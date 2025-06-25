Clair Obscur: Expedition 33 в перспективе может повлиять на дизайн следующих игр Square Enix

24 апреля 2025 года игровая индустрия стала свидетелем официального запуска Clair Obscur: Expedition 33 - дебютного проекта Sandfall Interactive, который всего за несколько дней завоевал легион поклонников и стал пользоваться огромным успехом.
Ни для кого не секрет, что Clair Obscur: Expedition 33 - это игра с пошаговыми боями, которые отталкивают многих игроков, в первую очередь более молодых, отдающих предпочтение играм с большим количеством экшена. Кроме того, сама Square Enix взяла на вооружение слово «экшен» в своих новых играх, оставив в стороне истоки своего творчества.
А благодаря успеху Clair Obscur: Expedition 33, тайтл может определить дальнейшие проекты Square Enix. По мнению одного из инвесторов компании, проект Sandfall Interactive может оказать непосредственное влияние на творческое будущее японской студии.
В обширном посте в социальных сетях инвестор выразил надежду, что новые Dragon Quest и Final Fantasy будут пошаговыми, командными РПГ. В ответ представители Square Enix заявили, что прекрасно осведомлены об успехе Clair Obscur: Expedition 33.
але у них игры по 2-3 года делаются и врятли повлияет эта мусорка
главное чтобы не пихали туда дурацкие парирования, особенно по 20 раз подряд
Уж лучше пихать парирование, чем убогие перекаты.
Прикол в том что аудитория стареет, и с возрастом люди тоже устают от бесконечных экшенов, хочется более вдумчивого и неторопливого геймплея
Да скорее причина в избытке экшена, в том числе множестве соулслайков. Стоит ли удивляться, что люди с большим опытом в играх (собственно, те самые более возрастные геймеры) уже насытились экшоном, поэтому пошаг воспринимается как свежий бриз. Все-таки жанр почти 20 лет был практически мертв.
Как говорится: "С годами и Майнкрафт надоедает"
ага, при этом римейки финалки слава богу без пошаговой боёвки стали выходить
Если бы эти слова были правдой, тогда японские ролевые игры, которые в основном очень часто пошаговые, сегодня не были бы очень популярны во всём мире. Поэтому это неправда, что якобы в первую очередь молодых такие игры отталкивают.
Жееееесть... Это че, я уже старый чтоль?
Иногда, когда я думаю, что я все еще молодой, моя спина напоминает мне, что 30 уже не за горами.
Хм, если травм не было, то в таком возрасте это не норма.
Здоровье не только от травм может пошатнуться.
Будет больше парырываний?