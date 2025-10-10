Clair Obscur: Expedition 33 всё ещё хранит секреты, нераскрытые фанатами

Clair Obscur: Expedition 33 всё ещё скрывает секреты, которые не раскрыл ни один игрок, как рассказал гейм-директор Гийом Брош. В интервью Eurogamer Брош подтвердил существование скрытых элементов, которые остаются нетронутыми, но отказался дать какие-либо подсказки о них.

Секреты есть, но я не хочу их раскрывать, потому что тогда они перестанут быть секретами. Возможно, некоторые уже найдены, но я не видел упоминаний об этом. Да, кое-что ещё скрыто.

Самое любопытное, что фанаты обнаружили «секреты», которые изначально не были таковыми.

Самое забавное, что они нашли секреты, которые изначально таковыми не были. И мы просто подумали: «Отлично. Похоже, теперь это секрет!»

Перед релизом режиссёр выражал восторг от того, что игроки создают «сломанные» сборки и проходят игру на скорость, не получая урона. На вопрос о том, оправдало ли сообщество его ожидания, Брош был категоричен:

Они превзошли мои ожидания, которые и так были очень высокими. Они сломали игру очень быстро. Мой личный рекорд по скорости был побит за неделю, а может, и меньше.

Команда даже выпустила обновление, исправляющее одну способность, которая оказалась слишком мощной. Однако Брош выразил свою «чрезвычайную радость от того, что люди нашли безумные сборки», которых он не ожидал, заявив, что «именно для этого мы и создали эту систему».