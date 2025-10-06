Clair Obscur: Expedition 33 уверенно лидирует в опросе The Game Awards на "Игру года"

Организаторы The Game Awards провели опрос среди подписчиков, чтобы выяснить, какая игра 2025 года заслуживает звания «Игры года». Безоговорочным лидером стала Clair Obscur: Expedition 33, упоминания которой доминируют среди комментариев, оставляя других претендентов далеко позади.
Менее популярными, но всё же отмечаемыми проектами оказались Death Stranding 2: On the Beach и Kingdom Come: Deliverance 2. Среди прочих упоминаний фигурируют Donkey Kong Bananza, Hollow Knight: Silksong, Ghost of Yotei и даже Borderlands 4.
Интересно, что Clair Obscur: Expedition 33 также возглавила список номинантов на Golden Joystick Awards 2025, что подтверждает её популярность среди игроков и критиков.
Церемония The Game Awards состоится 11 декабря, и поклонники жанра с нетерпением ждут, сможет ли игра подтвердить свои лидерские позиции на официальном вручении наград.
мэддисону не понравилось....значит калл всё верно
Я хз кто это такой, не смотрю дерьмотубберов, сам игру прошел и согласен, что это игра года, больше просто нечего. Кингдом кам, вероятно, тоже хороша, но я пока не готов 200+ часов в ней убить, это нужно соответствующее настроение.
Да-да, мы все поверили, что ты не знаешь, кто это🤡
арт-хаусная шняга с нулевым геймплеем "игра года". Все потому, что высокобюджетные игры совсем деградировали по сценариям.
Так на самом деле, кроме неё больше и нечего)) Но мне игра очень понравилась.
Я не играл в экспедицию хоть она и давно в стиме скачена. Но я за ккд2 топлю, надеюсь она возьмет
И я за Какаду на Игру Года. RPG года точно должна взять
Я тоже с вами, считаю KCD 2 достойна игры года
ккд 2 местами изгадили повесткой в этом даже Вавра признался что издатель настоял на этом, после такого не тянет ксд2 на игру года
Хейтерки, что с лицом?))
хейтерки скажут "фотошоп"
Я разочарован, все таки KCD 2 заслуживает игру года. Надеюсь хоть на этом сайте она возьмет игру года
Очень надеюсь, что Clair Obscur: Expedition 33 - выйдет игрой года
И это заслуженно. Лучшей игры в этом году ещё не было.