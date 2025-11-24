Clair Obscur: Expedition 33 вернулась в первую десятку британских чартов с резким скачком продаж

С начала новой рабочей недели публикуется рейтинг самых продаваемых игр на физических носителях в Великобритании, и в нем EA Sports FC 26 вновь оказалась на вершине.

При этом Call of Duty: Black Ops 7 опустилась на две позиции по сравнению с прошлой неделей и теперь довольствуется третьим местом, уступив его Mario Kart World и опередив Battlefield 6, которая расположилась на четвертом месте.

В свою очередь, Clair Obscur: Expedition 33 продемонстрировала значительный всплеск продаж, поднявшись с 35-го на 7-е место всего за одну неделю. Причина такого успеха, вероятно, связана с возросшим вниманием со стороны СМИ из-за рекордного количества номинаций на The Game Awards 2025, но не исключено, что на это повлияли и какие-то локальные промоакции на физические копии игры.

Двадцатка самых продаваемых игр британского чарта: