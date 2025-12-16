Clair Obscur: Expedition 33 вернулась в тройку лидеров чарта продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 9 по 16 декабря 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Портативный ПК от Valve сумел обойти ARC Raiders, который до этого удерживал лидерство на протяжении четырёх недель подряд. Второе место занял ARC Raiders, оставаясь одним из самых стабильных хитов декабря. Тройку лидеров замыкает Clair Obscur: Expedition 33 — его стремительный рост продаж напрямую связан с громким успехом на The Game Awards, где игра привлекла к себе внимание широкой аудитории.

В десятке также уверенно держатся крупные и давно известные проекты. Diablo 4 и Kingdom Come: Deliverance 2 продолжают приносить высокий доход, а Ashes of Creation и Rust подтверждают устойчивый интерес к онлайн-ориентированным играм. Не обошлось и без блокбастеров: в рейтинг вошли Battlefield 6 и обновлённая версия Grand Theft Auto V Enhanced. Замыкает список EA SPORTS FC 26, традиционно сильная в финансовом плане.