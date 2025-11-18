Clair Obscur: Expedition 33 установила рекорд как самая номинированная игра в истории The Game Awards

2025 год принёс столь необходимые перемены в игровую индустрию после нескольких непростых лет, отмеченных некачественными релизами AAA и AAAA. Однако рост популярности игр уровня AA и инди-игр в этом году показывает, что креативность и готовность рисковать — важнейшие факторы успеха игры.
За месяц до премии The Game Awards были объявлены номинанты на Игру года 2025. Clair Obscur: Expedition 33 попала в список, что никого не удивило, и, более того, теперь это самая номинированная игра за всю историю премии.
Даже среди всех номинантов на премию Clair Obscur, скорее всего, получит главную награду, несмотря на жёсткую конкуренцию со стороны таких игр, как Silksong, Kingdom Come Deliverance 2 и других.
Игра уже имеет практически идеальную оценку пользователей на Metacritic и в PlayStation Store, что ещё раз подтверждает её широкий успех среди всех типов игроков. К сожалению, игра лишилась премии «Грэмми», даже не попав в номинацию.
Тем не менее, у ролевой игры Sandfall Interactive есть множество других возможностей. Кроме того, сиквел игры уже в разработке, а всего через несколько дней после её выхода был заключён контракт на экранизацию, что обещает ИС большие перспективы в ближайшем будущем.
пошаговая дрисня не достойна ни одной номинации
Ждем нытиков, которые будут утверждать, что пошаговая дрисня не достойна ни одной номинации :D
Тут за обеими сторонами забавно наблюдать. Одни орут, что игра 10 из 10 и все награды тысячелетия. Вторые кричат, что игра кал лютый с пошаговой неинтересной боевкой.
Тут куда забавнее наблюдать за теми кто этот трижды переваренный кал восхваляют, и ты в их числе.
Эти оценки можно смело делить на 1.5. А то и на 2.
"Clair Obscur: Expedition 33 попала в список, что никого не удивило"-меня очень удивило , как этот никчёмный сосалик,выдающий себя за jrpg с пошаговой,убогой,прости господи,боевкой метит на какие-то награды.
И что, как игра, нормальная? Ни разу не слышал, но "настоящим профессионалам" виднее
Полная шляпа. поиграл 5 минут и снёс
Отличная игра, но не без недостатков.
Лично мне дико зашла, и это при том, что я так-то пошаговые вертел всю жизнь. Но эта что-то прямо кайфовая, хотя подозреваю, что для прошаренных в пошаговых играх типчиков она может показаться слишком лёгкой. Ну и ладно.
просто самая удобная игра для жюри, чтобы не дай Бог кого-то не обидеть...
TGA скатился до уровня Оскара
Вполне заслуженно
Шикарно👍😎
