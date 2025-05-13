Clair Obscur: Expedition 33 взлетела на вершину чарта продаж в Британии

Фантастическая RPG Clair Obscur: Expedition 33 неожиданно стала лидером продаж в Великобритании, сместив с верхних позиций такие хиты, как Minecraft и Astro Bot. По данным GfK, игра от французских разработчиков возглавила еженедельный чарт, завершившийся 10 мая, поднявшись с четвёртого места.

Проект смог обойти Assassin’s Creed Shadows, GTA V и даже Hogwarts Legacy, которая ранее долгое время удерживалась в числе лидеров, но теперь опустилась на 13-е место. Успех Clair Obscur объясняется уникальной визуальной стилистикой, мрачным повествованием и необычной боевой системой, сочетающей ролевые и пошаговые элементы.

Топ-10 самых продаваемых игр в Британии за неделю, окончившуюся 10 мая: