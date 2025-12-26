ЧАТ ИГРЫ
Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.8 3 557 оценок

Clair Obscur: Expedition 33 в 10 раз опережает второе место по числу наград в номинации "Игра года"

2BLaraSex 2BLaraSex

Согласно подсчету наград на портале Resetera, в данный момент ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 от Sandfall Interactive получила 180 наград в номинации "Игра года" по результатам выборов от различных медиа-изданий. Ее ближайший конкурент, Kingdom Come: Deliverance 2 от Warhorse Studios, имеет в активе всего 17 наград. Таким образом, разница между первым и вторым местом в текущем подсчете составляет 163 награды - более чем в 10 раз.

Всего в списке учитываются награды от 257 источников. Полный список на данный момент такой:

  1. Clair Obscur: Expedition 33 - 180
  2. Kingdom Come: Deliverance 2 - 17
  3. Hollow Knight: Silksong - 8
  4. Donkey Kong Bananza - 7
  5. Blue Prince - 5
  6. Hades II - 5
  7. Death Stranding 2: On the Beach - 5
  8. Spilt Fiction - 4
  9. Ghost of Yōtei - 4
  10. Dispatch - 3
  11. Silent Hill f - 3
  12. Despelote - 2
  13. Baby Steps - 1
  14. Horses - 1
  15. ARC Raiders - 1
  16. Battlefield 6 - 1
  17. The Alters - 1
  18. Deltarune - 1
  19. Wuthering Waves - 1
  20. Lost Records: Bloom & Rage - 1
  21. Trails in the Sky 1st Chapter- 1
  22. Anno 117: Pax Romana - 1
  23. Consume Me - 1
  24. The Drifter - 1
  25. Ghost Town - 1

Критерии включения в подсчет требуют, чтобы награда "Игра года" была вручена коллегиально выбранным победителем от редакции издания, соответствующего определенным правилам.

Ожидается, что в ближайшие недели список будет пополняться, так как многие издания и церемонии еще подводят итоги 2025 года. Однако текущий отрыв Clair Obscur: Expedition 33 настолько велик, что ее позиция лидера точно останется непоколебимой.

Комментарии:  18
Great-heartedElio

Похоже на то, что там вшили какой-то зомбирующий 25 кадр. Иначе я хайп с этой игрулей понять не могу.

borsic

Походу да.

Xavier_rich_s

Я пошаговые бои не очень люблю, но прошел игру чисто из-за сюжета.

HellowRainbow

Или авторы кому-то конкретно дали

МАХАН МАХАНОВИЧ

Да эта игра - скам. Заговор какой то есть очевидно.

kohopeyka

что-что говорите, 180 наград? самим то не смешно?))

maximus388

Еще летом было ясно, что соберут 333 награды. Игра -- событие, которая на голову выше всех остальных и заслуженно войдет в золотой пантеон лучших проектов за историю.
А на местной публике, вечно всем недовольной в своем манямирке, можно в очередной раз проследить модель пяти стадий принятия неизбежного.

Если с первым местом все понятно, то дальше я бы вот так расположил:

Clair Obscur: Expedition 33
Hollow Knight: Silksong
Hades II
Dispatch
Blue Prince
Spilt Fiction
Kingdom Come: Deliverance 2
The Alters
Ghost of Yōtei
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

ZAUSA
А третье место во сколько раз опережает? А четвёртое? Новость из калькулятора...

Валерия Неверова

Да они всё купили! У нас принято считать честным победителем Kingdom Come. С чехами никто не сравнится. Просто Макрон заплатил судьям так, как уже подготовил поздравительную речь в случае победы.

Пользователь ВКонтакте

// Алексей Яковенко

UnemotionalFrazer

Ну, ничего удивительного, других действительно прям хороших игр, которые бы так же отбивались бы по эмоциям и предложили бы хоть что-то необычное, а не очередной безопасный сиквел, в этом году просто не вышло. Очень скучное ТГА, как и с третьей Балдой, потому что и так было понятно, кто заберет все награды.

Egik81

Это просто говорит об уровне виляние хвостиком у медия нужным кому-то тенденциям.

Рикочико

По онлайну обеих игр и не скажешь.

