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Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.9 1 375 оценок

Clair Obscur: Expedition 33 взлетела на вершину чарта продаж в Британии

butcher69 butcher69

Фантастическая RPG Clair Obscur: Expedition 33 неожиданно стала лидером продаж в Великобритании, сместив с верхних позиций такие хиты, как Minecraft и Astro Bot. По данным GfK, игра от французских разработчиков возглавила еженедельный чарт, завершившийся 10 мая, поднявшись с четвёртого места.

Проект смог обойти Assassin’s Creed Shadows, GTA V и даже Hogwarts Legacy, которая ранее долгое время удерживалась в числе лидеров, но теперь опустилась на 13-е место. Успех Clair Obscur объясняется уникальной визуальной стилистикой, мрачным повествованием и необычной боевой системой, сочетающей ролевые и пошаговые элементы.

Топ-10 самых продаваемых игр в Британии за неделю, окончившуюся 10 мая:

  1. Clair Obscur: Expedition 33
  2. Minecraft
  3. Astro Bot
  4. Assassin’s Creed Shadows
  5. Grand Theft Auto V
  6. EA Sports FC 25
  7. Monster Hunter Wilds
  8. Mario Kart 8 Deluxe
  9. Indiana Jones and the Great Circle
  10. The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition
16
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
User_200

Долго еще будут мусолить эту игру?

4
Great-heartedElio

какой-то странный эффект. Ни в коем разе не говорю, что игра уг, но не заслуживает она таких оценок, продаж и такой шумихи.

3
User_200 Great-heartedElio

Вот это правда

1
Orbit0330 Great-heartedElio

Игра хороша, очень даже хороша... В первую очередь своим сюжетом, запоминающимися персонажами, но таки да, назвать её "шедевром" это уже слишком. Видать, людям настолько хотелось чего-то оригинального и нового, что до сих пор не отпускает.

4
rujurist

Вот честно, я поиграл в нее 40 минут и не понимаю, что в ней такого восхитительного, что все так прям сума сходят... Игра на любителя сия жанра. Неужели и правда всем так зашло.

3
digitalkid

Что там можно увидеть за 40 минут? Слезливую сцену с его подругой только.

Денис Сидоров 5

Я часов 7-10 поиграл и удалил, боевка интересная по началу и вступление интригует, потом приедается,локи какие то однообразные однотипные ,диалоги пресные,короче сам сеттинг и враги совсем не зашли всё как то сделано для деток, всё остальное пятикратно переваренный)))

1
rujurist digitalkid

Мне хватило и этого, и визуал отвратительный как по мне. Играл на боксе. Я не хейчу игру, просто удивляюсь как всем понравилось. Это как с балдуром, по итогу до конца прошли ее, ну сколько там 10% от общей массы игроков. А еще мне кажется выпусти ее те же юбики и у нее точно не было бы такого хайпа.

1
Sivispacempb

Ну 40 минут это буквально пролог и начало первого акта , сложно по ним судить игру , просто не ваш жанр возможно или сеттинг

bubenson

Вот. Бабло не смогло победить бобра. А то на всякий срам сватают Дуню, а оно, почему-то , не приносит бабло бобру :)

2
211186

Ночью качнул с геймпасса, надо заценить

2
Haranis

Как говорится, рад за игру, не рад за хейтеров.

2
Lekar23

Ща DOOM выйдет будут его обсасывать, релизов просто нет крупных, а новости писать про что-то надо)
Мне игра понравилась, мне кажется просто народ под впечатлением чего то нового в жанре и в хорошем качестве, а так все вкусовщина)

Sivispacempb

Скорее давано не было крупных не скандальных реализов.

Grognac

британцы хоть в какой то веке выбрали по настоящему годную игру....не все еще потеряно значит)))а то вечно у них в чарте на первых местах какое то УГ...но в этот раз действительно годнота