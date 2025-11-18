Clair Obscur: Expedition 33 установила рекорд как самая номинированная игра в истории The Game Awards

2025 год принёс столь необходимые перемены в игровую индустрию после нескольких непростых лет, отмеченных некачественными релизами AAA и AAAA. Однако рост популярности игр уровня AA и инди-игр в этом году показывает, что креативность и готовность рисковать — важнейшие факторы успеха игры.

За месяц до премии The Game Awards были объявлены номинанты на Игру года 2025. Clair Obscur: Expedition 33 попала в список, что никого не удивило, и, более того, теперь это самая номинированная игра за всю историю премии.

Даже среди всех номинантов на премию Clair Obscur, скорее всего, получит главную награду, несмотря на жёсткую конкуренцию со стороны таких игр, как Silksong, Kingdom Come Deliverance 2 и других.

Игра уже имеет практически идеальную оценку пользователей на Metacritic и в PlayStation Store, что ещё раз подтверждает её широкий успех среди всех типов игроков. К сожалению, игра лишилась премии «Грэмми», даже не попав в номинацию.

Тем не менее, у ролевой игры Sandfall Interactive есть множество других возможностей. Кроме того, сиквел игры уже в разработке, а всего через несколько дней после её выхода был заключён контракт на экранизацию, что обещает ИС большие перспективы в ближайшем будущем.