Clair Obscur: Expedition 33 ушла "на золото" - за 33 дня до выхода игры

Как стало известно, предстоящая пошаговая RPG Clair Obscur: Expedition 33 от студии Sanfall Interactive ушла "на золото". Это означает, что игра готова к массовому тиражированию с последующим выходом в продажу. Таким образом, игра точно выйдет в запланированную ранее дату - 24 апреля 2025 года.
Разработчики отметили, что они невероятно благодарны игрокам за поддержку и с нетерпением ждут момента, когда игроки смогут оценить их игру. Любопытно, что игра ушла "на золото" за 33 дня до выхода игры, что является отсылкой к названию игры.
Релиз Clair Obscur: Expedition 33 состоится на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Французам успехов, игра выглядит очень заманчиво // Иван Ермошин
Как бы это не означало 33ий градус масонства. Дата выхода игры тоже символична. 24 - это число состоит и двойки и составных двоек. В нумерологии число 24 несет большие несчастья и потрясения. Посмотрим...
Игру купил, так как понравилась и чисто визуально и боевка. Надеюсь не загадят масонством. Тошнит уже от этих чмошников.
Понятное дело в игре будет вся символика
Если в ней будет 33 бага то теория подтвердиться. Причём ровно через 33 минуты я пойду покупать сахар. Совпадение? не думаю.
А чего там особенного в боёвке? Этож типчная jrpg + кутешки.
Оценка на метакритике будет 33/100 ?
Пройти за 33 часа .
ждем выход игры 33 апреля
Опять пошаговый геймплей.Ну неужели он кому-то нравится?Это же уныние невообразимое.
и day one patch весом в пол-игры?
было бы неплохо если бы игру на дней 10 раньше бы выпустили по такому случаю
а демки нема...
ну штош... пощупаем торрент если будет... // Иван Марков
Деньги научись зарабатывать, босяк.
Ловите нищеброда