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Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
9 2 443 оценки

Clair Obscur: Expedition 33 в перспективе может повлиять на дизайн следующих игр Square Enix

Gruz_ Gruz_

24 апреля 2025 года игровая индустрия стала свидетелем официального запуска Clair Obscur: Expedition 33 - дебютного проекта Sandfall Interactive, который всего за несколько дней завоевал легион поклонников и стал пользоваться огромным успехом.

Ни для кого не секрет, что Clair Obscur: Expedition 33 - это игра с пошаговыми боями, которые отталкивают многих игроков, в первую очередь более молодых, отдающих предпочтение играм с большим количеством экшена. Кроме того, сама Square Enix взяла на вооружение слово «экшен» в своих новых играх, оставив в стороне истоки своего творчества.

А благодаря успеху Clair Obscur: Expedition 33, тайтл может определить дальнейшие проекты Square Enix. По мнению одного из инвесторов компании, проект Sandfall Interactive может оказать непосредственное влияние на творческое будущее японской студии.

В обширном посте в социальных сетях инвестор выразил надежду, что новые Dragon Quest и Final Fantasy будут пошаговыми, командными РПГ. В ответ представители Square Enix заявили, что прекрасно осведомлены об успехе Clair Obscur: Expedition 33.

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17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Alex40001

але у них игры по 2-3 года делаются и врятли повлияет эта мусорка

11
JohnTornton

главное чтобы не пихали туда дурацкие парирования, особенно по 20 раз подряд

6
Janekste

Уж лучше пихать парирование, чем убогие перекаты.

5
Talendor3

Прикол в том что аудитория стареет, и с возрастом люди тоже устают от бесконечных экшенов, хочется более вдумчивого и неторопливого геймплея

3
Rey4rtRO

Да скорее причина в избытке экшена, в том числе множестве соулслайков. Стоит ли удивляться, что люди с большим опытом в играх (собственно, те самые более возрастные геймеры) уже насытились экшоном, поэтому пошаг воспринимается как свежий бриз. Все-таки жанр почти 20 лет был практически мертв.

4
КонстантинEscadron

Как говорится: "С годами и Майнкрафт надоедает"

JohnTornton

ага, при этом римейки финалки слава богу без пошаговой боёвки стали выходить

3
Janekste
игра с пошаговыми боями, которые отталкивают многих игроков, в первую очередь более молодых, отдающих предпочтение играм с большим количеством экшена

Если бы эти слова были правдой, тогда японские ролевые игры, которые в основном очень часто пошаговые, сегодня не были бы очень популярны во всём мире. Поэтому это неправда, что якобы в первую очередь молодых такие игры отталкивают.

2
КонстантинEscadron
Ни для кого не секрет, что Clair Obscur: Expedition 33 - это игра с пошаговыми боями, которые отталкивают многих игроков

Жееееесть... Это че, я уже старый чтоль?

1
Rey4rtRO

Иногда, когда я думаю, что я все еще молодой, моя спина напоминает мне, что 30 уже не за горами.

3
Kenn1y Rey4rtRO

Хм, если травм не было, то в таком возрасте это не норма.

Rey4rtRO Kenn1y

Здоровье не только от травм может пошатнуться.

ZackSnyder

Будет больше парырываний?

1