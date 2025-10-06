Clair Obscur: Expedition 33 уверенно лидирует в опросе The Game Awards на "Игру года"

Организаторы The Game Awards провели опрос среди подписчиков, чтобы выяснить, какая игра 2025 года заслуживает звания «Игры года». Безоговорочным лидером стала Clair Obscur: Expedition 33, упоминания которой доминируют среди комментариев, оставляя других претендентов далеко позади.

Менее популярными, но всё же отмечаемыми проектами оказались Death Stranding 2: On the Beach и Kingdom Come: Deliverance 2. Среди прочих упоминаний фигурируют Donkey Kong Bananza, Hollow Knight: Silksong, Ghost of Yotei и даже Borderlands 4.

Интересно, что Clair Obscur: Expedition 33 также возглавила список номинантов на Golden Joystick Awards 2025, что подтверждает её популярность среди игроков и критиков.

Церемония The Game Awards состоится 11 декабря, и поклонники жанра с нетерпением ждут, сможет ли игра подтвердить свои лидерские позиции на официальном вручении наград.