Clair Obscur: Expedition 33 в 10 раз опережает второе место по числу наград в номинации "Игра года"

Согласно подсчету наград на портале Resetera, в данный момент ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 от Sandfall Interactive получила 180 наград в номинации "Игра года" по результатам выборов от различных медиа-изданий. Ее ближайший конкурент, Kingdom Come: Deliverance 2 от Warhorse Studios, имеет в активе всего 17 наград. Таким образом, разница между первым и вторым местом в текущем подсчете составляет 163 награды - более чем в 10 раз.

Всего в списке учитываются награды от 257 источников. Полный список на данный момент такой:

Clair Obscur: Expedition 33 - 180 Kingdom Come: Deliverance 2 - 17 Hollow Knight: Silksong - 8 Donkey Kong Bananza - 7 Blue Prince - 5 Hades II - 5 Death Stranding 2: On the Beach - 5 Spilt Fiction - 4 Ghost of Yōtei - 4 Dispatch - 3 Silent Hill f - 3 Despelote - 2 Baby Steps - 1 Horses - 1 ARC Raiders - 1 Battlefield 6 - 1 The Alters - 1 Deltarune - 1 Wuthering Waves - 1 Lost Records: Bloom & Rage - 1 Trails in the Sky 1st Chapter- 1 Anno 117: Pax Romana - 1 Consume Me - 1 The Drifter - 1 Ghost Town - 1

Критерии включения в подсчет требуют, чтобы награда "Игра года" была вручена коллегиально выбранным победителем от редакции издания, соответствующего определенным правилам.

Ожидается, что в ближайшие недели список будет пополняться, так как многие издания и церемонии еще подводят итоги 2025 года. Однако текущий отрыв Clair Obscur: Expedition 33 настолько велик, что ее позиция лидера точно останется непоколебимой.