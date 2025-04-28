Clair Obscur: Expedition 33 стартовала на втором месте в рейтинге продаж Великобритании

Опубликованы списки продаж физических копий в Великобритании за прошлую неделю, и это еще одна хорошая новость для Clair Obscur: Expedition 33. Эта RPG дебютировала на втором месте, уступив только Hogwarts Legacy, которая лидировала несколько недель подряд.

Более того, 96 процентов проданных копий были для PS5 — возможно, не такая уж шокирующая статистика, если вспомнить, что игра была запущена в Game Pass на системах Xbox, но в сфере физических продаж это целая пропасть. В любом случае, это отличный старт для стильной RPG, которая уже подтвердила общие продажи более миллиона за первые три дня.

Остальная часть первой десятки примерно такая, как и ожидалось. Indiana Jones and the Great Circle, которая взлетела на второе место благодаря запуску PS5, теперь находится на девятом месте, в то время как Astro Bot также опустилась с третьего на восьмое.

Monster Hunter Wilds стабильно держится на четвертом месте. Mortal Kombat 11 Ultimate поднялась с пятого на третье, а Tekken 8 вернулась в первую десятку, переместившись с 14-го на 10-е место.

График продаж в Великобритании: неделя, заканчивающаяся 26 апреля 2025 г.