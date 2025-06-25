Clair Obscur: Expedition 33 вернулась в первую десятку по доходам спустя месяц после релиза

Компания Newzoo, занимающаяся сбором данных об игровой индустрии, опубликовала свой последний ежемесячный отчет за май. В отчете отмечены игры, принесшие наибольший доход за указанный период в самых разных регионах, включая США, Великобританию, Германию, Францию, Испанию и Италию.

Главной изюминкой стал неожиданный скачок продаж Clair Obscur: Expedition 33. По итогам месяца французская РПГ набрала обороты и вновь вернулась в Топ-10. Специалисты Newzoo отмечают, что подобный скачок продаж после запуска - необычное явление для платной игры, что свидетельствует о положительном влиянии рекламы, которую получила игра.

Другой любопытный момент - это дебют Doom: The Dark Ages, занявшей 9-е место в рейтинге продаж. Причем, не смотря на то, что более чем 95 % всех продаж пришлось на PlayStation и Steam, на Xbox было зарегистрировано 72 % ежемесячных активных пользователей за счет наличия игры в Game Pass.