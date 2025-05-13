Clair Obscur: Expedition 33 взлетела на вершину чарта продаж в Британии

Фантастическая RPG Clair Obscur: Expedition 33 неожиданно стала лидером продаж в Великобритании, сместив с верхних позиций такие хиты, как Minecraft и Astro Bot. По данным GfK, игра от французских разработчиков возглавила еженедельный чарт, завершившийся 10 мая, поднявшись с четвёртого места.
Проект смог обойти Assassin’s Creed Shadows, GTA V и даже Hogwarts Legacy, которая ранее долгое время удерживалась в числе лидеров, но теперь опустилась на 13-е место. Успех Clair Obscur объясняется уникальной визуальной стилистикой, мрачным повествованием и необычной боевой системой, сочетающей ролевые и пошаговые элементы.
Топ-10 самых продаваемых игр в Британии за неделю, окончившуюся 10 мая:
- Clair Obscur: Expedition 33
- Minecraft
- Astro Bot
- Assassin’s Creed Shadows
- Grand Theft Auto V
- EA Sports FC 25
- Monster Hunter Wilds
- Mario Kart 8 Deluxe
- Indiana Jones and the Great Circle
- The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition
Долго еще будут мусолить эту игру?
какой-то странный эффект. Ни в коем разе не говорю, что игра уг, но не заслуживает она таких оценок, продаж и такой шумихи.
Вот это правда
Игра хороша, очень даже хороша... В первую очередь своим сюжетом, запоминающимися персонажами, но таки да, назвать её "шедевром" это уже слишком. Видать, людям настолько хотелось чего-то оригинального и нового, что до сих пор не отпускает.
Вот честно, я поиграл в нее 40 минут и не понимаю, что в ней такого восхитительного, что все так прям сума сходят... Игра на любителя сия жанра. Неужели и правда всем так зашло.
Что там можно увидеть за 40 минут? Слезливую сцену с его подругой только.
Я часов 7-10 поиграл и удалил, боевка интересная по началу и вступление интригует, потом приедается,локи какие то однообразные однотипные ,диалоги пресные,короче сам сеттинг и враги совсем не зашли всё как то сделано для деток, всё остальное пятикратно переваренный)))
Мне хватило и этого, и визуал отвратительный как по мне. Играл на боксе. Я не хейчу игру, просто удивляюсь как всем понравилось. Это как с балдуром, по итогу до конца прошли ее, ну сколько там 10% от общей массы игроков. А еще мне кажется выпусти ее те же юбики и у нее точно не было бы такого хайпа.
Ну 40 минут это буквально пролог и начало первого акта , сложно по ним судить игру , просто не ваш жанр возможно или сеттинг
Вот. Бабло не смогло победить бобра. А то на всякий срам сватают Дуню, а оно, почему-то , не приносит бабло бобру :)
Ночью качнул с геймпасса, надо заценить
Как говорится, рад за игру, не рад за хейтеров.
Ща DOOM выйдет будут его обсасывать, релизов просто нет крупных, а новости писать про что-то надо)
Мне игра понравилась, мне кажется просто народ под впечатлением чего то нового в жанре и в хорошем качестве, а так все вкусовщина)
Скорее давано не было крупных не скандальных реализов.
британцы хоть в какой то веке выбрали по настоящему годную игру....не все еще потеряно значит)))а то вечно у них в чарте на первых местах какое то УГ...но в этот раз действительно годнота