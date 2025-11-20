Clair Obscur: Expedition 33 стала триумфатором Golden Joystick Awards, победив во всех номинациях, где была представлена

Clair Obscur: Expedition 33 получила награду «Лучшая игра года» на церемонии Golden Joystick Awards, а также множество других наград. Фактически, игра победила во всех номинациях, в которых была представлена, опередив конкурентов.
Помимо награды «Лучшая игра года», Clair Obscur: Expedition 33 также получила награды за лучший сюжет, лучший визуальный дизайн, студию года (Sandfall), лучшего актёра второго плана (Бен Старр) и лучшего актёра главной роли (Дженнифер Инглиш).
Expition 33 обошла занявшую второе место Kingdom Come: Deliverance 2 и выиграла награду «Лучшая игра года».
Лауреаты премии Golden Joystick Awards 2025 года
- Лучший звуковой дизайн — Ghost of Yotei
- Лучшая игра в раннем доступе — R.E.P.O.
- Лучшая игровая адаптация — Arcane Season 2
- Лучшее дополнение к игре — Lies of P: Overture
- Лучший игровой трейлер — Grand Theft Auto 6 Trailer 2
- Лучшее игровое оборудование — AMD Ryzen 9 9950X3D
- Лучшая инди-игра — Blue Prince
- Лучшая инди-игра (самостоятельно изданная) — Hollow Knight: Silksong
- Лучший исполнитель главной роли — Дженнифер Инглиш
- Лучшая многопользовательская игра — Peak
- Лучший ремейк/ремастер — The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered
- Лучший саундтрек — Clair Obscur: Expedition 33
- Лучший сюжет — Clair Obscur: Expedition 33
- Лучший исполнитель второго плана — Бен Старр
- Лучший визуальный дизайн — Clair Obscur: Expedition 33
- Награда за прорыв — Schedule 1
- Игра года для консолей — Ghost of Yōtei
- Выбор критиков — Donkey Kong Bananza
- Самая желанная игра — GTA 6
- Игра года для ПК - Hollow Knight: Silksong
- Всё ещё играю - Мобильные устройства - Pokemon Go
- Всё ещё играю - ПК и консоли - Minecraft
- Выбор стримеров - Peak
- Студия года - Sandfall Interactive
- Лучшая игра года - Clair Obscur: Expedition 33
Уверенная, заслуженная, предсказуемая победа! Молодцы, французы, в этом году недосягаемы. Пусть экономят силы и готовят креативные речи, впереди еще много награждений. Не забывая, конечно, про обещанное обновление и новый контент. С удовольствием вернусь в этот волшебный мир.
Шикарная игра!
Дер.мо а не игра, нейронкой попахивает, скоро таких вот игр от ИИ будет больше, игра года на пк силксонг, ну хоть так, обидно за кингдум второй, он хоть людьми сделан а не искуственным интеллектом.
Как же она перехайпена 🙄
Зависть - худший человеческий порок. Но симпатия к пей горно в играх - ещё хуже
Закройте уже фанатам ккд доступ к сайту
сколько интересно занесли бабла
Так критикам и бо7 "зашёл". От них можно ожидать всё что угодно
Хейтерочки, что с лицом? Где ваши ходилки-бродилки 2 и королевство семени?
Где? Где эти комментарии которые обсирают экспу33? Где они? Они уже давно должны тут калом поливать всё что глазам попадается, даже если пост был 1 минуту назад
Kingdom Come: Deliverance II на голову выше этой Экспедиции но ее прокатили по полной.
Не выше, но и не хуже. Две достаточно хорошие игры. Правда в KCD2 не играл, но много вижу хороших отзывов про игру. Я видел в номинацию TGA не взяли, актёра игравшего Индржиха, при моей любви к Exp33, но я думаю там он заслуживает быть и бороться за награду, чем та же актриса игравшую Атцу из Ghost of Yotei
переоцененное гомнище с ужасным, скучным геймплеем!
На TGA в декабре будет тоже самое, где французы заберут абсолютно все всевозможные награды и титулы. Поэтому ребзя, запасаемся попкорном и солнцезащитными очками, так как полыхать у порвашек от экспедиции будет знатно.😂
Записал в календарь 11.12. Полыхать будет на всём сайте:)
Там жюри решает, именно поэтому не дадут Клейр Обскюр все награды. В паре категорий прокатят, чтобы хоть как-то разнообразить церемонию и создать видимость интриги. Естественно, не в "Игре года", здесь вообще без шансов для остальных.
Полыхать будет не только на ПГ, разве что где-то в районе Кутна-Горы прольются соленые слезные дожди.
Думаю, там скромнее будет. Гарантированы только две награды - Игра года и музыка, обе инди-номинации возьмут другие игры, звук возьмет Батлфилд 6, РПГ возьмет KCD2, что-то из арт-дизайн/режиссура/нарратив возьмет Death Stranding 2, актерскую игру могут отдать Трою Бейкеру чисто чтобы уравновесить три номинации от Экспедиции в этой категории. Итого у E33 вместе с игрой года будет максимум 5 победных номинации.
Еще никто ничего справедливого не написал даже, а у любителей этой какахи уже пердаки справедливо полыхают в предчувствии неоспоримых фактов))
Всё ещё не играл, жду русскую озвучку.
Актеров уровня Бена Старра, Дженифер Инглиш, Энди Сёркиса, Чарли Кокса и остальных в российских студиях озвучки нет и близко. Дело, конечно, твое, я знаю людей, которые годами ждут русской озвучки, принципиально не играя в оригиналы.
И правильно делают, геймсвойс делает отличные озвучки, не без греха конечно, а так как те кто ждет их озвучку не играли на другой, им и не будет от этого как-то хуже, так будет только если уже прошел игру на оригинале (англ, франц)
Не в этом случае. Тут актеры идеально подобраны.
Как вы могли это допустить? Где были ваши голоса за Марио и Донки Конга когда они были так нужны?