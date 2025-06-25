Clair Obscur: Expedition 33 в перспективе может повлиять на дизайн следующих игр Square Enix

24 апреля 2025 года игровая индустрия стала свидетелем официального запуска Clair Obscur: Expedition 33 - дебютного проекта Sandfall Interactive, который всего за несколько дней завоевал легион поклонников и стал пользоваться огромным успехом.

Ни для кого не секрет, что Clair Obscur: Expedition 33 - это игра с пошаговыми боями, которые отталкивают многих игроков, в первую очередь более молодых, отдающих предпочтение играм с большим количеством экшена. Кроме того, сама Square Enix взяла на вооружение слово «экшен» в своих новых играх, оставив в стороне истоки своего творчества.

А благодаря успеху Clair Obscur: Expedition 33, тайтл может определить дальнейшие проекты Square Enix. По мнению одного из инвесторов компании, проект Sandfall Interactive может оказать непосредственное влияние на творческое будущее японской студии.

В обширном посте в социальных сетях инвестор выразил надежду, что новые Dragon Quest и Final Fantasy будут пошаговыми, командными РПГ. В ответ представители Square Enix заявили, что прекрасно осведомлены об успехе Clair Obscur: Expedition 33.