Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
9 3 180 оценок

Clair Obscur: Expedition 33 уверенно лидирует в опросе The Game Awards на "Игру года"

butcher69 butcher69

Организаторы The Game Awards провели опрос среди подписчиков, чтобы выяснить, какая игра 2025 года заслуживает звания «Игры года». Безоговорочным лидером стала Clair Obscur: Expedition 33, упоминания которой доминируют среди комментариев, оставляя других претендентов далеко позади.

Менее популярными, но всё же отмечаемыми проектами оказались Death Stranding 2: On the Beach и Kingdom Come: Deliverance 2. Среди прочих упоминаний фигурируют Donkey Kong Bananza, Hollow Knight: Silksong, Ghost of Yotei и даже Borderlands 4.

Интересно, что Clair Obscur: Expedition 33 также возглавила список номинантов на Golden Joystick Awards 2025, что подтверждает её популярность среди игроков и критиков.

Церемония The Game Awards состоится 11 декабря, и поклонники жанра с нетерпением ждут, сможет ли игра подтвердить свои лидерские позиции на официальном вручении наград.

Комментарии:  17
вортигонт вортигонтович

мэддисону не понравилось....значит калл всё верно

8
MadDarkGuard

Я хз кто это такой, не смотрю дерьмотубберов, сам игру прошел и согласен, что это игра года, больше просто нечего. Кингдом кам, вероятно, тоже хороша, но я пока не готов 200+ часов в ней убить, это нужно соответствующее настроение.

1
HellowRainbow MadDarkGuard

Да-да, мы все поверили, что ты не знаешь, кто это🤡

Саша Борцов

арт-хаусная шняга с нулевым геймплеем "игра года". Все потому, что высокобюджетные игры совсем деградировали по сценариям.

7
MadDarkGuard

Так на самом деле, кроме неё больше и нечего)) Но мне игра очень понравилась.

-zotik-

Я не играл в экспедицию хоть она и давно в стиме скачена. Но я за ккд2 топлю, надеюсь она возьмет

6
K0t Felix

И я за Какаду на Игру Года. RPG года точно должна взять

2
Константин335

Я тоже с вами, считаю KCD 2 достойна игры года

2
Madiark

ккд 2 местами изгадили повесткой в этом даже Вавра признался что издатель настоял на этом, после такого не тянет ксд2 на игру года

1
Dark1994

Хейтерки, что с лицом?))

1
нитгитлистер

хейтерки скажут "фотошоп"

1
Константин335

Я разочарован, все таки KCD 2 заслуживает игру года. Надеюсь хоть на этом сайте она возьмет игру года

1
AndruhaGruz
DynamicTristram

Очень надеюсь, что Clair Obscur: Expedition 33 - выйдет игрой года

Summor Ner

И это заслуженно. Лучшей игры в этом году ещё не было.