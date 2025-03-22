Clair Obscur: Expedition 33 ушла "на золото" - за 33 дня до выхода игры

Как стало известно, предстоящая пошаговая RPG Clair Obscur: Expedition 33 от студии Sanfall Interactive ушла "на золото". Это означает, что игра готова к массовому тиражированию с последующим выходом в продажу. Таким образом, игра точно выйдет в запланированную ранее дату - 24 апреля 2025 года.

Разработчики отметили, что они невероятно благодарны игрокам за поддержку и с нетерпением ждут момента, когда игроки смогут оценить их игру. Любопытно, что игра ушла "на золото" за 33 дня до выхода игры, что является отсылкой к названию игры.

Релиз Clair Obscur: Expedition 33 состоится на PC, PS5 и Xbox Series X/S.