.
Да тебя клоуна и комментировать смысла нет.
вообще уже конец циферки падать должны/ самой продаваемой игрой в Steam на неделе
так же отметим их партнерскую программу с подкупом отсюда и столько довольных критиков
Левые цифры, в списке нет MHW.
Япошки сейчас все в слезах и соплях! Выпускали свой никому ненужный конвейерный jrpg ширпотреб круглосуточно. И тут пришли французы, нагнули япошек и показали, как надо делать jrpg! Ещё и их игру оценили выше, чем все японские jrpg вместе взятые! Классика!
Мне почему то кажется что у главного героя какая то раздутая голова в соотношении с телом
ну и хорошо
ну и хорошо, а то наделают всратостей и 1 места занимают.