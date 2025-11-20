Clair Obscur: Expedition 33 стала триумфатором Golden Joystick Awards, победив во всех номинациях, где была представлена

Clair Obscur: Expedition 33 получила награду «Лучшая игра года» на церемонии Golden Joystick Awards, а также множество других наград. Фактически, игра победила во всех номинациях, в которых была представлена, опередив конкурентов.

Помимо награды «Лучшая игра года», Clair Obscur: Expedition 33 также получила награды за лучший сюжет, лучший визуальный дизайн, студию года (Sandfall), лучшего актёра второго плана (Бен Старр) и лучшего актёра главной роли (Дженнифер Инглиш).

Expition 33 обошла занявшую второе место Kingdom Come: Deliverance 2 и выиграла награду «Лучшая игра года».

Лауреаты премии Golden Joystick Awards 2025 года