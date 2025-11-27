Clair Obscur: Expedition 33 стала сенсацией неожиданно даже для создателей: "Мы были уверены, что делаем маленькую игру"

Триумф Clair Obscur: Expedition 33 на Golden Joystick Awards застал саму студию Sandfall Interactive врасплох. По словам креативного директора Гийома Броша (Guillaume Broche), команда до релиза была уверена, что их JRPG останется нишевым проектом «для ценителей», а не вырастет в один из главных хитов года.

На церемонии Golden Joysticks игра победила сразу в семи номинациях, включая «Игра года». И даже после выхода проект не воспринимали как претендента на массовый успех.

«Мы действительно думали, что это просто небольшой, аккуратный проект, — признаётся Брош. — Классная игра, но не что-то огромное. Никто внутри студии не ожидал, что всё закончится вот так».

Актёр Бен Старр (Ben Starr), озвучивший персонажа Версо, подтвердил: внутри команды царило полное убеждение, что Expedition 33 останется «маленьким произведением для узкого круга фанатов». Тем удивительнее оказалось наблюдать, как игра превращается в культурное явление.

«Мы все переписывались после премии и не верили происходящему. Типа: “Это вообще реально? Что происходит? Когда это перестанет быть шуткой?”» — смеётся Старр.

По словам разработчиков, волну популярности запустили игроки: фан-арты, обсуждения, восторженные обзоры и стремительное «сарафанное радио». Теплота реакции сообщества стала для Sandfall Interactive самой большой неожиданностью.

И, похоже, успех продолжится: Clair Obscur: Expedition 33 получила рекордные 12 номинаций на The Game Awards 2025 — больше, чем любая другая игра в истории премии.

Команда признаётся: всё это казалось невозможным всего несколько месяцев назад.