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Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.1 93 оценки

Clair Obscur: Expedition 33 ушла "на золото" - за 33 дня до выхода игры

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, предстоящая пошаговая RPG Clair Obscur: Expedition 33 от студии Sanfall Interactive ушла "на золото". Это означает, что игра готова к массовому тиражированию с последующим выходом в продажу. Таким образом, игра точно выйдет в запланированную ранее дату - 24 апреля 2025 года.

Разработчики отметили, что они невероятно благодарны игрокам за поддержку и с нетерпением ждут момента, когда игроки смогут оценить их игру. Любопытно, что игра ушла "на золото" за 33 дня до выхода игры, что является отсылкой к названию игры.

Релиз Clair Obscur: Expedition 33 состоится на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

82
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Французам успехов, игра выглядит очень заманчиво // Иван Ермошин

17
Pirat13666

Как бы это не означало 33ий градус масонства. Дата выхода игры тоже символична. 24 - это число состоит и двойки и составных двоек. В нумерологии число 24 несет большие несчастья и потрясения. Посмотрим...

Игру купил, так как понравилась и чисто визуально и боевка. Надеюсь не загадят масонством. Тошнит уже от этих чмошников.

12
Deveron

Понятное дело в игре будет вся символика

5
SexualHarassmentPanda

Если в ней будет 33 бага то теория подтвердиться. Причём ровно через 33 минуты я пойду покупать сахар. Совпадение? не думаю.

13
Александр Дантес

А чего там особенного в боёвке? Этож типчная jrpg + кутешки.

4
Rаyden

Оценка на метакритике будет 33/100 ?

7
Goodvini

Пройти за 33 часа .

6
Shin Ry

ждем выход игры 33 апреля

4
SquealingKiefer

Опять пошаговый геймплей.Ну неужели он кому-то нравится?Это же уныние невообразимое.

1
VIONICK08

и day one patch весом в пол-игры?

0
MrShiro20

было бы неплохо если бы игру на дней 10 раньше бы выпустили по такому случаю

0
Пользователь ВКонтакте

а демки нема...
ну штош... пощупаем торрент если будет... // Иван Марков

-1
QuadrupedalDon

Деньги научись зарабатывать, босяк.

-3
caliskan

Ловите нищеброда

-1