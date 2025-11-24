ЧАТ ИГРЫ
Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
Clair Obscur: Expedition 33 вернулась в первую десятку британских чартов с резким скачком продаж

Gruz_

С начала новой рабочей недели публикуется рейтинг самых продаваемых игр на физических носителях в Великобритании, и в нем EA Sports FC 26 вновь оказалась на вершине.

При этом Call of Duty: Black Ops 7 опустилась на две позиции по сравнению с прошлой неделей и теперь довольствуется третьим местом, уступив его Mario Kart World и опередив Battlefield 6, которая расположилась на четвертом месте.

В свою очередь, Clair Obscur: Expedition 33 продемонстрировала значительный всплеск продаж, поднявшись с 35-го на 7-е место всего за одну неделю. Причина такого успеха, вероятно, связана с возросшим вниманием со стороны СМИ из-за рекордного количества номинаций на The Game Awards 2025, но не исключено, что на это повлияли и какие-то локальные промоакции на физические копии игры.

Двадцатка самых продаваемых игр британского чарта:

  • EA Sports FC 26
  • Mario Kart World
  • Call of Duty: Black Ops 7
  • Battlefield 6
  • Leggende Pokémon: Z-A
  • Donkey Kong Bananza
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Hogwarts Legacy
  • Ghost of Yotei
  • Mario Kart 8 Deluxe
  • Astro Bot
  • Kirby Air Riders
  • Minecraft
  • F1 25
  • Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
  • GTA 5
  • Hot Wheels Monster Trucks: Stunt Mayhem
  • Sonic Racing: CrossWorlds
  • NBA 2K26
  • Warhammer 40.000: Space Marine 2
maximus388

Не удивительно, лучшая игра года и все еще востребована без всяких ДЛС и больших скидок, на ближайших крупных распродажах усилит позиции.
Выпусти сейчас французы обещанное дополнение, так онлайн скакнет до небес.

