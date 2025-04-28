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Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.6 427 оценок

Clair Obscur: Expedition 33 стартовала на втором месте в рейтинге продаж Великобритании

monk70 monk70

Опубликованы списки продаж физических копий в Великобритании за прошлую неделю, и это еще одна хорошая новость для Clair Obscur: Expedition 33. Эта RPG дебютировала на втором месте, уступив только Hogwarts Legacy, которая лидировала несколько недель подряд.

Более того, 96 процентов проданных копий были для PS5 — возможно, не такая уж шокирующая статистика, если вспомнить, что игра была запущена в Game Pass на системах Xbox, но в сфере физических продаж это целая пропасть. В любом случае, это отличный старт для стильной RPG, которая уже подтвердила общие продажи более миллиона за первые три дня.

Остальная часть первой десятки примерно такая, как и ожидалось. Indiana Jones and the Great Circle, которая взлетела на второе место благодаря запуску PS5, теперь находится на девятом месте, в то время как Astro Bot также опустилась с третьего на восьмое.

Monster Hunter Wilds стабильно держится на четвертом месте. Mortal Kombat 11 Ultimate поднялась с пятого на третье, а Tekken 8 вернулась в первую десятку, переместившись с 14-го на 10-е место.

График продаж в Великобритании: неделя, заканчивающаяся 26 апреля 2025 г.

  1. Hogwarts Legacy
  2. Clair Obscur: Expedition 33
  3. Mortal Kombat 11 Ultimate
  4. Monster Hunter Wilds
  5. Cyberpunk 2077 Ultimate Edition
  6. EA Sports FC 25
  7. Minecraft (Switch)
  8. Astro Bot
  9. Indiana Jones and the Great Circle
  10. Tekken 8
14
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Serpentrage

Там неделю назад был асасин крид - а теперь что?) как эти новости работают =) удивлен что инди 33 - вышла на дисках - это инста рефанд спустя 2 часа в стиме.

4
Dark1994

В любимых играх абоба, асасин шадоус и старс варс, оно и не удивительно))

Fronyx

Я удивлён, что ты удивлён

1
Serpentrage Dark1994

Ну это новости чтобы писать вам комменты =) А че там еще за игры - а то я не помню =)

komissar-blaga

Clair Obscur: Expedition 33 прикольная игруха

2