Clair Obscur: Expedition 33 стала сенсацией неожиданно даже для создателей: "Мы были уверены, что делаем маленькую игру"

Триумф Clair Obscur: Expedition 33 на Golden Joystick Awards застал саму студию Sandfall Interactive врасплох. По словам креативного директора Гийома Броша (Guillaume Broche), команда до релиза была уверена, что их JRPG останется нишевым проектом «для ценителей», а не вырастет в один из главных хитов года.
На церемонии Golden Joysticks игра победила сразу в семи номинациях, включая «Игра года». И даже после выхода проект не воспринимали как претендента на массовый успех.
«Мы действительно думали, что это просто небольшой, аккуратный проект, — признаётся Брош. — Классная игра, но не что-то огромное. Никто внутри студии не ожидал, что всё закончится вот так».
Актёр Бен Старр (Ben Starr), озвучивший персонажа Версо, подтвердил: внутри команды царило полное убеждение, что Expedition 33 останется «маленьким произведением для узкого круга фанатов». Тем удивительнее оказалось наблюдать, как игра превращается в культурное явление.
«Мы все переписывались после премии и не верили происходящему. Типа: “Это вообще реально? Что происходит? Когда это перестанет быть шуткой?”» — смеётся Старр.
По словам разработчиков, волну популярности запустили игроки: фан-арты, обсуждения, восторженные обзоры и стремительное «сарафанное радио». Теплота реакции сообщества стала для Sandfall Interactive самой большой неожиданностью.
И, похоже, успех продолжится: Clair Obscur: Expedition 33 получила рекордные 12 номинаций на The Game Awards 2025 — больше, чем любая другая игра в истории премии.
Команда признаётся: всё это казалось невозможным всего несколько месяцев назад.
индустрия официально мертва раз заскриптованное qte кинцо с кривыми таймингами берет игру года. журнализы и нормисы снова наелись гнилой массы и просят добавки. 7 наград за сюжет уровня сон собаки и коридорные кишки. разработчики в шоке потому что сами не ожидали что пипл схавает кусок кода на 5 анриле где вместо тактики заставляют долбить одну кнопку как в ритм игре. гои прогреты на 12 из 10.
Хана индустрии. Проклятые леваки уничтожили её.
Пишет человек у которого либо донатная помойка, либо гринд помойка 10 из 10.
Притом давно, но многие не верили
Да они не ошиблись. Дело в том, что за весь год не вышло ничего стоящего, и проплаченным журналюгам пришлось хвалить этот проходной середняк.
А при чем тут журналюги? У игры 200к обзоров и "крайне положительный" рейтинг в стиме. Я лично в нее не играл, не мой жанр, но тем не менее обычные геймеры высоко оценили этот продукт. Или это проплаченные журналюги оставили 200к положительных отзывов?
Боты оставили. Накрутить рейтинг в наше время - элементарно.
Я, правда, в эту игру не играл, и даже желания качать её у меня нет.
А какаду? а всеми ожидаемый силксонг?
Ну, может и не полное, но какая-то чушь нелепая. Зачем тратить на это время - непонятно...
Угу, верим
По факту Андрюх. Игра десятилетия
Потому что в игру вложена огромная душа! Сейчас каждый проект сделан с ИИ и без души, поэтому и гумно. Экспа 33 заслуживает быть игрой года 2025!
PS: PG заблокируйте всех хейтеров и фантаов KCD 2
Так можно и про фанатов 33 написать.
Чисто повезло
Как то попался шорт, стримерши.
И она умные слова сказала. (да сам в шоке)
Согласен на 100% что фанатики 33 очень токсичные. А игра как игра, ни чего вау нет. Ладно, музыка вроде не плохая и все.