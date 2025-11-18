ЧАТ ИГРЫ
Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.9 3 355 оценок

Clair Obscur: Expedition 33 установила рекорд как самая номинированная игра в истории The Game Awards

monk70 monk70

2025 год принёс столь необходимые перемены в игровую индустрию после нескольких непростых лет, отмеченных некачественными релизами AAA и AAAA. Однако рост популярности игр уровня AA и инди-игр в этом году показывает, что креативность и готовность рисковать — важнейшие факторы успеха игры.

За месяц до премии The Game Awards были объявлены номинанты на Игру года 2025. Clair Obscur: Expedition 33 попала в список, что никого не удивило, и, более того, теперь это самая номинированная игра за всю историю премии.

Даже среди всех номинантов на премию Clair Obscur, скорее всего, получит главную награду, несмотря на жёсткую конкуренцию со стороны таких игр, как Silksong, Kingdom Come Deliverance 2 и других.

Игра уже имеет практически идеальную оценку пользователей на Metacritic и в PlayStation Store, что ещё раз подтверждает её широкий успех среди всех типов игроков. К сожалению, игра лишилась премии «Грэмми», даже не попав в номинацию.

Тем не менее, у ролевой игры Sandfall Interactive есть множество других возможностей. Кроме того, сиквел игры уже в разработке, а всего через несколько дней после её выхода был заключён контракт на экранизацию, что обещает ИС большие перспективы в ближайшем будущем.

29
15
Комментарии:  15
Gex81

пошаговая дрисня не достойна ни одной номинации

20
Explosion73rus

Ждем нытиков, которые будут утверждать, что пошаговая дрисня не достойна ни одной номинации :D

17
Евгений Кондратенко

Тут за обеими сторонами забавно наблюдать. Одни орут, что игра 10 из 10 и все награды тысячелетия. Вторые кричат, что игра кал лютый с пошаговой неинтересной боевкой.

4
Destroited

Тут куда забавнее наблюдать за теми кто этот трижды переваренный кал восхваляют, и ты в их числе.

7
Ahnx

Эти оценки можно смело делить на 1.5. А то и на 2.

8
Armen 88

"Clair Obscur: Expedition 33 попала в список, что никого не удивило"-меня очень удивило , как этот никчёмный сосалик,выдающий себя за jrpg с пошаговой,убогой,прости господи,боевкой метит на какие-то награды.

5
Консольный Хейтер

И что, как игра, нормальная? Ни разу не слышал, но "настоящим профессионалам" виднее

3
Great-heartedElio

Полная шляпа. поиграл 5 минут и снёс

2
CounterShade

Отличная игра, но не без недостатков.

Лично мне дико зашла, и это при том, что я так-то пошаговые вертел всю жизнь. Но эта что-то прямо кайфовая, хотя подозреваю, что для прошаренных в пошаговых играх типчиков она может показаться слишком лёгкой. Ну и ладно.

Destroited
2
Искусственный интеллeкт

просто самая удобная игра для жюри, чтобы не дай Бог кого-то не обидеть...
TGA скатился до уровня Оскара

2
Федя Кочегар

Вполне заслуженно

2
Отец Михоил

Шикарно👍😎

1
Пользователь ВКонтакте

